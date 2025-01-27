Özgür Özel ve Ekonomi Gelişmeleri - Son Dakika
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Özgür Özel ve Ekonomi Gelişmeleri

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ve ekonomik veriler açıklanacak. Spor müsabakaları da var.

27.01.2025 00:16
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6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftası, Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 21. haftası, Sakaryaspor- Manisa FK karşılaşmasıyla sona erecek.

(Sakarya/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası, Yalovaspor Basketbol- Anadolu Efes karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Yalova/19.00)

4- Basketbolda ING Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının kura çekimi, Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel ve Ekonomi Gelişmeleri - Son Dakika

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