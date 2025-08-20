Rize\'deki Heyelan Sonrası İstinad Duvarı Yenilendi

RİZE'nin Çayeli ilçesinde yamaçtan kopan 60 tonluk toprak kütlesinin 5 katlı binanın çevresindeki istinat duvarını yıkıp dolduğu dairede 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelana ilişkin 'mühendislik ömrünü tamamladığı' tespit edilen istinat duvarı, uzmanların önerilene uygun inşa edilerek yenilendi. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Arazi çok dik, çok dar bir alan. Riskleri ortadan kaldırmak adına yapılan hummalı çalışmayla tehdit oluşturan kısmı çok şükür ortadan kaldırdık" dedi.

Çayeli ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 18 Kasım 2024'te etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana neden oldu. İlçeye 24 saat içinde metrekareye düşen 120 kilogram yağışın ardından yamaçtan kopan yaklaşık 60 tonluk toprak kütlesi çevresindeki istinat duvarını yıkarak 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireye doldu. Evde uyuduğu sırada toprak altında kalan Yakup Ali Bayraktar (35) hayatını kaybetti, 4 kişi ise hafif yaralandı. Çevredeki riskli 64 dairede yaşayanların tahliye edildiği heyelanla ilgili AFAD, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) ve Çayeli Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Yaklaşık 9 ay süren çalışmaların ardından yüzde 70 eğime sahip heyelanlı yamaçta, drenaj ve betonlama çalışmalarıyla suyun kontrol altına alınmasının ardından heyelan riski büyük ölçüde ortadan kaldırıldı. Heyelana ilişkin hazırlanan raporda mühendislik ömrünü tamamladığı tespit edilen istinat duvarı da uzmanların önerilene uygun inşa edilerek yenilendi. Binalardan tahliye edilenler ise alınan önlemler sonrası evlerine geri döndü.

'İNCE, TİTİZ, TEKNİK BİR ÇALIŞMA YAPTIK'

Heyelanlı bölgede yürütülen çalışmayla ilgili konuşan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "Arazi çok dik. Bu bölgede mevsimin yağışlı olması ve arazinin dik olması, sel ve heyelan gibi risklerin yüksek olması sebebiyle burada çok hızlı bir şekilde hareket edemedik. Bu, bizden veya bu işle ilgili kurumlardan kaynaklanmadı; iklimle alakalı bir durumdu. Önümüzde kış vardı ve toprağa müdahale etseydik daha büyük bir facianın çıkabileceği riskini de göze alarak ince, titiz, teknik bir çalışma yaptık. Burada RTEÜ'den, oradaki yetkililerden ve üniversite hocalarımızdan proje konusunda destek aldık. Arazi çok dik, çok dar bir alan. Riskleri ortadan kaldırmak adına burada bir çalışma yapıldı ve bu hummalı çalışmanın önemli bir kısmı, yani tehdit oluşturan kısmı çok şükür ortadan kaldırıldık" diye konuştu.

'GÜÇLÜ BİR DÜZENLEME YAPILDI'

Güçlü bir düzenleme yapıldığını, bölgedeki heyelan riskine karşı çalışmaların devam edeceğini belirten Çiftçi, "Burada yüzde 70'in üzerinde bir eğim var. Böyle bir eğimli alanda iş makinesinin çalışabileceği bir zemin yok. Yukarıda da her an heyelan olabilecek bir alan var. Sürekli yağmur yağan bir bölge. 3 gün hava açıksa, 5 gün yağmur yağıyor bu riskleri ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Çok şükür bu riskler kalktı. Gelecekte oluşabilecek riskleri yani şu an varsa eğer kalan riskleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları da önümüzdeki süreçte yapacağız. Bu ikinci aşamadır. Burada daha güçlü, bir an önce yapalım edelim, işin içinden çıkalım mantığıyla değil, gelecekte de benzer riskleri ve tehditleri öngörerek güçlü bir düzenleme yapıldı" ifadelerini kullandı.