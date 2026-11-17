(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyım atanması gündeme geldi. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Bu operasyon milletin ta kendisinedir, susturulan milletin sesidir" diyerek tepkisini dile getirirken, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise "Anayasa'nın 28. maddesinde belirtilen basın özgürlüğüne vurulan bir darbe ile karşı karşıyayız" ifadeleriyle kararı eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay Raporları görüşülecek.

Görüşmeler başlamadan önce söz alan YENİ Parti Komisyon Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Cavit Arı, Sözcü TV'ye sabahın erken saatlerinde kayyım atanmasına ve televizyon kanalına bin polisle baskın yapılmasına tepki gösterdi. Arı, şöyle konuştu:

"Bu iktidar, artık kendinden olmayanın yaşamasını, nefes almasını, haber almasını, kısacası her şeyini yasaklayan, önleyen bir iktidar haline gelmiştir. Hukuk ayaklar altındadır. Yargıya güven kalmamıştır. Ve toplumda büyük sıkıntılar var. Fon olayı her geçen gün ağırlığını daha da hissettirmekte, yüzlerce insan, binlerce insan mağdur durumdadır. Piyasa ekonomisi çökmüş durumdadır ve dün yine bir arkadaşımız iktidarla bağlantılı isimleri ortaya koydu ve sırasının, devamının geleceği söylendi.

İşte tam da bugünlerde yine en azından muhalefetin ve farklı sesin ifade edildiği, haberleştirildiği bir kanalın, Sözcü TV'ye sabahın erken saatlerinde kayyım atandı ve bin polis televizyon kanalını bastı. Bu koşullarda bugün İçişleri Bakanı'na ne soracağız, ne konuşacağız? İçişleri Bakanı burada yaptığı işleri anlatsa da bu yargısal operasyonlar Flash TV'ye, Tele 1'e, T24'e, daha önce yakın tarihte Halk TV'ye ve bugün de Sözcü TV'ye yapıldı. Nereye kadar gidecek?

Burada, bu ülkede nüfusun yüzde ellisinden fazlası, milyonlar nasıl haber alacak, nasıl gerçek habere ulaşacak? Bugün İçişleri Bakanlığı'nın icraatlarını dinleyeceğiz şimdi. Peki bu ülkede yargı bu şekilde devam ederse, muhalefete, özgür basına baskı yaparsa, basın özgürce haberini yapamazsa ne anlamı kalacak? İşte bugün burada tepkimizi dile getireceğiz ve gerçekten ülke adına, demokrasi adına, hukuk adına, özgür basın adına zor günlerin içinde olduğumuzu hep beraber görüyoruz."

"BU OPERASYON MİLLETİN TA KENDİSİNE YAPILIYOR"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da komisyonda jandarmanın, astsubayların, şehit yakınlarının ve gazilerin hakları ile bütçedeki yerlerinin konuşulacağını dile getirerek, bu konuların kamuoyuna nasıl duyurulacağını sorguladı. Fon skandalıyla ülkenin milyarlarca liralık kaynaklarının "peşkeş çekildiğinin konuşulduğunu" ifade eden Karabat, "Bunun sesini kim duyuracak? Bunun sesini duyuran herkese bir operasyon yapılıyor. Bu operasyon milletin ta kendisinedir. Dolayısıyla susturulan milletin sesidir. Buna karşı her yerde sesimizi çıkartmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun böyle bilinmesini isteriz. Eğer bizim susacağımızı, eğer bizim yutacağımızı, eğer bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsa yanılıyorlar. Çünkü biz bu milletin, çünkü bu devletin ta kendisini savunuyoruz" dedi.

"ANAYASA'NIN 28. MADDESİNDE BELİRTİLEN BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE VURULUYOR"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Sözcü TV ve sozcu.com.tr'ye kayyım atanmasına Anayasa'nın 28. maddesini hatırlatarak, tepki gösterdi. Uygulamanın Anayasa'nın 28. maddesinde belirtilen basın özgürlüğüne darbe olduğunu ve vatandaşların haber alma özgürlüğünü sekteye uğrattığını vurgulayan Akay, geçmişteki bir yargı kararında hükümsüzlük kararı verilmesine rağmen bugün kayyım ataması yapıldığını söyledi. TMSF'nin kayyım olarak atanmasına dikkati çeken Akay, şu ifadeleri kullandı:

"TMSF en büyük medya kuruluşu oldu. Türkiye'nin en büyük holdingi oldu. Burada halkın haber alma özgürlüğünü ve tarafsız haber alma özgürlüğüne vurulan bir sektecikten bahsediyoruz. İnsanlar haklı haberleri farklı bakış açısına ulaşmak zorunda ki doğru karar versin. Hele bu fon vurgunun olduğu bir ortamda ve bu işin sonunun nereye kadar gideceğinin tespit edilip araştırılıp müsebbiblerinden hesap sorulmasının gerektiği bir ortamda muhalif farklı bir sesi yayınlayan ve vatandaşlarımıza ulaştıran bu medya kuruluşuna el konulup bu imkanın da ortadan kaldırılması kabul edilemez. Umarım bu hatalı uygulamadan bir an önce vazgeçilir. Biz bugün burada İçişleri Bakanlığı'nın bütçesinde bu konuları da gündeme getireceğiz ve bu hatalı uygulamadan bir an önce dönüp en azından tarafsız yayın yapılmasıyla ilgili sürecin devam etmesini takip edeceğiz."