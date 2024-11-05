Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Kayyum Atamaları Üzerine Görüştü

Güncel

E-Devlet Dönemi Kira Sözleşmelerinde de Başladı

Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşüyor, kar ve sağanak geliyor

Güzellik yarışmasında 3. olan yarışmacının tacı kafasından zorla çıkarıldı

Bu görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesi, Özel'in TBMM'deki makam odasında başladı.

TBB olağanüstü encümen toplantısı için bugün Ankara'ya gelen İBB ve TBB başkanı Ekrem İmamoğlu, kayyum atamaları gündemini değerlendirmek üzere siyasi parti liderlerinden randevu aldı. Bu kapsamda bugün sırasıyla; Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek olan İmamoğlu, ilk olarak CHP Genel Başkanı Özel ile bir araya geldi.

İmamoğlu'na, TBB encümen üyeleri; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak eşlik etti.

Görüşmede ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir de bulundu.