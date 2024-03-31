MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|209
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,6
|Kullanılan Oy
|:
|46.966
|Geçerli Oy
|:
|45.096
|Katılım Oranı
|:
|% 69,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 55,16
|24.873
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,83
|8.041
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 12,24
|5.517
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 6,42
|2.896
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,65
|1.196
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 1,58
|714
|DİĞER
|% 1,56
|704
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 1,4
|633
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,31
|139
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,24
|107
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,18
|82
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,11
|51
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,07
|30
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,05
|24
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,05
|24
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,05
|22
|MİLLET
|AYKUT YALÇINKAYA
|% 0,03
|14
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,03
|12
|HKP
|DENİZ SARIKAYA
|% 0,02
|10
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,02
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,87
|Katılım Oranı
|:
|% 77,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 34,04
|4.255
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 31,63
|3.953
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,71
|3.088
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 4,32
|540
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 2,23
|279
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,31
|163
|DİĞER
|% 0,56
|70
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,42
|53
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,28
|35
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,23
|29
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,13
|16
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,09
|11
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,03
|4
|HKP
|MEHRİBAN DAĞ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 54,28
|716
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 32,9
|434
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 9,63
|127
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,84
|11
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,83
|11
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,76
|10
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 0,61
|8
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK
|% 0,15
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,38
|Katılım Oranı
|:
|% 70,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 48,49
|5.155
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 45,4
|4.826
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 2,26
|240
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 1,6
|170
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,06
|113
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 0,8
|85
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,2
|21
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA TAFLAN
|% 0,08
|9
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,07
|8
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN GİRİT
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,92
|Katılım Oranı
|:
|% 85,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 43,6
|903
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 24,91
|516
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 24,34
|504
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 4,15
|86
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 1,11
|23
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT SEVİNÇ
|% 0,63
|13
|DİĞER
|% 0,58
|12
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,34
|7
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,34
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,91
|Katılım Oranı
|:
|% 79,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 57,84
|3.849
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 35,88
|2.388
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,37
|291
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,76
|117
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ PALA
|% 0,06
|4
|BTP
|EMİNE ERGENÇ
|% 0,06
|4
|DİĞER
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 69,09
|3.411
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,02
|544
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 7,92
|391
|DİĞER
|% 6,5
|321
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,45
|121
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 0,81
|40
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 0,79
|39
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 0,77
|38
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,29
|14
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,26
|13
|BTP
|CUMALİ AKGENÇ
|% 0,1
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 60,77
|612
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 34,56
|348
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,99
|20
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,29
|13
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,69
|7
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,3
|3
|BTP
|ŞEVKET COŞKUN
|% 0,2
|2
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90
|Katılım Oranı
|:
|% 78,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 60,48
|785
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 35,82
|465
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİBEROĞLU
|% 1,46
|19
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 0,93
|12
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 0,69
|9
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,31
|4
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,23
|3
|DİĞER
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,33
|Katılım Oranı
|:
|% 75,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,48
|1.837
|MHP
|OSMAN METE
|% 21,98
|565
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 2,8
|72
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,67
|43
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 1,56
|40
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,51
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,47
|Katılım Oranı
|:
|% 77,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 47,14
|1.441
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 41,45
|1.267
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 5,17
|158
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 2,26
|69
|DİĞER
|% 1,63
|50
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 1,47
|45
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 0,36
|11
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,36
|11
|DEVA PARTİSİ
|YAHYA SANDIKÇI
|% 0,16
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,25
|Katılım Oranı
|:
|% 78,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 49,63
|2.584
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 36,27
|1.888
|MHP
|BORA HABERAL
|% 9,97
|519
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,5
|78
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 0,94
|49
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,46
|24
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,44
|23
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,27
|14
|DEM PARTİ
|METİN GÖK
|% 0,23
|12
|DİĞER
|% 0,21
|11
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,06
|3
|YTP
|SEZER ŞEREMET
|% 0,02
|1
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