Özgür Özel, YENİ Parti ön seçiminde üyelerin yüzde 65\'inin sandığa gittiğini söyledi

(TBMM) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin hafta sonu yapılan il başkanlığı ön seçimlerine ilişkin, "Pazar günü üyelerimizin yüzde 65'i sandık başına gittiler ve doğrudan partinin yönetimini belirlediler. İleride bunun tüm partilere örnek olacağını hep birlikte görüyoruz. İktidar olduğumuzda Siyasi Partiler Kanunu'na bunu getirerek tüm partilerin üyeleriyle hakim denetiminde il, ilçe ve genel başkan seçimini hayata geçirmeyi de şimdiden müjdeliyoruz" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Yola çıkarken varlığımızı borçlu olduğumuz bu büyük aileye bir söz verdik. Dedik ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eskiyi geride bıraktık. Talimatınızla yeni bir yola çıktık. Yeni nesil siyaset yapacağız dedik. Söz, yetki, karar tamamen üyenin olacak dedik. Çok istiyorlardı, hep söylendiğinde önlerine çeşitli engeller, mazeretler konuyordu. Dedik ki YENİ Parti gayretiyle hızla kurulması gereken bir dönemde bile yüksek motivasyonuyla ilk kuruluşunu ve bundan sonraki bütün kongrelerini tüm üyelerle yapacak; kanunun gerektirdiği kongreyi ayrıca kanun ne istiyorsa harfiyen yerine getirerek yapacağız. Ama birileri gibi ilçede üç aday var, teke indirin, inmezse Ankara'ya getirin, söylediğimiz adaylaşsın; ilde iki aday var, genel merkezden tek adaya çevrilsin şeklindeki alışkanlıkların tersine dedik ki aday çoksa ön seçimle onu bütün üyelere soracağız. Aday tekse de bütün üyelerin güven oyuna sunacağız.

Kayıtlar açıldı. Ağustosun sonuna kadar üye olanlar eylüldeki ilçe kongrelerinde, ekimin 5'ine kadar üye olanlar ekim ayında yaptığımız il kongrelerinde doğrudan sandık başına giderek ilçe başkanları için, bu hafta sonu da il başkanları için oy kullandı. İlçe seçimlerine Bornova'da, kendi ilçem Manisa'da, Yunusemre'de, Balıkesir'de, İstanbul'da çeşitli evrelerine iştirak etmiştim. Kiminde açılış konuşması yaptım, kiminde adaylardan sonra, kiminde kapanışta, kiminde kendi oyumu kullandım. ve bu mücadeleye genel başkan olarak eşlik etmek, omuz vermek ve görünür kılmak istedik."

"13 İLİMİZDE YEPYENİ ADAYLAR GÖREVE GELDİ"

Hafta sonu yapılan il başkanları ön seçimine ilişkin konuşan Özel, şunları kaydetti:

"Yozgat'ta böyle birilerinin aldığımız mütevazı oylar, geçmişteki Yozgat'ın siyasi tercihlerinden dolayı hem bize hiç şans vermediği hem de çok haksız yere Yozgat'a mesafeli baktıkları, Yozgat'ta birilerinin bile dolduramadığı bir meydanı doldurduğumuz o mitingle başımızdaki kasketle traktör üstünden Türkiye'deki bütün çiftçileri selamladığımız o günden sonra söz vermiştik. Yozgat'ta söylüyorlardı. 'Bambaşka bir Yozgat var. Daha önce partinin önünden geçmezlerdi. Şimdi çayı şekeri alıp hayırlısı olsuna geliyorlar. Çayımızı içiyorlar. Partiye kaydoluyorlar. Hiç olmazsa tanımak istiyorlar' diyorlardı. Cumartesi sabahın erken saatlerinde Yozgat'taki tüm üyelerimizle buluştuk. Ardından Kırıkkale'de büyük bir atılım yaptığımız, önce milletvekili çıkardığımız, sonra belediyeyi her iki kişiden birinin oyuyla aldığımız, tarihin akışını değiştirdiğimiz Kırıkkale'de, sonra da başkentteydik. Yozgat'ta iki aday yarıştı: Biri genç, biri tecrübeli. Kırıkkale'de iki aday yarıştı: Biri kurucu, biri yeni iddia sahibi. Ankara'da beş aday yarıştı: İkisi kadın, üçü erkek, dördü hukukçu. Kararı genel başkan olarak versem kesin birinde değil bir diğerinde, belki hepsinde, belki ikisinde yanılırdım. O yüzden kararı Yozgat'ta bir tek adam verirse, bir tek kişi verirse görüyoruz tek adamların verdiği kararlar ne oluyor. Dedik ki; 'kararı ne bir tek kişi versin ne delegeler versin; 2 bin 300 kişi otursun Yozgat'ta karar versin, 5 bin kişi otursun Kırıkkale'de karar versin, 64 bin kişi gelsin Ankara için kararı versin. Onların kararı başımızın üzerine.'

Şöyle bir seçimi gerçekleştirdik: Üyelerimiz cumartesi günü dinlediler. Pazar günü kendi ilçelerinde, ilçelerinin büyük mahallelerinde, önemli mekanlarında sandık başına gittiler. Verdikleri kararlarla 13 ilimizde yepyeni, yeni iddia koymuş adaylar göreve geldi. Bazı illerimizde yarıştan kurucu başkanlar çıktı. Bazı illerimizde mutabakat vardı, tek adayla gelindi, güven oyuna sunuldu. Ama kısa sürede 772 bin üyeye ulaştık. Önemli yerlerde tek aday olduğu için 'Sandığa gelen olur mu? Oy verme oranları yüzde 10'larda, 20'lerde, 25'lerde kalırsa acaba bir sorun olur mu?' endişeleri varken hep şöyle düşünmüştüm: Dedik ki biz bu yetkiyi, yani üyenin söz, karar ve yetki sahibi olmasını üyeden gelen ve yıllardır konuşulan bir talebi yerine getirdik. Bunun kıymetini üyeler mutlaka bilecektir demiştik.

Pazar günü üyelerimizin yüzde 65'i sandık başına gittiler ve doğrudan partinin yönetimini belirlediler. Yolun başındayız ancak geri dönülemez bir adım attığımızın farkındayız. İleride bunun tüm partilere örnek olacağını, bir yerde YENİ Parti'nin adayını tüm üyeler belirlemişken diğer partilerin ilçe başkanlarına göre meşruiyetinin, gücünün, duruşunun çok daha sağlam olacağını, il başkanlarının artık kimsenin iki dudağı arasından ya da delege pazarlıklarından değil de doğrudan üyeden güç aldıklarını, bundan sonra da yapacakları çalışmaların bütün üyelerin beğenisine, denetimine, desteğine ve eleştirisine tabi olacaklarını görüyoruz. Bugünden itibaren, tüm illerinde tüm üyeleriyle bu işi başarmış bir parti olarak kendi içimizdeki demokraside çok öz güvenli, çok güçlü bir adımı hep birlikte attık. İktidar olduğumuzda Siyasi Partiler Kanunu'na bunu getirerek tüm partilerin üyeleriyle hakim denetiminde il, ilçe ve genel başkan seçimini hayata geçirmeyi de şimdiden müjdeliyoruz.

Kaybedenin olmadığı, az oy alanın önümüzdeki dönem daha çok oy alanın baş destekçisi olduğu, kimsenin dışlanmadığı, kimsenin bu yarışta geride kalmadığı bir sürecin içindeydik. Kurucu ilçe ve il başkanlarımıza, yöneticilerine ilk günden koşup hem de kolay bir iş yapmayıp kimi 70 yıldır üye olduğu partisini bırakıp kimi çok önemli görevler yaptığı partisini bırakmak zorunda kalıp bir darbeye teslim olmayıp bir butlana tabi olmayıp sarayın atadığı kayyumla siyaset yapmak yerine milletin çizdiği istikamette yürüyen tüm YENİ Parti'lileri saygıyla selamlıyorum."

(SÜRECEK)