Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Bosna Hersek ve Özbekistan\'da sağlık eğitimi atılımı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Bosna Hersek ve Özbekistan'da tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri alanlarında açacağı 5 yeni fakülteyle Türkiye'nin yurt dışındaki sağlık eğitimi atılımına katkıda bulunacak.

Üniversite rektörlüğüne bağlı olarak Özbekistan'da Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bosna Hersek'te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, 17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu fakülteler, 2025-2026 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul ederek eğitim öğretim hizmeti vermeye başlayacak.

Kararı AA muhabirine değerlendiren SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Türkiye'deki yurt dışında eğitim verme yetkisi olan tek üniversite olduklarını, bunun 2015'te Kuruluş Kanunu'yla üniversitelerine verildiğini söyledi.

O günden bu yana mazlum, gönül ve ata coğrafyaları ile "Evlad-ı Fatihan" olarak adlandırılan Balkanlar'da eğitim hizmeti verme gayesiyle çalıştıklarını dile getiren Aydın, bu anlayışla Somali, Sudan, KKTC, Filistin, Suriye ve Özbekistan'da fakülteler açtıklarını kaydetti.

Rektör Aydın, Özbekistan Buhara'da daha önce tıp fakültesi kurduklarını, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakülteleri kurulması yönünde de talep geldiğini, Bosna Hersek'ten de Saraybosna'da tıp ve diş hekimliği fakültelerinin kurulmasının istenmesi üzerine aldıkları kurul kararını Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bildirdiklerini, bunun da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını aktardı.

Türkçe, İngilizce ve yerel dilde eğitim verilecek

SBÜ'nün yurt içinde ve dışında bulunan toplam 11 tıp fakültesinde Türkiye'nin ve söz konusu ülkelerin gerçekleriyle oluşturulan müfredata uygun sağlık ve tıp eğitimi planladıklarını belirten Aydın, "Ağırlıklı olarak yüzde 90 Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulamış olduğumuz ve başarıyla sürdürdüğümüz müfredat uygulanacak. Eğitim dilimiz standart olarak vazgeçmediğimiz Türkçe. Semerkant Tıp Fakültesi'nde ve Bosna Hersek'te yerel dil, bir de Batı dili. Elbette Özbekistan'da Özbekçe, Bosna'da Boşnakça eğitim dili ve Batı dili olarak da muhtemelen İngilizce... Böylece 3 dilli mezun vereceğiz." diye konuştu.

Şu ana kadar yurt dışında açtıkları fakültelere Türkiye Cumhuriyeti öğrencisinin kabulünün söz konusu olmadığını ancak burada bir farklılığın olacağını dile getiren Aydın, Saraybosna'daki Uluslararası Saraybosna Üniversitesiyle çift diploma programı doğrultusunda her iki ülkeden de diploma verileceğini, aynı zamanda burada Türk öğrencilerin de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) sınavı aracılığıyla girip okuyabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Aydın, yurt dışındaki üniversitelerde de mezunlara Türkiye Cumhuriyeti diploması verdiklerini, bunun dünyanın hemen her yerinde geçerli olduğunu, bazı ülkelerde çift diploma da verdiklerini aktararak, "Ülkenizin eğitiminin kabulünün yanında üniversite de uluslararası derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları tarafından ilk 500'ün içinde olduğu zaman diplomanız her yerde geçerli oluyor." dedi.

" Libya'ya gitmek gibi bir hedefimiz var"

Gelen talep üzerine Kosova, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan gibi ülkelerle görüşmelerinin devam ettiğini kaydeden Aydın, "Hem Türk Cumhuriyetler hem de Afrika'da örneğin Libya'nın sorunları çözüldüğünde Libya'ya gitmek gibi bir hedefimiz var. Dünyada kim bizden elimizdeki bilgi birikimlerini paylaşarak kendilerine katkı sağlamamızı istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın bize olan talimatı gereği o topluluklarla bilgilerimizi paylaşmak, o coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti bayrağını dalgalandırmak en büyük gurur kaynağımız." ifadesini kullandı.

Aydın, ülkelerin ihtiyaçları doğrultusunda tıp, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri fakülteleri ve meslek yüksekokulları açtıklarına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye artık hem sağlık hizmetini hem de sağlık eğitimini ihraç edebilecek altyapıya sahip. Sağlık Bilimleri Üniversitesi de bu kurumlardan birisi. Nasıl yurt dışından öğrenci getirip Türkiye eğitim sistemi bu kadar çocuğu Türkiye'de okutabiliyorsa, artık Türkiye'nin kurumları, üniversiteleri yurt dışında da gidip direkt yerinde eğitim hizmetini ihraç edebilecek durumda. Biz bu pencereden bakıyoruz ve bu anlamda gelen talepleri de değerlendiriyoruz ama tabii ki tarihin ve inançlarımızın, İslam kardeşliğinin getirdiği sorumluluklarla da gittiğimiz yerler var."

Özbekistan'da "TR-YÖS"le öğrenci alınacak

Prof. Dr. Aydın, yurt dışındaki mevcut fakültelerde öğrenci kabullerinin devam ettiğini dile getirerek, Özbekistan ve Bosna Hersek'te açılacak yeni fakülteler için gelecek ay ilana çıkacaklarını, her iki ülkede de Türkiye'yle paralel süreçte eğitimlerin başlayacağını söyledi.

Özbekistan'daki fakültelere öğrenci alımına ilişkin bilgi veren Aydın, "TR-YÖS dediğimiz Yükseköğretim Kurulumuzun ortaya koymuş olduğu sınavla o bölgelerde öğrenci alınıyor. Yerelinde de ÖSYM güvenliği içerisinde sınav yapıyoruz." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Özbekistan'daki söz konusu fakültelerde okuma imkanı bulunmadığını aktaran Aydın, sadece Uluslararası Saraybosna Üniversitesine ÖSYM aracılığıyla girileceklerde bu durumun söz konusu olduğunu kaydetti.

Rektör Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üniversite kurulduğunda kendilerine verilen misyon ve vizyon doğrultusunda 4 kıtada, 8 ülkede 2 bin 500'ün üzerinde öğrenciye hizmet verdiklerini sözlerine ekledi.