Politikacıların Ziyaretleri ve Etkinlikler

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın açıklamasında bulunacak, Karpaz Bölgesi'ni ziyaret edecek.

(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Divriği İlçe Başkanlığını, ?Divriği Belediyesini ve Divriği Ulu Camisi'ni ziyaret edecek, cuma namazına ve "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(Sivas/11.00/11.30/12.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, esnafı ve 51. Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'ni ziyaret edecek.

(Artvin/15.30-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliğe, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Sakarya/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, esnafı ve Birlik Vakfını ziyaret edecek, MÜSİAD-Gönüllü Kuruluşlar Buluşması'na katılacak.

(Bursa/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, esnafla bir araya gelecek, sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla istişare toplantısına iştirak edecek.

(Siirt/08.15-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Iğdır/11.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini ve yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazını kıldırıp hutbe irat edecek, Gazze konulu basın açıklamasına katılacak.

(İstanbul/13.12/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Valiliği, partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret edecek, yurt inşaatında incelemelerde bulunacak, yapımı tamamlanan tesislerin açılış töreninin ardından Küçükada Spor Kulübünün gösteri maçı etkinliğine katılacak.

(Aydın/10.15-18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası, Fatih Karagümrük-Göztepe maçıyla başlayacak.

(İstanbul/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 3. hafta açılış maçında Arca Çorum FK ile SMS Grup Sarıyer karşı karşıya gelecek.

(Çorum/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Voleybol Erkekler 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na Çin'de devam edilecek; Türkiye, A Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşılaşacak.

(Jiangmen/09.00) (Fotoğraflı)

***

