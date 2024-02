Rusya-Ukrayna Savaşı\'nın sembol yüzü Olena Kurilo, yaralandığı Harkiv\'e döndü

Güncel

DİLARA KARATAŞ/WOLFGANG SCHWAN - Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'de Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın fotoğrafladığı ve savaşın sembol yüzü haline gelen Olena Kurilo, Rus saldırısı sırasında yaralandığı Harkiv'e döndü.

Kurilo, savaşın ilk günlerinde uluslararası basının manşetlerinde yer alan fotoğrafını çeken AA muhabiriyle Chuhuiv semtindeki aynı yerde bir araya geldi.

Olena Kurilo, savaşın ikinci yılında AA muhabirine, yaralandıktan sonraki hayatını, savaşı ve uluslararası toplumun desteğini anlattı.

Rusya'nın hava saldırısı sırasında yaşadığı binaya roketin isabet etmesi sonucu yaralanan Kurilo, koşullar nasıl olursa olsun yurt dışında kalmak istemediğini, Ukrayna'ya geri dönmeye karar verdiğini söyledi.

Kurilo, "Yaralanmamış olsaydım ülkemi asla terk etmezdim." diyerek tedavisi biter bitmez hemen eve dönüş bileti aldığını kaydetti.

Polonya ve İngiltere'nin başkenti Londra'da göz ameliyatı olduğunu aktaran Kurilo, buna rağmen sağ gözündeki görüşün gittikçe azaldığını ifade etti.

Kurilo, Ukrayna'nın, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden birlikleri çekme kararını doğru bulduğunu belirterek şu anda savunmada olduklarını ancak ne olursa olsun kesinlikle kazanacaklarını dile getirdi.

ABD'nin yardımlarına ilişkin ise Kurilo, "ABD'den yardım almayı dört gözle bekliyorduk ancak ne yazık ki olmadı. Avrupa bizim yanımızda. Sağ duyunun galip geleceğini ve bize kazanacağımız silahların verileceğini umuyoruz." dedi.

"Rusya bir şekilde bizi yenmeyi başarırsa, sırada siz olacaksınız"

Olena Kurilo, Ukrayna'ya ABD'den yardım gelmemesi ve seçimde Cumhuriyetçilerin aday adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilme ihtimalini de değerlendirdi.

Trump'ın kendilerine yardım etmek istemediğini söyleyen Kurilo, "Trump kazanırsa bunun sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için korkunç sonuçları olacaktır." diye konuştu.

Kurilo, uluslararası toplumdan gelen desteklerden dolayı müteşekkir olduğunu belirterek "Ancak şunu anlamalısınız ki Rusya bir şekilde bizi yenmeyi başarırsa, sırada siz olacaksınız." dedi.

AA'nın fotoğrafı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın unutulmaz karesi oldu

AA foto muhabiri Schwan'ın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde çektiği ve savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafı, dünya çapında sayısız medya kuruluşunun ilgisini çekmişti.

CNN, savaşın başladığını Schwan'ın çektiği Olena Kurilo fotoğrafı ile duyururken, The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta birçok uluslararası gazetede birinci sayfadan kullanılan AA'nın fotoğrafı, CNN, BBC gibi uluslararası televizyon kanallarına ait haber sayfalarında da geniş yer bulmuştu.

ABD'deki Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkan "First Face of War: Intimate Portrait of Ukrainian Teacher, 2022" (Savaşın İlk Yüzü: Ukraynalı Öğretmenin Samimi Portresi) isimli tablodan elde edilen 100 bin dolarlık gelirin tamamı Ukrayna Kızılhaç Derneğine bağışlanmıştı.

Ayrıca AA foto muhabiri Wolfgang Schwan, 2023 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'nde, "Ukrayna Savaşı" başlıklı fotoğraf serisiyle "Hikaye Anlatım" kategorisinde birincilik ödülünü kazanırken, "Olena Kurilo: Ukrayna Savaşı'nın yüzü" başlıklı fotoğrafıyla "Belgesel&Foto Muhabirliği" kategorisinde de mansiyon ödülüne layık görülmüştü.