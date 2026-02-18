Ramazan Coşkusu Başladı

Trabzon, Artvin, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Bayburt'ta, ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Trabzon'da ramazanın ilk teravih namazı Ortahisar ilçesindeki Hanife Hatun Camisi'nde kılındı.

Teravih namazı öncesi Trabzon Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda kortej yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşün ardından ay boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağı "Ramazan Sokağı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, burada yaptığı açıklamada, ramazana ulaşmanın verdiği manevi mutluluğu yaşadıklarını söyledi.

Genç, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan ramazanda kulluk vazifelerini en güzel şekilde yerine getireceklerini kaydederek, "Trabzon'umuzda ramazanı en iyi şekilde idrak edebilmek için tüm hazırlıklarımızı yaptık, gerekli tedbirlerimizi aldık." dedi.

Artvin

Artvin'de, Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı ramazanın ilk gecesini sevinç ve coşku ile karşılamak için "Fener Yürüyüşü" düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) Artvin İl Başkanlığınca organize edilen yürüyüş için katılımcılar Artvin Merkez Camisi önünde toplandı.

Katılımcılar ellerindeki Türk bayrakları, fener ve ramazan coşkusunu ifade eden yazıların yer aldığı dövizlerle Halitpaşa Camisi'ne kadar yürüdü.

Karagöz ve Hacivat kostümü giyen çocukların söylediği ramazan manileri ve çalan ramazan ezgileri yoğun katılımla gerçekleşen yürüyüşe renk kattı.

İl Müftüsü Mehmet Soylu tarafından yaptırılan duanın ardından sona eren programda, katılımcılara pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Programda konuşan Artvin İHH İl Temsilcisi Osman Delibaş, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Delibaş, ramazanı karşılama amacıyla Artvin'de ilk kez düzenledikleri yürüyüşe yüksek katılım olmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin geleneksel hale gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Çocukların etkinlikte ön planda tutulduğunu vurgulayan Delibaş, onların unutamayacakları bir gün yaşadıklarını ve ramazan ayının anlamını daha iyi kavradıklarını ifade etti.

Ramazan boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Delibaş, çocuklara yönelik hazırlanan "iyilik pasaportu" uygulamasıyla 30 gün boyunca basit görevler verileceğini, görevleri tamamlayan çocuklara bayram sonrasında hediyeler takdim edileceğini söyledi.

Bayburt

Bayburt'ta ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Bayram Danacı teravih namazı öncesi Ulu Cami'de ramazanla ilgili vaaz verdi.

Yatsı namazının ardından saf tutan vatandaşlar, ramazanın ilk teravihini kıldı.

Ordu

Ordu'daki camilerde ramazanın ilk teravih namazı eda edildi.

Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'ne gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih için saf tuttu.

Namaz sonrası dua edilen camide çocuklara balon ve ikramlıklar dağıtıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'deki ramazanın ilk teravih namazı dolasıyla birçok cami doldu.

Kemaliye Camisi'nde ilk teravih namazını kılan vatandaşlar, dua etti.

Giresun

Giresun'da vatandaşlar kentteki camilerde ilk teravih namazını kıldı.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, merkezdeki Hacı Miktat Camisi'nde namaz öncesi ramazanın anlam ve önemini anlatan vaaz verdi.

Ezanın okunmasıyla vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını kıldı.

