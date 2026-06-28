Rus Öğrenci Türkiye'de İHA Teknolojisi Eğitimi Alıyor - Son Dakika
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Rus Öğrenci Türkiye'de İHA Teknolojisi Eğitimi Alıyor

Rus Öğrenci Türkiye\'de İHA Teknolojisi Eğitimi Alıyor
28.06.2026 10:35
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Ekaterina Kravchenko, Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim alarak uluslararası başarı elde etti.

RUSYA'da insansız hava araçları (İHA) teknolojileri alanında eğitim almak isteyen ancak kendisine uygun bir üniversite bulamayan Ekaterina Kravchenko (20), Türkiye'yi tercih ederek, Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) eğitim görmeye başladı. Mekatronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Kravchenko, arkadaşı ile birlikte geliştirdikleri yapay zeka destekli aktif savunma sistemi ile IT-PLANET 2026 Yarışması'nın 'Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri' kategorisinde dünya 3'üncüsü oldu.

Rusya'da yaşayan Ekaterina Kravchenko, İHA teknolojilerine ilgi duyunca üniversite eğitimini de bu alanda almak istedi. Ülkesinde kendisine uygun bir üniversite bulamayan Kravchenko, Türkiye'nin İHA teknolojilerindeki başarısını fark etti. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile ilgili araştırmalar yapan Kravchenko, üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih etti ve 2 yıl önce Bursa Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladı. BTÜ Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayii Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Lagari Takımı üyesi olan ve İHA takımında 'elektronik lideri' olarak görev alan Mekatronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Ekaterina Kravchenko, arkadaşı Sayim Koçak (20) ile birlikte geliştirdikleri yapay zeka destekli aktif savunma sistemi ile Rusya merkezli şirketlerin desteğiyle Uluslararası İnovasyon ve Yaratıcılık Topluluğu tarafından düzenlenen IT-PLANET 2026 Yarışması'nda başarı elde etti. Yarışmanın 'Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri' kategorisinde mücadele eden Lagari Takımı, 60 takım arasından sıyrılarak dünya üçüncüsü oldu.

KAMİKAZE İHA'LARA KARŞI AKILLI SAVUNMA SİSTEMİ

Kravchenko ve Koçak tarafından geliştirilen sistem, hava muharebelerinde hedef konumundaki bir insansız hava aracının kısa sürede savunma pozisyonundan çıkarak tehdit unsuru olan rakip İHA'yı etkisiz hale getirmesini amaçlıyor. Kamikaze saldırı gerçekleştiren insansız hava araçlarına karşı geliştirilen akıllı aktif savunma modülü, düşman İHA'nın yönünü çeşitli filtreleme işlemleriyle tespit ediyor. Ardından entegre yapay zeka sistemi, hedefi milisaniyeler içerisinde analiz ederek rakip İHA'nın kamerasındaki optik kilitlenmeyi bozuyor ve saldırının başarıyla engellenmesini sağlıyor.

'TÜRKİYE'NİN BU ALANDA OLDUKÇA İYİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Yarışma dönemlerinde atölyede bazen gece yarılarına kadar çalıştıklarını, bazen de sabahladıklarını ifade eden Ekaterina Kravchenko, "Uzun zamandır İHA teknolojileriyle ilgileniyordum. Rusya'da kendim için uygun bir üniversite bulamadım. Türkiye'nin bu alanda oldukça iyi olduğunu gördüm. Belki Türkiye'de bu konuda iyi bir üniversite bulabilirim diye düşündüm ve bu yüzden Türkiye'yi tercih ettim. Atölyede karşılaştığımız bazı problemleri çözmek 3 ile 5 saati bulabiliyor. Ben takımda elektronik lideri olarak görev yapıyorum. Bu yıl özellikle yer istasyonu ile İHA'nın haberleşmesi üzerine yoğun şekilde çalışıyoruz. Geçen yıl TEKNOFEST'in 'Savaşan İHA' kategorisine katıldık ve finalist olduk. Bu yıl da aynı kategoride yarışıyoruz. Bu nedenle yine çok heyecanlıyız" diye konuştu.

'TEKNOFEST YARIŞMALARINI GÖRDÜĞÜMDE ÇOK HEYECANLANDIM"

İHA teknolojileri alanında Türkiye'de Bursa Teknik Üniversitesi'ni araştırdığını ve üniversitedeki İHA topluluğu hakkında da bilgi edindiğini söyleyen Kravchenko, "Araştırmalarımda TEKNOFEST yarışmalarını gördüğümde çok heyecanlandım. Kendi kendime, 'Türkiye'ye gidince mutlaka bu yarışmaya katılacağım' dedim. Yaklaşık 2 yıldır İHA takımındayım ve bu alanda çeşitli projeler geliştiriyoruz. Savaşan İHA yarışmalarına katılıyoruz. Bu yılın başında takım arkadaşımla birlikte kendi projemize başladık ve Rusya'da düzenlenen uluslararası IT-PLANET 2026 Yarışması'nda 3'üncülük elde ettik. Projemiz hakkında çok fazla detay veremiyorum çünkü bize ait özel bir çalışma ve bazı kısımları gizli. Geliştirdiğimiz sistem, İHA'yı, düşman İHA'larına karşı korumaya yönelik hafif bir savunma modülüdür" ifadelerini kullandı.

'MEZUN OLDUKTAN SONRA TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYORUM'

Türkiye'ye gelirken bazı tereddütlerinin de olduğunu ifade eden Ekaterina Kravchenko, "Türkiye'ye geldikten sonra hiçbir endişem kalmadı ve burayı çok sevdim. Hocalarımız bize her zaman çok yardımcı oluyor. Uygulama ortamı ve teknik imkanlar oldukça iyi. Bazı arkadaşlarımız kendi üniversitelerinde bu imkanların olmadığını söyleyip, bizde olup olmadığını soruyorlar. Biz de üniversitemizde bu imkanların bulunduğunu söylüyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Özellikle uygulamalı dersler çok hoşuma gidiyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. İHA teknolojileri alanında çalışmak istiyorum. Belki bir gün Baykar gibi bir şirkette çalışma fırsatı bulabilirim. Türkiye'de kalarak İHA sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

'ÜLKEMİZİ TERCİH ETMELERİ GURUR VERİRCİ'

Üniversitedeki 26 kişiden oluşan İHA takımı ile birlikte çalışıp, projeler geliştirdiklerini söyleyen Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 2'nci sınıf öğrencisi Sayim Koçak ise şöyle konuştu:

"Atölyemizde hem TEKNOFEST yarışmalarına hem de çeşitli uluslararası yarışmalara hazırlanıyoruz. Savaşan İHA ve Uluslararası İnsansız Hava Araçları kategorisi olmak üzere takım olarak iki ana kategoride yarışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Rusya'da 2007 yılından bu yana Uluslararası İnovasyon ve Teknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen uluslararası bir yarışmaya katılım sağladık. Takım arkadaşımız Ekaterina ile birlikte 'Uluslararası İnsansız Hava Araçları Sistemleri' kategorisinde yaptığımız başvuru sonucunda, iki zorlu rapor aşamasını başarıyla geçerek yarışmada 3'üncülük elde ettik. Atölyemizde uluslararası öğrencilerle birlikte projeler geliştiriyoruz. Ekaterina'da yaklaşık 2 yıldır elektronik ekibimizde yer alıyor ve aynı zamanda elektronik ekip liderliği görevini üstleniyor. Kendisi hiçbir yabancılık çekmeden takıma uyum sağlayan, son derece çalışkan, araştırmacı ve hızlı öğrenen bir arkadaşımız. Uluslararası öğrencilerin ülkemizdeki insansız hava araçları projelerine ve teknolojilerine gösterdikleri bu yoğun ilgi, takım olarak bizi hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Özellikle insansız hava araçları konusunda ülkemizi tercih etmeleri gurur verici."

Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Havacılık, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Öğrenci Türkiye'de İHA Teknolojisi Eğitimi Alıyor - Son Dakika

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