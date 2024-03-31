MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|241
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,4
|Kullanılan Oy
|:
|54.817
|Geçerli Oy
|:
|52.479
|Katılım Oranı
|:
|% 70,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 54,83
|28.773
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,68
|9.281
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 12,09
|6.346
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 6,42
|3.371
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,74
|1.436
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 1,72
|903
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 1,7
|893
|DİĞER
|% 1,5
|785
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,35
|186
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,27
|141
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,17
|87
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,13
|66
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,07
|38
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,07
|37
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,07
|37
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,06
|30
|MİLLET
|AYKUT YALÇINKAYA
|% 0,06
|29
|HKP
|DENİZ SARIKAYA
|% 0,03
|14
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,02
|13
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,02
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,92
|Katılım Oranı
|:
|% 77,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 34,15
|4.639
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 31,63
|4.297
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,61
|3.343
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 4,25
|577
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 2,23
|303
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,28
|174
|DİĞER
|% 0,5
|68
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,42
|57
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,37
|50
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,3
|41
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,12
|17
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,08
|11
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,04
|5
|HKP
|MEHRİBAN DAĞ
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 54,2
|716
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 32,85
|434
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 9,61
|127
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,91
|12
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,83
|11
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,76
|10
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK
|% 0,46
|6
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 0,38
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 48,47
|5.652
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 45,12
|5.262
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 2,25
|263
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 1,78
|208
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,05
|122
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 0,87
|101
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,2
|23
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA TAFLAN
|% 0,1
|12
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,08
|9
|BAĞIMSIZ
|ŞABAN GİRİT
|% 0,08
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 42,89
|1.224
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 27,08
|773
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 21,34
|609
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 5,43
|155
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 1,3
|37
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,95
|27
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT SEVİNÇ
|% 0,52
|15
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,28
|8
|DİĞER
|% 0,21
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,97
|Katılım Oranı
|:
|% 80,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 58,07
|4.145
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 35,71
|2.549
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,21
|301
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,81
|129
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ PALA
|% 0,1
|7
|BTP
|EMİNE ERGENÇ
|% 0,1
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 70,08
|3.411
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,16
|543
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 7,99
|389
|DİĞER
|% 4,54
|221
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,49
|121
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 1,05
|51
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 0,99
|48
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 0,84
|41
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,39
|19
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,35
|17
|BTP
|CUMALİ AKGENÇ
|% 0,12
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 60,47
|612
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 34,39
|348
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,78
|18
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,78
|18
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,69
|7
|BTP
|ŞEVKET COŞKUN
|% 0,39
|4
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,3
|3
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,2
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 58,14
|832
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 36,9
|528
|BAĞIMSIZ
|AYHAN BİBEROĞLU
|% 2,09
|30
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 1,26
|18
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 1,05
|15
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,28
|4
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,28
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,37
|2.538
|MHP
|OSMAN METE
|% 22,44
|798
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 2,48
|88
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 1,69
|60
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,43
|51
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,59
|21
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 46,01
|1.591
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 41,32
|1.429
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 6,22
|215
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 2,63
|91
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 1,76
|61
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 0,78
|27
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,52
|18
|DEVA PARTİSİ
|YAHYA SANDIKÇI
|% 0,38
|13
|DİĞER
|% 0,38
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,92
|Katılım Oranı
|:
|% 78,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 49,35
|3.410
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 35,85
|2.477
|MHP
|BORA HABERAL
|% 10,54
|728
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,63
|113
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 1
|69
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,4
|28
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,39
|27
|DİĞER
|% 0,26
|18
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,25
|17
|DEM PARTİ
|METİN GÖK
|% 0,2
|14
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,1
|7
|YTP
|SEZER ŞEREMET
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › RİZE SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.
Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.
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