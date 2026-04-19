Rojin Kabaiş'in Babasından Gülistan Doku Ailesine Destek - Son Dakika
Rojin Kabaiş'in Babasından Gülistan Doku Ailesine Destek

19.04.2026 13:50
Rojin Kabaiş'in babası, Gülistan Doku davasında adalet için mücadele etmekte ve destek sunmaktadır.

VAN'da kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku'nun ailesine destek için Tunceli'ye geldi. Kızının dosyasında 2 erkek DNA'sı tespit edildiğini söyleyen Kabaiş, Van Valisinden destek istedi. Doku ailesi ise şüpheli Mustafa Türkay Sonel'in annesi hakkında tutuklama talebiyle dilekçe verdi.

Van'da iki yıl önce kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, 10 kişinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında genç kızın ailesine destek olmak için Tunceli Adliyesi'ne geldi. Kabaiş, adliye önünde Gülistan'ın annesi Bedriye ile ablası Aygül Doku ile görüştü. Nizamettin Kabaiş, Bedriye Doku'nun elini öptü.

Nizamettin Kabaiş, Rojin dosyasının da çözüleceğine inandıklarını belirterek, "Doku ailesi çok büyük acılar çektiler. 6 yıldır bu acıyı çekiyorlar. Biz de 2 yıldır büyük acılar çektik, bize çektirdiler. Onlar validen şüphe etmişti, bizim olayda da rektörden çok şüpheleniyorum. Akrabasıdır, parmağı vardır içinde, ben biliyorum. Kamera kayıtları silinmiş. Hal hareketlerinden dahi bellidir. Otopsi odasına girmiş. Sürekli onun yüzüne de vuruyorum bunu. Taziyeye de gelmedi. Biz çocuğumuzu size emanet etmiştik. Siz 'bunlar bizim evladımızdır, bizim kızımızdır' demeliydiniz. Hiç mücadele etmediler. Hiç demedi ki 'benim öğrencimdi, başına ne geldi' diye. Aynı şekilde Gülistan Doku da öyle oldu. Böyle olmaması lazım. Bizim makama saygımız vardır. Devletimize güveniyoruz. Ama şahsi kızımıza sahip çıkmamışlar. Hakkımızı onlara helal etmeyeceğiz, bu olayın peşini de hiç bırakmayacağız dedi.

'DEVLETİMİZE, ADALET BAKANIMIZA GÜVENİYORUM'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sözlerinin kendisini duygulandırdığını belirten Kabaiş, "Suçumuz günahımız nedir? Bu insanlar, bu aile 6 senedir burada acılar çekiyor. Bu yolda belki yüzlerce defa gelip, gittiler. Biz de sürekli Van'a gidip geliyoruz, acılar çekiyoruz. Onların umurunda değil. Rojin Kabaiş'in dosyasına 6 aydır hiçbir şey yapılmamış. Dosya halen o şekilde rafta duruyor. 2 erkek DNA'sı da tespit edildiği halde halen bir adım atılmadı. Sadece 'telefonu yurt dışında, onu bekliyoruz' diyorlar. Allah'ın izniyle her şey çözülecek, hem Rojin'in hem Gülistan'ın. Adalet Bakanımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimize, Adalet Bakanımıza güveniyorum. Onun tarihi kelimeleri vardı, çok duygulandım, çok ağladım. Kendisi de söyledi. 'Kim olursa olsun, güçlüye dokunulmaz algısı yapmasınlar' diye. İnşallah her şeyi çözecek. Bizimki de ortaya çıkacak. Bu annenin hakkı nasıl ödenecek? 6 yıldır bu aile acı çekiyor. Bizimki de onun benzeridir. Van Valisine sesleniyorum. Bize yardımcı ol, her şey açığa çıksın. Kimin parmağı varsa, kim olursa olsun çözülsün. Gülistan Doku'daki gibi her şey açığa çıksın. Çünkü kameraları silmişler, dar baz çalışması yapılmadı, 2 erkek DNA'sı var diye konuştu.

'İNŞALLAH SİZİNKİ DE BULUNUR'

Gülistan'ın annesi Bedriye Doku da sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Ben bir anneyim. Bunlara müebbet verilmesini istiyorum. Ben kızımın katillerini buldum, inşallah sizinki de bulunur. Kızımın kemiklerini istiyorum. İnşallah Ebru Cansu gibi bir savcı da size denk gelsin. Ebru Cansu kızımın katillerini buldu, inşallah sizin de bulunacak. İnşallah kızımın da bir mezarı olur. Ben gidip bir Fatiha okuyacağımö dedi.

'SONEL'İN ANNESİ HAKKINDA DİLEKÇE VERDİK'

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, tutuklanan Mustafa Türkay Sonel'in annesi H.S. hakkında da şikayetçi olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Aile avukatımız, Mustafa Türkay Sonel katilin annesi ve örtbasçı babası Tuncay Sonel'in eşi hakkında da tutuklama talebinde bulunmak üzere başsavcılığımıza dilekçesini gönderdi. Çünkü o katil ve tecavüzcünün annesi de oğlunun kızımızı öldürdüğünü biliyordu. Bu yüzden aile avukatımız tutuklanması için başvurusunu yaptı. En ağır şekilde müebbet almalarını istiyoruz, adalete inanıyoruz.ö

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rojin Kabaiş'in Babasından Gülistan Doku Ailesine Destek - Son Dakika

SON DAKİKA: Rojin Kabaiş'in Babasından Gülistan Doku Ailesine Destek - Son Dakika
