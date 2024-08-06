CHP lideri Özel: Sağ yanımda Yavaş sol yanımda İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez - Son Dakika
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CHP lideri Özel: Sağ yanımda Yavaş sol yanımda İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Paris'teki Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçını izledi. Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile buluşmasının CHP Kurultayı ile ilgisi olmadığını ifade ederek, "Kurultaylık bir şey yok, biz evvel ezel beraberiz. Üçümüz ayrı olabilir miyiz? Sağ yanımda Mansur Yavaş sol yanımda Ekrem İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez." dedi.

06.08.2024 21:38  Güncelleme: 01:33
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Olimpiyatları izlemek üzere Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile buluşmasının CHP Kurultayı ile ilgisi olmadığını söyledi. Özel, "Kurultaylık bir şey yok, biz evvel ezel beraberiz." ifadelerini kullandı.

Yarın açılacak olan İstanbul Evi'ndeki son hazırlıkları İmamoğlu ile birlikte inceleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki başkanla birlikte ziyaretini değerlendirdi.

"BİZ EVVEL EZEL BERABERİZ"

CHP lideri Özel, "Kurultaylık bir şey yok, biz evvel ezel beraberiz. Bundan sonra da hep beraber olacağız. Sağ yanımda Mansur Yavaş sol yanımda Ekrem İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez. Takım tam kadro bugün tam kadro geldik milli takımı izledik, çok keyifliydi. Üçümüz ayrı olabilir miyiz? Türkiye'yi yeniden demokrasiye kavuşturana kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini yeniden iktidar yapana kadar bu üçlü birlikte çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Kurultaylık bir şey yok, biz evvel ezel beraberiz'

"TAYYİP BEY BİZİM TELEFONLARI LANETLEMİŞ"

Özel, Instagram yasağının Türkler için Paris'te de devam etmesinden yakındı. Özel, "Türkiye'den gelenlerin Instagram'ı burada da kapalı, ekstra gayret göstermek gerekiyor. Sağ olsun Tayyip Bey bizim telefonları lanetlemiş, burada da çalışmıyor. Geldik burada Paris'te bir tek Türklerin Instagram'ı çalışmıyor eğer kapandığı gün Türkiye'deyseniz, bir şekilde lanetlenmiş telefon. Ama çok utanç verici bir şey. Kabul edilecek bir şey değil buna gençler çok kızıyor. Ben aslında bu tip şeylerin yaşanmasını şu açıdan önemli görüyorum, gençler bir mantığı görüyorlar. Festivalleri yasaklayanlar, konserleri yasaklayanlar, gazetecilere muhalif haber yapıyorsa akreditasyon koyanlar, sanatçılara kendisini desteklemiyorsa konser yaptırmayanlar filan en son buralara kadar geldiler." dedi.

"GENÇLER, GELECEK SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I VE AK PARTİ'Yİ KALICI OLARAK ENGELLEYECEK"

Gelecek seçimlerde gençlere yönelik umudunu vurgulayan Özel, "Geçen seçimde gençler bunlara bir ders verdi anlamadılar. Ümit ediyorum gelecek ilk seçimde artık ders vermek değil tasdiknameyi alıp bu işleri bırakmak üzere gençler en büyük cezayı onlara verecek. Ben gelecek seçimde şuan oy kullanan veya gelecek seçimde seçmen olacak gençlerin Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kalıcı olarak engelleyeceklerini düşünüyorum. Instagram'ı kapatmak filan neymiş onları siyasetten engelleyecek gençler. O zaman göreceğiz burada Paris'in rahatlığıyla bu sivil kıyafetlerle bu kadar ciddi olabileceğim." şeklinde konuştu.

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI

CHP'nin 6-9 Eylül'de, tüzük değişikliği ve program değişikliği çalışmalarını başlatma gündemiyle toplanacak Olağanüstü Kurultayı'nın sembolik açılışı, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.

CHP lideri Özel: Sağ yanımda Yavaş sol yanımda İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP lideri Özel: Sağ yanımda Yavaş sol yanımda İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Taner Avcı: fener maçınada gitmiştir bu üçlü 6 0 Yanıtla

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