Prof. Dr. Naci Görür: Çekmeköy'ün zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Prof. Dr. Naci Görür: Çekmeköy'ün zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip

Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi tarafından düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün deprem direnci ve zemin yapısı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Görür, Çekmeköy'ün diğer ilçelere göre daha güvenli bir noktada olduğunu vurgulayarak, deprem öncesi hazırlıkların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

13.08.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Naci Görür: " Çekmeköy'ün zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip"

İSTANBUL - 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğinde Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla, "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının sert ve dayanımlı olduğunu, İstanbul'da birçok ilçeye göre daha iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğiyle, "Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" başlıklı bir konferans düzenlendi. Turgut Özal Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bu etkinlikte, Türkiye'nin önde gelen jeolog ve deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün deprem riski ve beklenen İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Konferansta, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki olası etkilerini değerlendiren Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'da diğer ilçelere göre daha güvenli olduğunu vurgulayarak, bölgenin depremden etkilenme riskinin daha düşük olduğunu belirtti. Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremler sırasında yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu ifade eden Görür, bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Deprem öncesi hazırlıklar güçlendirilmeli

Prof. Dr. Görür ayrıca, olası bir İstanbul Depremi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çekti. Görür, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların deprem öncesinde hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi konulara da değinen Görür, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Naci Görür, programda vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

ÇEKUT'un çalışmaları fotoğraf sergisinde gözler önüne serildi

Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibinin sahada aktif olarak görev aldığı arama-kurtarma faaliyetlerine dair fotoğraf sergisi ile çalışmalar gözler önüne serildi. Sergide, ÇEKUT'UN; İzmir Depremi, Kahramanmaraş Depremi'ndeki arama-kurtarma çalışmalarına dair fotoğraflar ve 17 Ağustos Gölcük Depremi'nde sembol haline gelen fotoğraf yer aldı.

Çekmeköy Belediyesinin düzenlediği Deprem dirençli Çekmeköy konferansında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat depremlerinde büyük bir felaket yaşadığımız doğru ama asrın felaketi olduğuna ben katılmıyorum. Bundan daha büyük depremler oldu. 9 şiddetinde hatta 9 şiddetinin üzerinde depremler oldu. Bizim depreminiz 7.8 seviyesinde oldu. Dolayısıyla büyük bir deprem geçirdik. Bu depreme karşı hazırlıksız olduğumuz için çok insan kaybımız oldu, büyük bir yıkım yaşadık" dedi.

"İstanbul'u hükümetiyle, muhalefetiyle, halkıyla depreme hazırlamamız gerekiyor"

Prof. Dr. Naci Görür, "Şimdi İstanbul deprem bekliyor bunu biz 1999 depreminden sonra hemen ilan ettik. Aradan 25 sene geçti, siz bana bir bilim adamı olarak sorsanız İstanbul depreme hazır mı? Cevap hayır ama İstanbul'da bir çalışma yapılmadı mı? Çok şey yapıldı ama yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında yetersiz dolayısıyla İstanbul bu depreme hazır değil. İstanbul'da bu deprem Marmara denizinin içerisinde olacak bu deprem muhakkak olacak sebebi şu 1912 yılında Marmara'nın batısında Tekirdağ Şarköy'de deprem oldu. 1999 yılında da Kocaeli Değirmendere depremi var. İkisinin arası 160 KM de 1766 yılında beri deprem yok. Denizin içerisindeki fay biz ona kabaca Marmara Fayı desek Marmara Fayı normal deprem üretme periyodu tekerrürü 250 sene, 1766'nın üzerine 250 sene koyduğumuzda 2016 yapar. Fayın deprem üretme, tekerrür etme zamanı da dolmuş. Bir de burası sismik boşluk batısında 1912 de deprem olmuş. Doğusunda deprem olmuş Kocaeli depremi 1999 yılında ikisinin arası boşluk. Muhakkak kırılması gerekir, Bu durumda İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul'u depreme hazırlamak kavgayla gürültüyle olmaz. Vatandaşın can güvenliği, çoluğu, çocuğu buna hiçbir zaman da cevaz vermez. Büyük zayiat vermememiz için hükümetiyle, muhalefetiyle, halkıyla kol kola gitmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak İstanbul'u depreme hazırlarız. Bunu yapmazsak da emin olun işi beceremeyiz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Naci Görür, Konferans, Çekmeköy, Deprem, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prof. Dr. Naci Görür: Çekmeköy'ün zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:39 “Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim“ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı "Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim" paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
22:56 Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş Saldırganı en iyi tanıyan ismin anlattıkları kan dondurdu! Vahşetin şifreleri söylediklerinde gizliymiş
22:38 Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti Lille ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
22:04 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Erbakan’a “siyasi şantaj“ yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erbakan'a "siyasi şantaj" yanıtı: En başta kendileri buna dikkat etsin
19:30 İzmir’de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi İzmir'de iskeleden denize atlayan kişi betona çakılarak can verdi
11:00 Wanda Nara’dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor Wanda Nara'dan ayrılan Icardi, Torreira ile İstanbul gecelerine akıyor
10:40 Sivas’ta 4.1 büyüklüğünde deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Sivas'ta 4.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım Esin Övet: Evlendiğimin ertesi sabahı nasıl boşanabilirim diye uyandım
10:18 Altın ve dolarda son durum ne Altın ve dolarda son durum ne?
10:11 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:04 İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge İnsanın en büyük sınavı: Bireysellik ve toplumsallık arasındaki denge
10:00 Selin Ciğerci’nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor Selin Ciğerci'nin eski kocası, Survivor yıldızıyla aşk yaşıyor
09:54 MİT’ten uluslararası casusluk operasyonu Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı MİT'ten uluslararası casusluk operasyonu! Hayati öneme sahip bilgileri paylaşıyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 00:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Naci Görür: Çekmeköy'ün zemini çok sağlam, dinamitle kırılacak kuvvete sahip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement