PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen ve Yunanistan'a geçişleri organize eden şüphelilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.

13.02.2024 10:39  Güncelleme: 10:42
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PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 21 şüpheli, İstanbul merkezli 4 ilde yapılan operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Savcılık, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, kaçak yollarla Yunanistan'a geçişlerini ve Yunanistan'dan eylem amacı ile ülkemize gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize eden şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yaptı. Savcılık, PKK/KCK terör örgütü ile bağlantılı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, KCK/TDÖ Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü Yapılanmasına bağlı ANYAKAY-DER (Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) içerisinde faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 27 şüpheliyi tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için, Ataşehir, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Kağıthane, Küçükcekmece, Pendik, Maltepe, Şişli, Sultangazi ile Aydın, Batman ve Diyarbakır'da toplamda 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 21 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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