Sahte Bal Operasyonu ve Diğer Önemli Gelişmeler

Güncel

10.00 - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Ankara'da gerçekleştirilen sahte bal operasyonu ve balda yapılan sahtecilik ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

10.30 - YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Divan Kurulu'nda konuşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00 - Öğrenci Veli Derneği (VELİ-DER) "Çocuklarımız için temiz okullar istiyoruz" konulu basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

14.00 - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 27. Uluslararası Beypazarı Festivali'ni ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.00 - EYT ve Emekliler Federasyonu, Kadıköy İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16: 00- İzmir Yaşam Hakkı Savunucuları "Katliam Yasası'nı tanımıyoruz" başlıklı miting ve yürüyüş yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

17.00 - Yaşam hakkı savunucuları, Maltepe'de "katliam yasası"na karşı miting düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

16.00 - 19.00 - Trendyol Süper Lig 7. haftasında Trabzonspor- Tümosan Konyaspor, İkas Eyüpspor- Gaziantep FK, Antalyaspor- Fenerbahçe, Sipay Bodrum FK- Adana Demirspor maçları oynanacak (TRABZON, İSTANBUL, ANTALYA, MUĞLA)

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırıları ile Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından gelişmeler takip ediliyor.

Anka Haber Ajansı iyi günler diler...