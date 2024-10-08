Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan son yolculuğuna uğurlandı

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ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan (94), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Recai Kutan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce kaldırıldığı özel hastanede dün hayatını kaybetti. Kutan için bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve Kutan'ın yakınları katıldı. Kutan'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından Kutan'ın cenazesi dualarla Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1930 yılında Malatya'da dünyaya gelen Recai Kutan, 1974'te Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasete girdi. Kutan, 16, 20 ve 21'inci Dönem Malatya milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 1977 seçimlerinden sonra kurulan koalisyon hükümetinde İmar ve İskan Bakanı oldu, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı. Kutan, 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. 54'üncü hükümet döneminde 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi'nin Genel Başkanı, Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı oldu. Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.