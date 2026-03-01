Rizeli Sanatçı Gamze Şehitoğlu, Van Gogh'dan İlham Alarak Yerel Temaları Sanatına Taşıdı - Son Dakika
Rizeli Sanatçı Gamze Şehitoğlu, Van Gogh'dan İlham Alarak Yerel Temaları Sanatına Taşıdı

Rizeli Sanatçı Gamze Şehitoğlu, Van Gogh\'dan İlham Alarak Yerel Temaları Sanatına Taşıdı
01.03.2026 10:41
Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan Gamze Şehitoğlu, Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosundan esinlenerek şehrin kültürel simgelerini bir fuar alanının duvarına resmetti. 24 yaşındaki ressam, ince belli çay bardağı, geleneksel serender evleri ve bölgenin yeşil bitki örtüsünü Van Gogh'un ikonik fırça teknikleriyle bir araya getirerek yerelle evrenseli harmanladığını ifade etti. Duvar sanatı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

RİZE'nin Pazar ilçesinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu Gamze Şehitoğlu (24), kentin kültürel simgelerini dünyaca ünlü ressam Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosundan esinlenerek bir fuar alanının duvarına resmetti. Yerelle evrenseli birleştirdiğini dile getiren Şehitoğlu, "Genellikle yaşadığım şehre özgü yöresel figürleri resmediyorum. Bu çalışmamda Rize'nin simgeleri ile Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu birleştirerek yerelle evrenseli harmanladım" dedi.

Pazar ilçesinde yaşayan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü mezunu Gamze Şehitoğlu, mezun olduktan sonra sanatını sokaklara taşıdı. Şehirde duvarları tuval yapan Şehitoğlu, Rize'nin kültürel simgelerini dünyaca ünlü ressam Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosundan esinlenerek bir fuar alanının duvarına resmetti. Şehitoğlu, çalışmasında Rize ile özdeşleşen ince belli çay bardağı, geleneksel serender evleri ve bölgenin zengin yeşil bitki örtüsünü Van Gogh'un ikonik fırça teknikleriyle harmanladı. Duvarı adeta bir tuval gibi kullanan genç ressamın bu çalışması, sanal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede yoğun ilgi gördü ve çok sayıda beğeni topladı.

'YERELLE EVRENSELİ BİRLEŞTİRDİK'

Yerelle evrenseli birleştirdiğini dile getiren Şehitoğlu, "Yedi senedir Rize'de yaşıyorum ve Çayeli Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği bölümünden bir yıl önce mezun oldum. Sokak sanatının şehre hitap eden bir yönü var; evde tek başınıza tuval yapmak yerine, dışarıda insanlarla etkileşim kurarak çalışıyorsunuz. İnsanlar bu süreci gördükçe sanata bakış açıları değişiyor ve ortaya çıkan eser, yıllar geçse de o bölgenin sanat ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Genellikle yaşadığım şehre özgü yöresel figürleri resmediyorum. Bu çalışmamda Rize'nin simgeleri ile Van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosunu birleştirerek yerelle evrenseli harmanladım. Rize'deki dev çay bardağı heykelinden esinlenerek; çay bardağı, serenderler, çay tarlaları ve kırmızı benekli alabalık gibi unsurları Van Gogh'un tarzıyla bir kompozisyon haline getirdim" diye konuştu.

Gamze Şehitoğlu, "Rize şartlarında dışarıda çalışmak oldukça güç; burada bir haftada dört mevsimi yaşayabiliyorsunuz. Hava bazen çok güneşli, bazen ise aşırı yağmurlu ve soğuk olabiliyor. Ancak işimi severek yaptığım için bu zorlukların bir önemi kalmıyor, bir şekilde sürecin üstesinden geliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Vincent Van Gogh, Yerel Haberler, Van Gogh, Güncel, Ressam, Kültür, Sanat, Rize, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rizeli Sanatçı Gamze Şehitoğlu, Van Gogh'dan İlham Alarak Yerel Temaları Sanatına Taşıdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Rizeli Sanatçı Gamze Şehitoğlu, Van Gogh'dan İlham Alarak Yerel Temaları Sanatına Taşıdı - Son Dakika
