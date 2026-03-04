Putin'den Avrupa Gaz Pazarına Çekilme Açıklaması - Son Dakika
Putin\'den Avrupa Gaz Pazarına Çekilme Açıklaması
04.03.2026 21:15
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz pazarından çekilebileceğini ve sevkiyatları durdurma talimatı vereceğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24'e enerji piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"UKRAYNA, TÜRKAKIM VE DOĞAL GAZ BORU HATLARINA SALDIRI PLANLIYOR"

Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus tankerine insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlemesine tepki gösteren Putin, "Bu bir terör saldırısı. Bu tür olaylarla ilk kez karşılaşmıyoruz." dedi. Putin, Ukrayna'nın enerji altyapılarına saldırılarla Avrupa'ya zarar verdiğini ve Karadeniz'deki TürkAkım ve Ukrayna doğal gaz boru hatlarına da saldırı planladığını söyledi.

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERİ İŞARET ETTİ

Doğal gazda Avrupa pazarında yaşanan fiyat artışlarının tedarikçilerle alakalı olmadığını anlatan Putin, tedarikçiler arasında yer alan ABD, Norveç, Cezayir ve Rusya'nın sevkiyatı azaltmadığını dile getirdi. Putin, fiyatın Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından doğal gazı Avrupa'dan daha yüksek fiyatlardan almaya hazır müşteriler nedeniyle arttığı değerlendirmesinde bulundu.

"BELKİ DE ŞU ANDA AVRUPA PAZARINA TEDARİKLERİ DURDURMAK BİZİM İÇİN DAHA KARLI OLUR"

Avrupa'nın Rus doğal gazını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil tümüyle yasaklamayı planladığına işaret eden Putin, "Artık yeni pazarlar açılıyor. Belki de şu anda Avrupa pazarına tedarikleri durdurmak bizim için daha karlı olur. Açılan pazarlara girip orada yerimizi sağlamlaştırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Putin, bu konuya politik yaklaşmadıklarını vurgulayarak, "Sevkiyatı şimdi kendimiz durdurup, güvenilir ortaklar olan ülkelere gitsek daha iyi olmaz mı? Hükümete, şirketlerimizle birlikte bu konuyu ele almasını mutlaka talimat vereceğim." dedi. Avrupa'dan daha iyi pazarlar ortaya çıkabileceğini ve çok sayıda doğal gaz tedarikçisinin söz konusu pazarlara gideceğini belirten Putin, bu tedarikçiler arasında ABD'nin de yer alabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

