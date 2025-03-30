Ramazan Bayramı Kutlamaları ve Gelişmeler - Son Dakika
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Ramazan Bayramı Kutlamaları ve Gelişmeler

İslam dünyası Ramazan Bayramı'nı kutlarken, siyasetten spora birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

30.03.2025 09:16
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6 Nisan 1920

1- Ramazan Bayramı kutlanıyor

İslam dünyasında idrak edilen Ramazan Bayramı'na ilişkin kutlamalar ve gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cevizli köyünde, köy evi ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Trabzon/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, halk ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaşacak, AK Parti İl Başkanlığındaki bayramlaşmaya katılacak, Malkara Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bayram ziyareti gerçekleştirecek.

(Tekirdağ/11.00/13.15/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak ve bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Kastamonu/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda ve Sivas'ta üst üste iki maç oynayacak A Milli Kadın Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda antrenman yapacak.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Fenerbahçe Beko- Mersin Spor ve Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30) (Fotoğraflı)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

4- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki ikinci ayağında superpole ve yarış yapılacak.

(Portimao/14.00/17.00)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ramazan Bayramı Kutlamaları ve Gelişmeler - Son Dakika

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