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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da Defnedildi - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul'da Defnedildi

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Cenaze törenine siyasi liderler, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Bitmez'in öz geçmişi ve siyasi kariyeri de özetlendi.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez İstanbul\'da Defnedildi
15.12.2023 - 15:51,
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TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Fatih Camisi'nde cuma namazının ardından düzenlenen cenaze törenine, Bitmez'in babası Salih Bitmez ve ailesi ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yabancı ülke temsilcileri, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Cenaze namazından önce yoğunluk nedeniyle kısa süreli arbede yaşandı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından tabutun başında tezkiye konuşması yapıldı, ardından helallik alındı.

"Bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet şerbetini içti"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Hasan Bitmez ile uzun yıllar birlikte çalıştığını, onun ihlasına ve gayretine şahitlik ettiğini söyledi.

Böyle bir ölümün herkese nasip olmayacağını belirten Karamollaoğlu, "Bir vazifeyi ifa etmesinin hemen arkasından şehadet şerbetini içti. Beklemediğimiz bir anda bu hadise meydana geldi. Şundan emin olun, Hasan Bey kardeşimiz gibi bu davaya hizmet eden insanların adedi pek de fazla değildir." diye konuştu.

Hasan Bitmez'in merhum başbakanlardan Necmeddin Erbakan ile uzun yıllar birlikte çalıştığını hatırlatan Karamollaoğlu, İslam aleminin her köşesinde Bitmez'i tanıyan insanların olduğunu, onunla beraber birçok seyahatte bulunduğunu söyledi.

Cenazeye katılanlara teşekkür eden Karamollaoğlu, "Esas teşekkür genç kardeşlerimize. Burayı dolduran, Hasan Bey kardeşimizden ilham alan, onun yolundan yürümeyi kendileri için şiar edinen kardeşlerimize de ayrıca teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Allah rahmet eylesin, makamları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bitmez'in cenazesi tekbirlerle cenaze aracına taşındı. Bitmez'in cenazesi, daha sonra Merkezefendi Mezarlığı'na defnedildi.

Bitmez'in öz geçmişi

Giresun'da 1969 yılında dünyaya gelen Bitmez, yüksek öğrenimini Mısır'daki El-Ezher Üniversitesinde tamamladı.

Milli Gençlik Vakfında çeşitli kademelerde görev alan Bitmez, 2000'de Anadolu Gençlik Dergisi'ni kurdu ve derginin genel yayın yönetmenliğini üstlendi.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinin kurucuları arasında yer alan Bitmez, International Youth Forum'un genel başkanlığını yaptı.

Islamic Federation of Student Organizations'ın yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Bitmez, Saadet Partisi ve Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin yardımlarının Endonezya, Çad, Kamerun, Nijerya, Sudan, Gana ve Hindistan gibi birçok ülkeye ulaştırılmasını sağladı.

Siyasete Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatında başlayan Bitmez, Fazilet ve Saadet partilerinde çeşitli kademelerde görevler aldı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı da olan Bitmez, 14 Mayıs'taki seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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