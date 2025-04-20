Sağlık Bakanlığı'ndan 12 İl'de Hastane Denetimi

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, "2. Genel Teftiş" süreci kapsamında 12 ilde 105 hastanenin teftiş kapsamına alındığını, eş zamanlı denetimler için de 53 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığınca, "2025 Yılı Denetim Seferberliği" kapsamında başlattığı "2. Genel Teftiş" sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025'te devreye alınan denetim seferberliği kapsamında "2. Genel Teftiş" sürecinin başlatıldığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bakanlık, 12 ilde 105 hastaneyi denetim kapsamına aldı, eş zamanlı teftiş sürecini yürütmek amacıyla 53 müfettiş görevlendirdi.

'2. Genel Teftiş' denetimlerinde riskli ve kritik alanlara öncelik verildi. Özellikle acil sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, hasta hakları hizmetleri, ameliyathane ve merkezi sterilizasyon birimleri, yoğun bakım hizmetleri, nöbet ve mesai sistemleri, sağlık kurulları, tıbbi malzeme ve cihaz yönetimi gibi alanlar denetleniyor.

'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli ile Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Mevcut denetim seferberliği de bu amaç doğrultusunda hizmet kalitesini artırmak üzere gerçekleştirilmiştir.

"Denetim tekniklerini geliştirmek suretiyle rehberlik ve denetim misyonu güçlendirilmektedir"

Denetim seferberliği çerçevesinde Teftiş Kurulu Başkanlığı 'denetlerken eğiten ve rehberlik eden' bir yaklaşım benimsemektedir. Başkanlık, aynı zamanda denetim standartlarını güncelleyerek rehberler hazırlamakta ve denetim tekniklerini geliştirmek suretiyle rehberlik ve denetim misyonunu güçlendirmektedir.

Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda insan odaklı, nitelikli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya dönük titiz bir çalışma yürütülmektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı halkın sağlık hizmetine erişimi, sunulan hizmetin kalitesi ve hasta güvenliği gibi başlıkları titizlikle incelemektedir.

" Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Uşak'ta genel teftiş yapılmıştır"

Sağlık Bakanlığının yürütmekte olduğu denetim seferberliği, 'Rehberlik, Teftiş ve Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesi' konulu 2024/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede 'Genel Teftiş Rehberi' güncellenmiş ve 13 Ocak 2025 tarihinde başlatılan '1. Genel Teftiş' sürecinde Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Muğla ve Uşak illerinde 38 müfettiş görevlendirilerek genel teftiş yapılmıştır."