Sahte Senetle Dolandırıcılıktan 3 Sanığa 13 Yıl Hapis

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde sahte senetle 5 yıldızlı otel sahibi A.D.'den icra dairesi aracılığıyla 563 bin avro tahsil etmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan Hüseyin Demiralay, Tevfik Bekir Yılmaz ve Mustafa Erzurumlu'ya her biri için 13 yıl hapis ve 360 biner lira para cezası verildi.

Manavgat'ta 5 yıldızlı otel sahibi A.D., Isparta'da oto yıkamacılık yapan Tevfik Bekir Yılmaz tarafından 563 bin avroluk senedi ödemediği gerekçesiyle 23 Temmuz 2020'de Antalya Genel İcra Dairesi'nden başlatılan icra takibine ilişkin gelen ihbarname üzerine, savcılığa suç duyurusunda bulundu. A.D. suç duyurusunda, "Böyle bir senede imza atmadım. Böyle bir senet düzenlemedim, senetteki yazılar bana ait değildir. Senedin sahte olduğunu değerlendiriyorum, şikayetçi ve davacıyım" dedi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bir kömür nakliyat şirketi tarafından cirolanan senet üzerinde Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı ve Adli Tıp Kurumu İstanbul Fizik İhtisas Dairesi'nce inceleme yapıldı. İnceleme raporunda senedin ön yüzünün sahte, arka yüzünde bulunan imzaların A.D. ve kömür nakliyat şirketi sahibi Mustafa Erzurumlu'nun el yazılarıyla benzerlik gösterdiği belirtildi.

İnceleme sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Kömür şirketinin sahibi Mustafa Erzurumlu, kömür şirketinin finans sorumlusu Recep A., icrayı gönderen oto yıkama şirketinin sahibi Tevfik Bekir Yılmaz, A.D.'nin 3 otelinde geçmişte kuaför işletmeciliği yapan Hüseyin Demiralay ile A.K., H.S., N.C. iddianamede sanık olarak yer aldı. Kendi aralarında ve yakınlarının telefonları vasıtasıyla yüzlerce defa görüştükleri HTS kayıtları tarafından belirlenen 7 sanığın 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, kömür şirketinin finans sorumlusu Recep A.,'nın öğretmen olduğu ve FETÖ soruşturmaları kapsamında devlet memurluğundan çıkarıldığı, hakkında yakalama kararı olduğu belirtildi. Kömür nakliyat şirketi hakkında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nca 27 Nisan 2018 tarihinde '2016 ve 2017 hesap dönemlerindeki faaliyetlerin gerçek bir ticari faaliyete dayanmadığı, esas faaliyetinin gerçek bir ticari alım satım karşılığı olmadan komisyon karşılığında sahte belge düzenlemek suretiyle haksız kazanç temin etmek olduğu' şeklinde rapor düzenlendiği de iddianamede aktarıldı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şikayetçi A.D., "Sanıklardan sadece Hüseyin Demiralayı'ı tanırım. Kendisi 9 yıl kiracımız oldu. Kendisine maddi ve manevi olarak destek olduk, hatta 1 yıl boyunca kiramızı ödemedi. Bahsedilen evraka kesinlikle imza atmadım. Otellerim var ve 1000'den fazla kişi çalışıyor. Senedin arka yüzündeki imza bana ait değil. İşlerimin yoğunluğu sırasında personellerimin aceleyle bana imza attırmış olma ihtimalleri de vardır. Ben ekonomik durumu iyi bir insanım. Bu tür işler yapmaya ihtiyacım yok" diye konuştu.

Sanık Hüseyin Demiralay, A.D.'yi yaklaşık 10 yıldır tanıdığını ve 3 otelinde farklı zamanlarda kuaför dükkanı işlettiğini anlattı. Mustafa Erzurumlu, A.D.'yi tanımadığını söyledi. Mustafa Erzurumlu, Recep A., aracılığıyla A.D.'ye inşaat malzemesi sattıklarını söyledi.

Şikayetçi A.D.'nin avukatı Burak Çınar ise "Bir senet oluşturulmuş fakat bu senetle hiçbir alamız yoktur. Şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan üst hadden ceza almasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme heyeti A.K., H.S. ve N.C'nin beraatına, Hüseyin Demiralay, Mustafa Erzurumlu ve Tevfik Bekir Yılmaz'a ise 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından ayrı ayrı 13 yıl hapis ve 360 biner lira para cezası verildi. Mahkeme heyeti halen FETÖ soruşturmaları kapsamında aranan ve firari Recep A.'nın dosyasının ayrılmasını kararlaştırdı.