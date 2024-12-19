Safranbolu\'nun Unesco Dünya Mirası Listesi\'ne Girişinin 30\'uncu Yılı Etkinliklerle Kutlandı

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(KARABÜK)- Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 30'uncu yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Safranbolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 13-17 Aralık arasında sergi, söyleşi, yarışma, panel düzenlendi. Belediye Başkanı Elif Köse, "Bundan tam 30 yıl önce, bu kentin insanları sevgi, emek ve hürmetle bir mirası geleceğe taşımak için yola çıktı. Bugün, aynı birlik ve heyecanla Safranbolu'nun eşsiz mücevherini daha da parlatıyoruz. O günden bu güne UNESCO'daki 30 yılı anlatsın istedik 5 gün süren etkinliklerimiz" dedi.

Safranbolu'nun UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 30'uncu yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Fotoğraf sanatçısı Gülcan Acar'ın fotoğraf sergisi, halk oyunu ekipleri ve KBÜ Safranbolu Fethi Toker Gu¨zel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünün çok sesli korosu ile başlayan UNESCO 30. Yıl programlarında, 30. Yıl Hatıra Koruluğu, mor bayrak programı, Suha Arın kalıcı sergisi, en başarılı restorasyon uygulama onur ödülleri, fotoğraf maratonu, paneller, söyleşiler, çok sesli korolar, opera gibi etkinlikler, Safranbolu'nun UNESCO'ya dahil edilme sürecinde emek veren isimlerin bir araya geldiği anlamlı bir panelle taçlandı.

Programa, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, Eski Milletvekili ve Çevre Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın Eşi Nilüfer Kışlalı, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda katıldı.

"Safranbolu'nun UNESCO'nun 30. Yıl Anısına" başlıklı panelde, dönemin kahramanları deneyimlerini ve anılarını paylaştı. Etkinlikler kapsamında, ilçwnin belleğinde önemli bir yer edinen Suha Arın'ın kalıcı sergisi de ziyaretçilere açıldı. Ayrıca, ülkenin dört bir yanından gelen koroların performansları, izleyicilere müzik ve tarih dolu bir şölen sundu.

Fotoğraf ver reels yarışmalarıyla yaratıcılık zirveye taşındı

UNESCO'nun 30. yılı anısına düzenlenen fotomaraton ve reels video yarışmalarında dereceye giren isimler de ödüllerini aldı. Fotoğraf kategorisinde birincilik ödülünü "17_2" kodlu fotoğrafıyla Serdar Aydın kazandı. Aydın aynı zamanda jüri özel ödülüne de layık görüldü.

Hüseyin Karahan ikinci ve Khal Murad Abdullatif Mirza üçüncü seçildi. Reels video kategorisinde ise en iyi video ödülünü "9_1" kodlu çalışmasıyla Ömer Furkan Tümer kazandı. Ödüller, Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Bahadır Acar, KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Bedirhan Karakurluk, Fotoğraf Sanatçısı Gülcan Acar, Fotoğraf sanatçısı doğa dostu Cemil Belder tarafından takdim edildi.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nden çıkarılarak UNESCO programlarına dahil edilen en iyi restorasyon kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu. En başarılı restorasyon uygulaması onur ödülü Dr. Mahmud Faytrouny konağı, başarılı restorasyon uygulama ödüllleri Recep Bey Konağı ve Sadullahlar Konağı'na verildi. Konak sahiplerine ödülleri Karabük Valisi Mustafa Yavuz tarafından verildi.

Başkan Köse'den birlik ve miras vurgusu

Belediye Başkanı Elif Köse, programın kapanışında yaptığı konuşmada, ilçenin UNESCO'daki 30 yıllık serüvenine ilişkin anlamlı mesajlar verdi. Başkan Köse, şunları söyledi:

"Bundan tam 30 yıl önce, bu kentin insanları sevgi, emek ve hürmetle bir mirası geleceğe taşımak için yola çıktı. Bugün, aynı birlik ve heyecanla Safranbolu'nun eşsiz mücevherini daha da parlatıyoruz. O günden bu güne UNESCO'daki 30 yılı anlatsın istedik 5 gün süren etkinliklerimiz. Sahnedeki ışığı melodiyle harmanlayan Gülcan Acar'dan, geçmişi tüm benliğiyle bize anlatan Süha Arın'a, Anadolu'dan aldığı ilhamı insana nakşeden Cemil İpekçi'den, bu kentin evleri ancak tarihle sıvanmalı diyen Reha Günay'a, mirasına sahip çıkanlardan, kentin belleğini oluşturmak için hatıralarına sahip çıkanlara uzanan harika bir serüven gerçekleştirdik. Bu serüvende ülkenin dört bir yanından korolar ritim tuttu bize, evin yolunu bulmak için ağaçlar ektik peşimize. Ardımızdan gelenler gölgesinde dinlensin diye köklendiriyoruz izlerimizi bu şehirde."

Ahmet Taner Kışlalı anlatıldı

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın eşi Nilüfer Kışlalı, Ahmet Taner Kışlalı ve Safranbolu arasındaki bağı, ilçeye katkılarını, Kışlalı'nın hatıra yazıları üzerinden anlattı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, yaptığı konuşmada ilçenin tarihine sahip çıkarak bugünlere geldiğini belirterek, "UNESCO tarihinde ve günümüzde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ise şunları kaydetti:

"Tarihin kokan sokakları, zarif konakları ve yüzyıllardır yaşayan kültürüyle Safranbolu, medeniyetimizin eşsiz bir yadigarı ve insanlığın kültürel mirasına armağanıdır. Bundan 30 yıl evvel, dünya haritasında bir nokta olarak anılan Safranbolu, bugün, dünyanın dört bir köşesinde yer alan 1223 eşsiz, kültürel hazine arasında yerini almıştır. 1994 yılında, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 8'inci noktası olarak kaydedilen Safranbolu, bu değerli mirasa tanıklık eden 21 farklı kültürel yapımızın kalbinde atmaktadır. Elbette bu listeye dahil olmak, bizler için yalnızca bir ödül değildir. Tarihimize, kültürümüze ve kıymetli mirasımıza sahip çıkma sorumluluğudur aynı zamanda. Bu sorumluluk, Safranbolu'da yaşayan herkesin omuzlarındadır."

Safranbolu'da "Korumanın Öyküsü": 30 yıllık mirasın kahramanları buluştu

Etkinlikler, "Korumanın Öyküsü" paneli ile devame etti. Panelde, kentin UNESCO sürecindeki önemli anılar ve mirasın korunması adına yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dilek Alp'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Safranbolu Eski Kaymakamı Yavuz Erkmen, Safranbolu Belediyesi eski başkanları Kızıltan Ulukavak ve Mustafa Eren, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Üyesi Özlem Karakul, KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Öztekin ve Mimar Prof. Dr. Reha Günay konuşmacı olarak yer aldı.

Düzenlenen panele Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Kurucaşile Belediye Başkanı Uğur Güneş, Safranbolu Belediyesi eski Başkanı Nihat Cebeci, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, tarihçiler, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, dernek, oda, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyük ilgi gören söyleşide, ilçenin dünya mirasına kazandırılmasının ardındaki emek, tarihi ve kültürel değerlerin korunması için atılan adımlar ve kentin uluslararası alandaki önemi, detaylarıyla anlatıldı. Başkan Elif Köse, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, "Bu mirası bize kazandıran isimlerle bir arada olmak ve onların değerli hatıralarını dinlemek bizler için büyük bir gurur" dedi.

Programın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş'in "Zamana Atılan İmza" isimli kitabının imza günü yapıldı.

Safranbolu'nun korumacılık tarihi kitapla taçlandı: "Korumacılık Yüzyılı" sanatseverlerle buluştu

Etkinlikler kapsamında ayrıca Safranbolu Belediyesi anlamlı bir projeye daha imza attı. Tarihçi ve yazar Mehmet Kütükçüoğlu tarafından derlenen, Safranbolu Belediyesi Kültür Yayınları'ndan çıkan "UNESCO Dünya Miras Şehri Safranbolu'nun Korumacılık Yüzyılı (1900-2000)" kitabı, Muallimler Birliği Binası'nda düzenlenen sergiyle tanıtıldı.

Muallimler Birliği binasındaki program Tarihçi Kerim Özdemir'in UNESCO tarafından 2024'ün Divanu Lugati't-Türk Yılı ilan edilmesini içeren söyleşi ile başladı. Ardından Kerim Özdemir'in arşivinde yer alan Divanu Lugati't-Türk Tarihi ile Safranbolu tarihini içeren kitaplar sergilendi.

Söyleşi ve sergiye katılan Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Tarihçi Kerim Özdemir'in UNESCO tarafından 2024'ün Divanu Lugati't-Türk yılı ilan edilmesini ve Safranbolu tarihini içeren söyleşisini dinlemek çok keyif vericiydi. Biz Safranbolu Belediyesi olarak geleceğe miras nitelğinde Safranbolu'nun bir asırlık korumacılığını yansıtan bir kitabı bu alanda sergiliyorlar. Bu eser, yalnızca bir kitap değil, geçmişten geleceğe bir köprü niteliğinde. Safranbolu'nun koruma bilinci ve bu bilinçle yazılmış tarihi gelecek kuşaklara miras bırakılıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'müz ile UNESCO'nun 30. Yılında tarihe not düşen çalışmalara imza atıyoruz. Başta değerli tarihçi ve mesai arkadaşım Mehmet Kütükçüoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Mehmet Kütükçüoğlu ise kitabın Safranbolu'nun 20. yüzyıl boyunca süregelen korumacılık hikayesini dört ayrı dönemde ele aldığını belirterek, "Safranbolu, koruma kültürünü bir yaşam biçimi haline getirmiş onlarca gönüllünün emeğiyle bugünlere geldi. Bu kitabı, özellikle rahmetli Hulusi Yazıcıoğlu ve araştırmacı-yazar Aytekin Kuş'a ithaf ettim. Onların katkıları unutulmaz" diye konuştu.