10.00 - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Ankara'da gerçekleştirilen sahte bal operasyonu ve balda yapılan sahtecilik ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)
10.30 - YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Kurulu'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) "Çocuklarımız için temiz okullar istiyoruz" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)
14.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - EYT ve Emekliler Federasyonu, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16: 00- İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları "Katliam Yasası'nı tanımıyoruz" başlıklı miting ve yürüyüş yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)
17.00 - Yaşam hakkı savunucuları, Maltepe'de "katliam yasası"na karşı miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig 7. haftasında Trabzonspor- Tümosan Konyaspor, İkas Eyüpspor- Gaziantep FK, Antalyaspor- Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK- Adana Demirspor maçları oynanacak (TRABZON, İSTANBUL, ANTALYA, MUĞLA)
İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırıları ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.
Anka Haber Ajansı iyi günler diler...
Son Dakika › Güncel › Sahte Bal Operasyonu ve Diğer Önemli Gelişmeler - Son Dakika
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