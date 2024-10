Prof. Dr. Yurdusev GID-EMAN Başkanı oldu

Güncel

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nuri Yurdusev, Avrupa- Akdeniz Akademileri Birliği (Euro-Mediterranean Academic Network-GID-EMAN) Başkanı seçildi.

TÜBA'nın açıklamasına göre, 3-4 Ekim'de Karadağ Bilim ve Sanat Akademisi (The Montenegrin Academy of Sciences and Arts-CANU) tarafından Karadağ'ın Bar şehrinde "Mediterranean Cultures in Dialogue" başlığıyla düzenlenen GID-EMAN Sempozyumu'nda Akademi Asli Üyeleri Yurdusev, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Prof. Dr. Serap Güneş ve Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın sunum yaptı.

Sempozyumun ardından yapılan Genel Kurul'da CANU'nun önerisiyle başkanlığa aday olan EMAN Başkan Yardımcısı ve Asya Bilim Akademileri ve Toplulukları Birliği (AASSA) Başkanı Prof. Dr. Yurdusev, TÜBA'nın verdiği desteği de alarak oy birliği sonucu bir sonraki üç yıllık dönem için GID-EMAN Başkanı seçildi. Romanya Akademisi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Prof. Dr. Viorel Panaite ise başkan yardımcılığına getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurdusev, Akdeniz'e sahil ülkelerin bilim akademilerinin oluşturduğu GID-EMAN Başkanlığına TÜBA'nın da desteğiyle oy birliğiyle seçilmekten çok memnun olduğunu belirterek, görev alacağı süre boyunca birliğin faaliyetlerini artırarak çok daha etkin bir başkanlık süreci yönetmeyi planladığını aktardı. Yurdusev, bu çerçevede birliğin sahil ülkelerden büyük Akdeniz havzasına genişlemesi için çalışacağını kaydetti.