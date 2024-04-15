Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayram tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayram tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayram tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 aracın kullandığını belirtti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç tercih etti. Ayrıca, YİD projeleri ve KGM tarafından işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığı bildirildi.

15.04.2024 16:22  Güncelleme: 16:35
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 aracın kullandığını belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç tercih etti." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı tatiline ilişkin köprü, otoyol ve demir yolu kullanım istatistiklerini paylaştı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen otoyol ve köprülerin 6-15 Nisan'da ücretsiz olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Ramazan Bayramı tatili boyunca otoyolları 11 milyon 236 bin 983 araç kullandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 2 milyon 94 bin 924, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de 1 milyon 772 bin 112 araç kullandı. 9 gün süren bayram tatili süresince 3 milyon 284 bin kişi otobüslerle yolculuğu tercih etti. Demir yollarıyla seyahat eden kişi sayısı ise 820 bini buldu." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, milyonlarca insanın bayram tatiline çıktığını anımsatarak, yap-işlet-devret (YİD) otoyol projeleri ve KGM tarafından işletilen otoyolların yoğun olarak kullanıldığını bildirdi.

Türkiye'nin önemli YİD projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 4-14 Nisan'da 3 milyon 462 bin 352 aracın geçiş yaptığı bilgisini veren Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden ise 1 milyon 55 bin 133 aracın geçiş yaptığını aktardı.

Uraloğlu, İstanbul- İzmir Otoyolu'nu da 2 milyon 857 bin 657 aracın kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

" Osmangazi Köprüsü'nden 940 bin 908 araç geçişi oldu. Osmangazi Köprüsü'nden açıldığı günden bu yana bir günde en yüksek araç geçişi bu bayram döneminde gerçekleşti. 13 Nisan'da tam tamına 117 bin 537 araç Osmangazi Köprüsü'nü kullandı."

1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 araç geçiş yaptı

Uraloğlu, Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun 4-14 Nisan döneminde toplam 130 bin 519 araç tarafından kullanıldığını vurguladı.

Çanakkale Boğazı'nı birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden 155 bin 307 aracın geçiş yaptığını bildiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu tarih aralığında Ankara- Niğde Otoyolu'nu kullanan araç sayısı 954 bin 20 olarak gerçekleşti. Ankara-Niğde Otoyolu'nun birinci kesiminde 13 Nisan'da 70 bin 908 ile en yüksek araç geçiş sayısına ulaşıldı. Otoyolun üçüncü kesiminde ise 6 Nisan'da 106 bin 603 araçla en yüksek sayıya ulaşıldı. Aynı dönemlerde Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'ndan 162 bin 954, Aydın- Denizli Otoyolu'nun trafiğe açık ikinci kesiminden ise 67 bin 116 araç geçişi oldu. Bu bayramda özellikle YİD projelerimize yönelik talep, bu yatırımların ne kadar yerinde olduğunun da kanıtıdır. Vatandaşlarımız bu projelerimiz sayesinde güvenli ve konforlu yolculuk yaparak sevdiklerine ulaştı."

YHT'lerde, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldı

Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak, vatandaşların bayramı huzur içinde sevdikleriyle geçirmesi için 5-14 Nisan'da ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin yanı sıra ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışı yapıldığını hatırlattı.

YHT hatlarında 5 Nisan'dan itibaren başlayan ek seferlerle 18 bin 84 koltuk ilave edildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Günlük sefer sayısı Ankara-İstanbul hattında 26 seferden 28 sefere, Konya-İstanbul hattında ise 8 seferden 10 sefere yükseltildi. Ankara-Konya hattında sadece cuma ve pazar günleri işletilen 1+1 adet hafta sonu seferi ise cumartesi günleri de işletilmeye başlandı. 5-15 Nisan'daki tatil döneminde İzmir Mavi, Doğu, Güney/ Van Gölü, Konya Mavi, Ege, Erciyes, Toros, Pamukkale, Ankara ekspresleri, Uzunköprü- Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine pulman ve yataklı vagonlar ilave edildi. Ana hat ve bölgesel trenlerde günlük karşılıklı 28 vagon ilave edilerek 10 günlük tatil döneminde toplam 15 bin 200 koltuk kapasitesi artışı sağlandı. Bayram süresince de ana hat, bölgesel ve YHT'ler ile 819 bin yolcu seyahat etti. YHT'leri 365 bin 356, ana hat trenlerini 133 bin 160, bölgesel trenlerini ise 320 bin 484 yolcu kullandı."

Uraloğlu, yapılan yatırımlarla Türkiye'yi konforlu ve sürüş güvenliği yüksek yollarla donattıklarını belirterek, bayram tatili boyunca 3 milyon 283 bin 978 yolcunun biletli, milyonlarca vatandaşın da özel araçlarıyla seyahat ettiğini bildirdi.

Bayram tatili boyunca şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmalarının 92 bin 749 sefer gerçekleştirdiğini aktaran Uraloğlu, denetimler sayesinde vatandaşların otobüslerde de rahat yolculuk yapabildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

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