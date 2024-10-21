Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Katledilişinin 25. Yılında Anıldı.

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(ANKARA) - Bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, katledişinin 25'inci yılında evinin önünde anıldı. Anma programında konuşan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Onu katledenler, Uğur Mumcu'yu, Bahriye Üçok'u, Muammer Aksoy'u, Necip Hablemitoğlu'nu hedef alanlar, bizden alanlar, sandılar ki onlar ayrıldığında bu düşünceleri savunan kimse kalmayacak ve onlar başarıya ulaşacak. Ama Ahmet Taner Kışlalı da, Uğur Mumcu da, Bahriye Üçok da onlar gibi Cumhuriyet devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bizim önderimiz olan tüm aydınlarımız düşünceleriyle, fikirleriyle bundan sonra da yaşamaya devam edecek" dedi.

Evinin önünde park halindeki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 21 Ekim 1999'da hayatını Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, katlelişinin 25'inci yılında evinin önünde anıldı. Anmaya, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çayyolu Şube Başkanı Özer Özcan, Gazeteci Işık Kansu, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar katıldı. Kışlalı'nın evinin önündeki anmanın ardından Ahmet Taner Kışlalı Parkı'ndaki Kışlalı Anıtı'nda da anma yapıldı.

Hüseyin Can Güner, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ahmet Taner Kışlalı hocamız düşüncelerinden asla taviz vermeyen, doğru bildiğini söylemekten geri durmayan ve bu nedenle de hepimizin bildiği malum çevrelerin hedefi haline gelen kıymetli bir akademisyen, yazar ve düşün insanıydı. Cumhuriyet devrimlerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aydınlanma ideolojisinin yılmaz savunucusuydu. Hepimizin gönlünde de aynı şekilde yer almaya devam edecek. Onu katledenler, Uğur Mumcu'yu, Bahriye Üçok'u, Muammer Aksoy'u, Necip Hablemitoğlu'nu hedef alanlar, bizden elimizden alanlar, sandılar ki onlar ayrıldığında bu düşünceleri savunan kimse kalmayacak ve onlar başarıya ulaşacak. Ama Ahmet Taner Kışlalı da, Uğur Mumcu da, Bahriye Üçok da onlar gibi Cumhuriyet devrimlerine sıkı sıkıya bağlı bizim önderimiz olan tüm aydınlarımız düşünceleriyle, fikirleriyle bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimleri sonsuza dek hüküm sürecek bu topraklarda. Bundan sonra da benzer düşüncede olanlar işte bugün yıllar sonra bile aynı bağlılıkla burada bulunan kitleyi görsünler, bilsinler. Bilsinler ki bizler de bir adım geri atmayacağız. Bizler de doğru bildiğimizi söylemekten, onları savunmaktan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkmaktan geri durmayacağız."

"Ahmet Taner Kışlalı deyince benim aklıma Atatürk geliyor, demokrasi geliyor"

Levent Kışlalı, amcası Ahmet Taner Kışlalı için, "Ahmet Taner Kışlalı'nın fikirleri halen geçerliliğini koruyor ve hatta bize yol gösteriyor. Ahmet Taner Kışlalı deyince benim aklıma Atatürk ve Atatürkçülük geliyor, demokrasi geliyor. Kendisi hayatımın hep bir parçası oldu ve olmaya devam edecek. Bu sene okulumun Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nda görev alıp onu ve düşüncelerini tanıtmaya devam edeceğim. Bunu yaparken de onun şu sözlerini hiç unutmayacağım; 'Gençlik sesini yükselttiğinde değil, asıl sustuğu zaman endişelenmek gerekir ülkenin geleceği için'" dedi.

"Bu kez Cumhuriyetimizin geleceğini ve bizlerin ülkemize olan umudunu hedef aldılar"

CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar şunları kaydetti:

"Ahmet Taner Kışlalı, 'Ben inandığım doğruları yazıyorum, o doğrular paylaşıldıkça daha iyi yarınlara dönük umutlarım artıyor' demişti. Yaşamı boyunca gericilerin 'demokratik hak' adı altında demokrasiyi ortadan kaldırma girişimlerine karşı durdu. Ahmet Taner Kışlalı'nın katledilmesi ne ilkti, ne de son olacaktı. Aydın cinayelerinin devamı niteliğindeki kumpas davalarla da bu kez sadece aydınları değil, Cumhuriyetimizin geleceğini ve bizlerin ülkemize olan umudunu hedef aldılar."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise, "Katledilişinin 25. yılında dostları olarak buradayız. 13 yaşında bir çocuk olarak katedildiği gece, burada bu sokakta olan ben sizlerle birlikte bugün burada olmamızdan şu sonucu çıkartıyorum. Atatürkçüler, devrimciler, Cumhuriyet'in yılmaz savunucuları hiç bir zaman ölmediler, ölmeyecekler" dedi. Kışlalı'nın katledilmeden dört gün önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile ilgili yazdığı yazıya dikkat çeken Akdoğan, "Ahmet Taner Kışlalı'nın hedef aldığı bu isimler, Kışlalı'nın ölümünden bir süre sonra orduyu da ele geçirip TBMM'ni bombalamaya, bu ülkede darbe yapmaya kalktılar. Bu isimler amaçlarına ulaşmak için bu topraklarda yaşamasını istedemidiği insanları hiç gözlerini kırpmadan, ama haince, ama şerefsizce katlettiler. Bu terörist başı ve onun gibi bu devleti kökünden dinamitlemek izsteyenleri kimler kaç yıl sonra anacaklar. Ama Ahmet Taner Kışlalı gibi isimler içimizde bir devrimci olarak her zaman yaşayacaklar" diye konuştu.

Kışlalı'nın evinin önünde gerçekleştirilen anma programının ardından Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda bulunan Kışlalı Anıtı'nda da anma düzenlendi. ADD Gençlik Kolları Başkanı Nihat Arda Mercan, burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Bugün bizim mücadelemiz yalnızca Kışlalı'yı katledenlerle değil, Atatürkçülüğe karşı nefret besleyen AKP iktidarıyladır"

"Ahmet Taner Kışlalı, içinde yaşadığımız günleri yıllar öncesinden görmüştü. 'Türk kadını, erkekle eşit düzeydeki haklarını yitirdi' demişti. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz bugünlerde binclerce kadının yaşam hakkı elinden alınarak katlediliyor.

Bugün sözde Milli Eğitim Bakanı'nın tarikat ve cemaatlerle imzaladığı protokoller nedeniyle binlerce genç bilimsel eğitimden uzaklaştırılıyor, gelecek karanlık hale getiriliyor. Bugün bizim mücadelemiz yalnızca Kışlalı'yı katledenlerle değil, Kışlalı'ya işaret eden, Atatürkçülüğe karşı kin ve nefret besleyen zihniyetin devamı olan AKP iktidarıyladır."