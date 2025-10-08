Sahte Evrakla Dolandırıcılık: Avukat Tutuklandı - Son Dakika
Sahte Evrakla Dolandırıcılık: Avukat Tutuklandı

Sahte Evrakla Dolandırıcılık: Avukat Tutuklandı
08.10.2025 11:37
Sahte evrak düzenleyen avukat Serkan K., Anadolu Adliyesi'nde dolandırıcılıktan tutuklandı.

İstanbul'da sahte evrak düzenleyip müvekkillerini dolandırdığı iddiasıyla Anadolu Adliyesi'nde suçüstü yakalanan şüpheli avukat tutuklandı.

Daha önce "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklanıp serbest bırakılan avukat Serkan K. hakkında yine aynı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcıvekili Onur Yılmaz'ın koordinasyonunda savcı Zafer Küçük tarafından soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNDEYKEN ZANLIYA TAHLİYE SÖZÜ VERMİŞ

Soruşturma kapsamında şüpheli avukatın, tutuklu bulunduğu cezaevindeyken aynı koğuşta kalan Ferhat S'ye, kendisini tahliye ettireceğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli Serkan K'nin tahliye olduktan sonra cezaevinde tahliye sözü verdiği Ferhat S'nin kardeşleri ile görüşerek onlardan 1 milyon 300 bin lira aldığı ve bu parayı mahkemeye yatırdığına dair sahte evraklar gösterdiği belirlendi.

KAFETERYADA AVUKATA SUÇÜSTÜ

Şüphelinin, icra dosyasına yatıracağı gerekçesiyle 600 bin lira daha istemesi üzerine müştekilerden biri, polisle işbirliği yaparak parayı elden vereceğini söyleyip şüpheli avukatı buluşmak için Anadolu Adliyesi önündeki kafeteryaya çağırdı.

Buluşmaya gelen Serkan K, parayı aldığı esnada suçüstü yapılarak polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adliye kafeteryasında avukata suçüstü! Para alırken yakalandı

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Serkan K. müştekilerden vekaletlerini aldığını belirttiği savunmasında, "Bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta tutarları 300 ve 355 bin dolar olan iki tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralar da bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Halihazırda para teminata dahi yetmemektedir, ben üzerime atılı olan suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin lira para müştekinin bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir." ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine yazılan sevk yazısında, şüpheli hakkında benzer eylemlerden dolayı çok sayıda soruşturma ve davanın devam ettiği, şüphelinin avukatlık mesleği sebebiyle kendisine duyulan güveni kötüye kullandığı ve çeşitli bahanelerle sahte evrak düzenlediği belirtildi.

Yazıda, şüpheli avukatın yüksek miktarlarda tahsilat yapıp haksız kazanç sağlamayı alışkanlık haline getirdiği kaydedilerek tutuklanması talep edildi.

Şüpheli Serkan K, "resmi belgede sahtecilik" ve "serbest meslek sahibi kişilerin dolandırıcılığı" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan avukatın müvekkili ile buluştuktan sonra para alması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Anadolu Adliyesi, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Evrakla Dolandırıcılık: Avukat Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sahte Evrakla Dolandırıcılık: Avukat Tutuklandı - Son Dakika
