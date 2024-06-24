Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kongrede Mahmut Arıkan'ı Aday Gösterdi - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kongrede Mahmut Arıkan'ı Aday Gösterdi

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda genel merkezin genel başkan adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu açıkladı. Saadet Partisi'nin 3. Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

24.06.2024 18:23
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(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin 30 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü kongresinde partinin yaptığı çalışmalar sonucunda genel merkezin genel başkan adayının Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan olduğunu açıkladı.

Saadet Partisi 3. Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Sağlık nedenleriyle genel başkanlık görevini bırakacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, kongre öncesi yapılan aday belirleme çalışmalarını ve bu çalışmalar sonucunda belirledikleri adayı açıkladı.

Basın açıklaması öncesinde salondaki tek kişilik kürsü kaldırıldı. Karamollaoğlu'nun yanına Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve eski bakan Mehmet Recai Kutan oturdu.

Karamollaoğlu, iki aya yakın bir süredir kongre çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Olağanüstü bir kongreye gidiyoruz. Tek sebebi var benim sağlık durumum. Sağlık durumum bu görevi sürdürmeye izin vermiyor. Buna kas hastalığı diyorlar, sürekli ilaç kullanmak gerekiyor" dedi.

Bütün teşkilat üyelerine kongreye katılmaları çağrısında bulunan Karamollaoğlu, kongre çalışmalarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Bu çalışmaları yürütürken belli bir noktada kimler aday olabilir düşüncesiyle Zoom üzerinden bir toplantıda iki binin üzerinde kişinin katıldığı toplantıda 'herkes aklından geçen isimleri genel merkezi bildirsin' diye talepte bulundum. Bin 300 den fazla teşkilat mensubumuz kanaat bildirdi. Yüzlerce isim bildirildi. Önce çıkan 5 ismi teşkilatlarımıza tekrar sorduk."

Yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın adının ön plana çıktığını kaydeden Karamollaoğlu, "Yine bir veya birden fazla isim talepleri oldu. Bu çalışma oylama değildi. Mahmut Bey de bu isimlerin en önünde gözüktü. Bugün yaptığımız YİK toplantısında arkadaşlarımızın hepsi teşkilat başkanımız Mahmut Bey'in isminin isabetli olacağını belirtti. Bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Başka adaylar olabilir. Aday olacaklarını ilan edenler için yöntem bellidir. Kayseri il başkanlığımızı yapan aynı zamanda Kayseri milletvekilimiz Mahmut Arıkan'a çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek adaylarının Arıkan olduğunu açıkladı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrede, Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da adaylığını açıklamıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kongrede Mahmut Arıkan\'ı Aday Gösterdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kongrede Mahmut Arıkan'ı Aday Gösterdi - Son Dakika

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