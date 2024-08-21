Polatlı'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika
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Polatlı'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 yolcu, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

21.08.2024 15:48  Güncelleme: 17:27
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Ankara- Eskişehir otoyolunda 9 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Ağrı'dan İzmir'e gitmekte olan Çetin Karayel yönetimindeki özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpması sonucu 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Ankara-Eskişehir otoyolundaki otobüs kazasında can kaybı 11'e yükseldi

12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Osman İleri ve Musa Bayar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 11'e yükselmiş oldu. Kazada yaralanan 6 kişinin Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ankara-Eskişehir otoyolundaki otobüs kazasında can kaybı 11'e yükseldi

OLAY

Kaza, 9 Ağustos saat 05.00 sıralarında, Sincan ilçesi Olukpınar mevkiinde meydana geldi. Ağrı'dan İzmir'e doğru seyir halinde olan 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Eskişehir otoyolunda bir köprünün beton kolonuna çarptı. Olay yerinde 9 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ankara-Eskişehir otoyolundaki otobüs kazasında can kaybı 11'e yükseldi

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Kazada, Fezile Baydat, Suna Yaşar Bilgi, Dilan Bayar, Ayşan İlman, Elif Mira İlman, Muhammet Ozan Bayar, Satı Polat, Mahmut Esin ve şoför Çetin Karayel hayatını kaybetmişti.

Ankara-Eskişehir otoyolundaki otobüs kazasında can kaybı 11'e yükseldi

ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada, cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

Bu kapsamda makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişilerinden 5 kişilik heyet oluşturuldu. Heyet tarafından Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kayıtları da incelenerek otobüste teknik arıza ve kusur olup olmadığı araştırılıyor.

Polatlı\'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polatlı'daki trafik kazasında yaralanan 2 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

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