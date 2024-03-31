81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RİZE SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

RİZE SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 250
Toplam Seçmen : 80.529
Açılan Sandık : 241
Açılan Sandık Oranı : % 96,4
Kullanılan Oy : 54.817
Geçerli Oy : 52.479
Katılım Oranı : % 70,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN% 54,8328.773
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK% 17,689.281
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 12,096.346
İYİ PARTİKÖKSAL TOPTAN% 6,423.371
SAADETMUHAMMET YILDIZ% 2,741.436
DEVA PARTİSİPINAR KUK İSLAMOĞLU% 1,72903
ZAFER PARTİSİGÖKHAN AKYILDIZ% 1,7893
DİĞER% 1,5785
MEMLEKETATTİLA KAYHAN% 0,35186
BTPHASAN PEÇE% 0,27141
DEM PARTİNURETTİN AYDIN% 0,1787
HÜDA PARHASBİ KARABULUT% 0,1366
TKHYETER TÜRKEŞ ÇEVİK% 0,0738
DSPERSAN YILMAZ% 0,0737
APRECEP KÖSE% 0,0737
YTPMUSTAFA ÖZŞEREMET% 0,0630
MİLLETAYKUT YALÇINKAYA% 0,0629
HKPDENİZ SARIKAYA% 0,0314
ABPOKTAY BALCI% 0,0213
HAK-PARHAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI% 0,0213
ARDEŞEN

Açılan Sandık Oranı : % 85,92
Katılım Oranı : % 77,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENVER ATAGÜN% 34,154.639
AK PARTİSAİD YAŞIYAN% 31,634.297
SAADETKEMAL EKSİLMEZ% 24,613.343
MHPCEMİL BAYRAK% 4,25577
YENİDEN REFAHEKREM OKUTAN% 2,23303
İYİ PARTİBAHTİYAR AŞIK% 1,28174
DİĞER% 0,568
BTPALİ KEMAL KAMBUROĞLU% 0,4257
DEVA PARTİSİEREN TOLGA BEŞLİ% 0,3750
ZAFER PARTİSİHAKKI KULABER% 0,341
YTPNACİYE ŞEREMET% 0,1217
DEM PARTİAHMET ÖZDAKAK% 0,0811
MİLLETKADİR OCAK% 0,045
HKPMEHRİBAN DAĞ% 0,023
ÇAMLIHEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ALTUN% 54,2716
CHPERSİN DALGA% 32,85434
MHPVEDAT ALİ KESİCİ% 9,61127
İYİ PARTİHİKMET KARAGÖZ% 0,9112
YENİDEN REFAHAYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ% 0,8311
BTPMELEK TEZKERECİOĞLU% 0,7610
DEVA PARTİSİMUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK% 0,466
SAADETİBRAHİM DÖNE% 0,385
ÇAYELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ% 48,475.652
AK PARTİİSHAK KARAHAN% 45,125.262
CHPHÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU% 2,25263
YENİDEN REFAHALİ HALİTOĞLU% 1,78208
ZAFER PARTİSİZAHİDE BOSTAN% 1,05122
SAADETMEHMET ARICIOĞLU% 0,87101
DPTUNCAY TAYLAN% 0,223
BAĞIMSIZMUSTAFA TAFLAN% 0,112
BTPÜMİT NEBİOĞLU% 0,089
BAĞIMSIZŞABAN GİRİT% 0,089
DEREPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN KALÇA% 42,891.224
MHPERKAN KÖSE% 27,08773
BÜYÜK BİRLİKSELİM METİN% 21,34609
SAADETHASAN GÜNEŞDOĞDU% 5,43155
YENİDEN REFAHTUNCAY TOPAL% 1,337
İYİ PARTİKERİM BAŞKA% 0,9527
ZAFER PARTİSİMAHMUT SEVİNÇ% 0,5215
BTPSEDAT GERZ% 0,288
DİĞER% 0,216
FINDIKLI

Açılan Sandık Oranı : % 96,97
Katılım Oranı : % 80,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU% 58,074.145
AK PARTİGÜRHAN KUTLUATA% 35,712.549
İYİ PARTİSELMA KÖROĞLU% 4,21301
MHPAHMET TOPAL% 1,81129
ZAFER PARTİSİOĞUZ PALA% 0,17
BTPEMİNE ERGENÇ% 0,17
GÜNEYSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIFAT ÖZER% 70,083.411
CHPHÜSEYİN YANIK% 11,16543
YENİDEN REFAHCAFER YILMAZ% 7,99389
DİĞER% 4,54221
İYİ PARTİSUAT YILDIZ% 2,49121
BAĞIMSIZMUSTAFA MERCAN% 1,0551
ZAFER PARTİSİMUHARREM AYDİN% 0,9948
SAADETHAKAN VARLI% 0,8441
BAĞIMSIZMUHARREM KAZDAL% 0,3919
BAĞIMSIZHASAN MERCAN% 0,3517
BTPCUMALİ AKGENÇ% 0,126
HEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİM KAZİM BEKAR% 60,47612
CHPBAŞAR CUMBUR% 34,39348
MHPŞEYMA ALPARSLAN YAZICI% 1,7818
BAĞIMSIZMEHMET KARATEKE% 1,7818
YENİDEN REFAHADEM AŞÇI% 0,697
BTPŞEVKET COŞKUN% 0,394
İYİ PARTİİSMAİL KERİM BENEK% 0,33
SAADETSÜLEYMAN ÖZTÜRK% 0,22
İKİZDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDİ EKŞİ% 58,14832
MHPHAKAN KARAGÖZ% 36,9528
BAĞIMSIZAYHAN BİBEROĞLU% 2,0930
YENİDEN REFAHNEŞAT KAHRAMAN% 1,2618
İYİ PARTİASUMAN KARADENİZ% 1,0515
BTPAYŞE AKGENÇ% 0,284
SAADETİHSAN ŞANSLI% 0,284
İYİDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAFFET METE% 71,372.538
MHPOSMAN METE% 22,44798
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAŞ% 2,4888
SAADETLÜTFİ KOÇ% 1,6960
İYİ PARTİHAVVA KASAP% 1,4351
BTPLEVENT TEZKERECİOĞLU% 0,5921
KALKANDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILMAZ% 46,011.591
BÜYÜK BİRLİKKENAN YILDIRIM% 41,321.429
İYİ PARTİAŞKIN GÜRSU% 6,22215
MHPİBRAHİM ÇAKIR% 2,6391
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÇOLAK% 1,7661
BTPHAVA PEÇE% 0,7827
SAADETMUSTAFA AZDER% 0,5218
DEVA PARTİSİYAHYA SANDIKÇI% 0,3813
DİĞER% 0,3813
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 72,92
Katılım Oranı : % 78,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEŞET ÇAKIR% 49,353.410
AK PARTİEKREM KILIÇ% 35,852.477
MHPBORA HABERAL% 10,54728
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN DURAL% 1,63113
İYİ PARTİSERPİL ÇOLAK% 169
SAADETMUHAMMET ŞEKER% 0,428
ZAFER PARTİSİFAHRETTİN CAN GÜREL% 0,3927
DİĞER% 0,2618
BTPKEMAL PEHLİVANLAR% 0,2517
DEM PARTİMETİN GÖK% 0,214
HKPUMUT KOÇ% 0,17
YTPSEZER ŞEREMET% 0,032

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RİZE SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı
    00:12 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay Yüzde 51.54 Oy Aldı

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.

  • Mansur Yavaş:
    00:10 Mansur Yavaş: "Bu Seçimin Kaybedeni, Siyasi Hayatını Müfteri Olarak Tamamlayan Turgut Altınok'tur"

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.

  • Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu
    00:10 Sinop'ta 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları belli oldu

    Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.

  • Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde
    00:09 Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın önde

    31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.

  • CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması
    00:08 CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş'tan seçim sonuçları açıklaması

    CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı Sinem Dedetaş, ilçedeki seçim sonuçlarının son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Üsküdar'daki sandıkların yüzde 70'inin açıldığını ve önde olduklarını söyleyen Dedetaş, 'Çeşitli tweetler atılıyor, televizyonlarda farklı veriler paylaşılıyor. O yüzden lütfen bunlara itimat etmeyiniz. Sandıklarda çalışmaya devam.' dedi.

  • Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması
    00:08 Bitlis'te AK Parti Seçim Kutlaması

    Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.

  • Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı
    00:07 Yozgat'ta Oy Sayımı Sırasında Tabancayla Ateş Edildi: 2 Yaralı

    Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı sırasında kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş edildi. Olay sonucunda 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi. Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

  • Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı
    00:06 Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

    Resmi olmayan sonuçlara göre Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Böcek, destek veren herkese teşekkür etti ve herkesin belediye başkanı olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

  • Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu
    00:06 Manisa'da CHP Birinci Parti Oldu

    Çok partili siteme geçildikten sonra Manisa'da CHP, resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti oldu. CHP adayları, 15 belediyede önde bulunurken, AK Parti 2, MHP ise 1 ilçede önde yer aldı. Manisa'da CHP'nin Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay, yarışı önde tamamlayarak Manisa tarihindeki ilk kadın belediye başkanı oldu.


23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
18:18 Sandıkların çoğu açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların çoğu açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:35 Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi Adaylar eşit oy alınca kazananı kura belirledi
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
21:07 Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener’i istifaya davet etti Bilge Yılmaz, İYİ Parti lideri Akşener'i istifaya davet etti
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 00:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: RİZE SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement