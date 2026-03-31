Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

31.03.2026 10:09
SAĞLIK Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında, 'Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile Sosyal Hizmet Sunumu İş Birliği Protokolü' imzalandı.

SAĞLIK Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında, 'Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile Sosyal Hizmet Sunumu İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile sağlıklı hayat merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve ilçe sağlık müdürlükleri bünyesinde, sosyal hizmet birimleri kurulup, vatandaşların sosyal hizmetlere doğrudan erişimi sağlanacak.

Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine; Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, insanı merkeze koyan hizmet anlayışını bir adım öteye taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile imzalayacağımız bu protokol sağlığı sadece hastalıktan kurtulmak değil, tam bir iyilik hali ve güçlü bir sosyal yaşam olarak gördüğümüz en son adımlardan biri olacaktır. Bu protokolle de vatandaşımıza sunduğumuz sağlık hizmetlerimizi sosyal hizmetlerle aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bakanlığımız bünyesinde ücretsiz hizmet veren Sağlıklı Hayat merkezlerimizde vatandaşlarımız artık sosyal hizmetlere de doğrudan ulaşabilecek" dedi.

'SOSYAL HİZMET UZMANLARI İLE HEKİMLERİMİZİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ'

Bakan Memişoğlu, bu iş birliğiyle sağlık ve sosyal hizmetleri aynı çatı altında buluşturduklarını vurgulayarak, "Vatandaşımız merkezimize geldiğinde sadece fiziksel sağlığı için değil; sosyal haklarından yaşlı bakımına, aile desteğinden istihdam yönlendirmesine kadar her alanda bütüncül bir destek alacak. İlk etapta 72 ilçemizdeki merkezlerimizde sosyal hizmet uzmanlarımızla hekimlerimizi bir araya getirerek özellikle hassas gruplarımıza yerinde ve anında çözüm üreteceğiz. Esasında sağlığı sadece tıbbi bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Sağlık hayatın kendisidir. Bu yüzden sağlığı sosyal hayattan ayırmıyor, vatandaşımızı her alanda destekleyerek tam bir iyilik hali için çalışıyoruz. Bu yüzyıl şefkatin, iyiliğin ve güçlü toplum yapısının yüzyılı olacaktır. Bizler millete hizmet aşkıyla kurumlar arası iş birliğini en üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız. Bu kıymetli çalışma için başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a ve emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İmzaladığımız protokolün ülkemize, milletimize ve geleceğimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

GÖKTAŞ: AMACIMIZ SOSYAL HİZMETLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise bu protokol ile ortak çalışma zeminini güçlendirmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Sosyal hizmet merkezi veya irtibat birimi bulunmayan ilçelerimizde ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri veya sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde sosyal hizmet merkezi irtibat birimleri kurmayı amaçlıyoruz. Amacımız, sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak, ihtiyaçları daha erken tespit etmek. Sağlıklı hayat merkezleri, Türkiye'nin dört bir yanında sunulan çok kıymetli hizmetler. Buraya gelen vatandaşlarımız aynı zamanda bakanlığımız bünyesindeki hizmet verdiğimiz her bir destekten veya bilgiden de istifade edebilecek. İhtiyaçları daha erken tespit edilmesinin yanı sıra aynı zamanda daha hızlı yönlendirme yapılacak. Kamu hizmetlerinde bir eş güdüm sağlanmış olacak. Sosyal hizmet merkezlerimizde; koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı hizmetleri tek noktada sunan bir yapı halinde yürütüyoruz. Merkezlerimizle aile bütünlüğünü güçlendiren çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimini destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların, engellilerin, yaşlıların toplumsal hayata daha güçlü katılımını sağlamaya yönelik pek çok çalışmayı hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEM SAĞLIK HEM SOSYAL HİZMET ANLAYIŞIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Bakan Göktaş, sağlıklı hayat merkezlerinde kadın, aile, çocuk, engelli, şehit yakını ve gazilere yönelik irtibat birimi oluşacağının altını çizerek, "Desteğe ihtiyaç duyan her vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülke genelinde halihazırda 438 sosyal hizmet merkezi ve 311 sosyal hizmet merkezi irtibat birimleriyle hizmet veriyoruz. Sosyal hizmet anlayışıyla her haneye kesintisiz hizmet sunmayı sürdüreceğiz. Mobil sosyal hizmet araçlarımızla da ayrıca bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. 2025 yılında 3 mobil sosyal hizmet merkez aracımız ve 1 TIR'ımız ile 273 bin 275 vatandaşımıza hizmet sunduk. 2026 yılında da 8 mobil sosyal hizmet aracımızla 81 ilde saha çalışmalarımızı başlattık. İşte bugünkü protokolümüz de tam da bu sebeple çok kıymetli. Türkiye'nin dört bir yanındaki sağlıklı hayat merkezlerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da bir irtibat birimi oluşacak. Dolayısıyla hem sağlık hem sosyal hizmet anlayışımızı güçlendireceğiz. Ayrıca da vatandaşlarımız da artık çok uzaklara gitmeden hizmeti doğrudan yaşadıkları ilçelerde alma imkanı bulacaklar" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Memişoğlu ve Bakan Göktaş, bakanlıkları arasındaki 'Koruyucu Sağlık Hizmetleri ile Sosyal Hizmet Sunumu İş Birliği Protokolü'nü imzaladı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Trump: İran’da rejim değişikliği yaşandı Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı
Türkiye savaşa mı giriyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Türkiye savaşa mı giriyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Sisi’den Trump’a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin Sisi'den Trump'a çağrı: Savaşı durdurabilecek tek kişi sensin
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı Meğer saplantılı aşıkmış Banka soygunu sanıldı gerçek başka çıktı! Meğer saplantılı aşıkmış
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın

11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
10:46
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
3-5 takipçi kazanınca nişanlısını bir çırpıda sildi
10:44
Yok böyle spor salonu Herkes aynı detaya takıldı
Yok böyle spor salonu! Herkes aynı detaya takıldı
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:45
Yok böyle skandal Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
Yok böyle skandal! Gizlice videoya aldı, sonu kötü oldu
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
