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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 250
Toplam Seçmen : 80.529
Açılan Sandık : 209
Açılan Sandık Oranı : % 83,6
Kullanılan Oy : 46.966
Geçerli Oy : 45.096
Katılım Oranı : % 69,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN% 55,1624.873
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK% 17,838.041
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 12,245.517
İYİ PARTİKÖKSAL TOPTAN% 6,422.896
SAADETMUHAMMET YILDIZ% 2,651.196
ZAFER PARTİSİGÖKHAN AKYILDIZ% 1,58714
DİĞER% 1,56704
DEVA PARTİSİPINAR KUK İSLAMOĞLU% 1,4633
MEMLEKETATTİLA KAYHAN% 0,31139
BTPHASAN PEÇE% 0,24107
DEM PARTİNURETTİN AYDIN% 0,1882
HÜDA PARHASBİ KARABULUT% 0,1151
TKHYETER TÜRKEŞ ÇEVİK% 0,0730
DSPERSAN YILMAZ% 0,0524
YTPMUSTAFA ÖZŞEREMET% 0,0524
APRECEP KÖSE% 0,0522
MİLLETAYKUT YALÇINKAYA% 0,0314
ABPOKTAY BALCI% 0,0312
HKPDENİZ SARIKAYA% 0,0210
HAK-PARHAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI% 0,027
ARDEŞEN

Açılan Sandık Oranı : % 78,87
Katılım Oranı : % 77,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENVER ATAGÜN% 34,044.255
AK PARTİSAİD YAŞIYAN% 31,633.953
SAADETKEMAL EKSİLMEZ% 24,713.088
MHPCEMİL BAYRAK% 4,32540
YENİDEN REFAHEKREM OKUTAN% 2,23279
İYİ PARTİBAHTİYAR AŞIK% 1,31163
DİĞER% 0,5670
BTPALİ KEMAL KAMBUROĞLU% 0,4253
ZAFER PARTİSİHAKKI KULABER% 0,2835
DEVA PARTİSİEREN TOLGA BEŞLİ% 0,2329
YTPNACİYE ŞEREMET% 0,1316
DEM PARTİAHMET ÖZDAKAK% 0,0911
MİLLETKADİR OCAK% 0,034
HKPMEHRİBAN DAĞ% 0,023
ÇAMLIHEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ALTUN% 54,28716
CHPERSİN DALGA% 32,9434
MHPVEDAT ALİ KESİCİ% 9,63127
İYİ PARTİHİKMET KARAGÖZ% 0,8411
YENİDEN REFAHAYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ% 0,8311
BTPMELEK TEZKERECİOĞLU% 0,7610
SAADETİBRAHİM DÖNE% 0,618
DEVA PARTİSİMUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK% 0,152
ÇAYELİ

Açılan Sandık Oranı : % 91,38
Katılım Oranı : % 70,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ% 48,495.155
AK PARTİİSHAK KARAHAN% 45,44.826
CHPHÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU% 2,26240
YENİDEN REFAHALİ HALİTOĞLU% 1,6170
ZAFER PARTİSİZAHİDE BOSTAN% 1,06113
SAADETMEHMET ARICIOĞLU% 0,885
DPTUNCAY TAYLAN% 0,221
BAĞIMSIZMUSTAFA TAFLAN% 0,089
BTPÜMİT NEBİOĞLU% 0,078
BAĞIMSIZŞABAN GİRİT% 0,044
DEREPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 76,92
Katılım Oranı : % 85,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN KALÇA% 43,6903
MHPERKAN KÖSE% 24,91516
BÜYÜK BİRLİKSELİM METİN% 24,34504
SAADETHASAN GÜNEŞDOĞDU% 4,1586
YENİDEN REFAHTUNCAY TOPAL% 1,1123
ZAFER PARTİSİMAHMUT SEVİNÇ% 0,6313
DİĞER% 0,5812
İYİ PARTİKERİM BAŞKA% 0,347
BTPSEDAT GERZ% 0,347
FINDIKLI

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 79,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU% 57,843.849
AK PARTİGÜRHAN KUTLUATA% 35,882.388
İYİ PARTİSELMA KÖROĞLU% 4,37291
MHPAHMET TOPAL% 1,76117
ZAFER PARTİSİOĞUZ PALA% 0,064
BTPEMİNE ERGENÇ% 0,064
DİĞER% 0,032
GÜNEYSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIFAT ÖZER% 69,093.411
CHPHÜSEYİN YANIK% 11,02544
YENİDEN REFAHCAFER YILMAZ% 7,92391
DİĞER% 6,5321
İYİ PARTİSUAT YILDIZ% 2,45121
BAĞIMSIZMUSTAFA MERCAN% 0,8140
SAADETHAKAN VARLI% 0,7939
ZAFER PARTİSİMUHARREM AYDİN% 0,7738
BAĞIMSIZHASAN MERCAN% 0,2914
BAĞIMSIZMUHARREM KAZDAL% 0,2613
BTPCUMALİ AKGENÇ% 0,15
HEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİM KAZİM BEKAR% 60,77612
CHPBAŞAR CUMBUR% 34,56348
BAĞIMSIZMEHMET KARATEKE% 1,9920
MHPŞEYMA ALPARSLAN YAZICI% 1,2913
YENİDEN REFAHADEM AŞÇI% 0,697
İYİ PARTİİSMAİL KERİM BENEK% 0,33
BTPŞEVKET COŞKUN% 0,22
SAADETSÜLEYMAN ÖZTÜRK% 0,22
İKİZDERE

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 78,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDİ EKŞİ% 60,48785
MHPHAKAN KARAGÖZ% 35,82465
BAĞIMSIZAYHAN BİBEROĞLU% 1,4619
İYİ PARTİASUMAN KARADENİZ% 0,9312
YENİDEN REFAHNEŞAT KAHRAMAN% 0,699
BTPAYŞE AKGENÇ% 0,314
SAADETİHSAN ŞANSLI% 0,233
DİĞER% 0,081
İYİDERE

Açılan Sandık Oranı : % 83,33
Katılım Oranı : % 75,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAFFET METE% 71,481.837
MHPOSMAN METE% 21,98565
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAŞ% 2,872
İYİ PARTİHAVVA KASAP% 1,6743
SAADETLÜTFİ KOÇ% 1,5640
BTPLEVENT TEZKERECİOĞLU% 0,5113
KALKANDERE

Açılan Sandık Oranı : % 89,47
Katılım Oranı : % 77,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILMAZ% 47,141.441
BÜYÜK BİRLİKKENAN YILDIRIM% 41,451.267
İYİ PARTİAŞKIN GÜRSU% 5,17158
MHPİBRAHİM ÇAKIR% 2,2669
DİĞER% 1,6350
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÇOLAK% 1,4745
BTPHAVA PEÇE% 0,3611
SAADETMUSTAFA AZDER% 0,3611
DEVA PARTİSİYAHYA SANDIKÇI% 0,165
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 56,25
Katılım Oranı : % 78,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEŞET ÇAKIR% 49,632.584
AK PARTİEKREM KILIÇ% 36,271.888
MHPBORA HABERAL% 9,97519
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN DURAL% 1,578
İYİ PARTİSERPİL ÇOLAK% 0,9449
SAADETMUHAMMET ŞEKER% 0,4624
ZAFER PARTİSİFAHRETTİN CAN GÜREL% 0,4423
BTPKEMAL PEHLİVANLAR% 0,2714
DEM PARTİMETİN GÖK% 0,2312
DİĞER% 0,2111
HKPUMUT KOÇ% 0,063
YTPSEZER ŞEREMET% 0,021

Kaynak: AA

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