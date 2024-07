Güncel

Sakarya, 8 yıl sonra aynı meydanda tek yürek oldu

SAKARYA - Sakarya halkı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci sene-i devriyesinde Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği'nin anma programında Demokrasi Meydanı'nda tek yürek oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliği, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin 8'inci yıldönümünde Demokrasi Meydanı'nda anma programı düzenledi. 8 yıl önce bugün, hain kalkışmanın karşısında dimdik duran ve ortaya koyduğu iradeyle destan yazan Sakarya halkı, meydanda Türk bayraklarıyla yeniden tek yürek oldu. Sakarya'da o gece yaşananlar film gösterimleriyle hatırlandı. İstiklal Marşı ile başlayan programda kahraman şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Eller şehitlere yapılan dualar için açıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra darbe teşebbüsüne karşı koymaya çalışırken yaralanan gaziler vatandaşların karşısına çıktı. Anma programında söz alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya halkının hain darbe girişiminde Sakarya Valiliğine tanklarla, tüfekle yürüyen FETÖ mensuplarına karşı bedenlerini siper ettiklerini belirtti.

"Valiliğe doğru hücum ettik"

Darbe teşebbüsünün gecesinden bahseden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "O gece bu meydana geldiğimizde kimse yoktu. Ama hemen meydanın ortasına geçtiğimizde baktık ki milletimiz akın etmiş geliyor. Eline bayrağını alan vatanını bayrağını seven herkes yarım saat içerisinde bu meydanı doldurdu. Bu meydanda biz devletimizi böldürmeyiz, biz bayrağımızı indirmeyiz, biz vatanımızı böldürmeyiz diye hep birazdan haykırdı, slogan attı onlara şükranlarımı sunuyorum. O gece bizzat şahidim, ben de buradaydım bir haber geldi. 'İzmit'ten tanklar yola çıktı, Kandıra'dan tanklar yola çıktı, Taş kısığından askerler geldi.' Artık yavaş yavaş sokağa çıkan herkesi engellemeye çalışan, sokağa çıkanlara çıkmayın diye ültimaton vermeye çalışanlara karşı milletini seven polisimiz ve onların içindeki vicdanlı askerlerimiz sahip çıktı. Hemen buradan bir kısım arkadaşımız özel araçlarıyla bir kısmı, o günkü belediye başkanımızın tahsis ettiği otobüslerle, bir kısmı yayan olarak buradan valiliğe doğru hücum ettik. Valiliğe gittik ki her taraftan çevrilmiş, her taraftan vilayeti esir alıp şehrimizi düşürmeye çalışan, şehrimizi, bayrağımızı, ezanımızı susturmaya çalışanlara karşı milletimizin güçlü duruşu, iradesi hainlere geçit vermedi. Bir anda bu meydanı dolduran Sakaryalı hemşehrilerimiz hemen vilayetimizin, valiliğimizin etrafını çevirdi. Onların silahlarına karşı göğsünü siper etti. İşte o gün artık bu milletin bu saatten sonra hiç kimsenin bu milleti bölemeyeceğini, bu bayrağı indiremeyeceğini, bu ezanı susturamayacağını tüm dünyaya göstermiş oldu. Biz de diyoruz ki orada vilayetimizi teslim etmediğimiz gibi vermiş olduğumuz mücadeleyle ellerindeki silahları, bellerindeki şarjörleri ellerinden almayı başardık. Elhamdülillah şehitlerimiz olmadı ama gazilerimiz oldu" dedi.

"Şerefli bir gazilik bu memleketi böldürmedi"

Sakarya'da 13 kişinin darbe teşebbüsünde gazi olduğunu belirten Alemdar, "Ablalarımız, kardeşlerimiz yaralandı. Onların kurşunlarıyla her birisi gazi oldu ama şerefli bir gazilik bu memleketi böldürmedi. Bu milleti, bu bayrağı, bu ezanı susturamadı. Hemen arkasından bir haber geldi ki hainler tümende talimat yağdırıyor. Bir kısmı dışarı çıkamamış, garip askerlerimizin eline silahı tutturmuş, vatandaşın üzerine salmaya çalıştıkları milletimizi püskürtmek için askerlerimizi milletimizin üzerine salmaya başlamış. Hemen oraya gittiğimizde yine içerden vatanını seven askerlerimiz yine içimizdeki vatansever polislerimiz bizden cesaret aldı. Biz de onlardan cesaret alarak onların bu millete doğrulttuğu silahları ellerinden almayı başardık" diye konuştu.

"Milletimizin üstün feraseti yıllardır değişik şekillerde devam eden tüm saldırıları sonuçsuz kılmıştır"

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, "Yakın tarihimizi tanıyan herkes, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün Türk milletinin Trakya'dan ve Anadolu'nun batısından atılıp, kendi ayaklarının üstünde duramaz hale getirilmesi projesinin uygulamalarından biri olduğunu çok iyi bilmektedir. Bu hain kalkışmada diğerleri gibi milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında toplanarak büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yırtıp attığı sevr paçavrasını tekrar uygulamaya koyma hayalperestliğini gösterenlerin çırpınışlarından birisidir. Kıbrıs'ta, Ege Adaları'nda, Doğu Akdeniz'de ülkemizi kıskaca alma gayretiyle ülkemizin bir bölümünde uzun süredir haince saldırılarını sürdüren ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin jandarmamızın ve polisimizin verdiği mücadeleyle ülke içinde etkinliğini büyük ölçüde kaybeden bölücü terör örgütünün terörist saldırılarının gaye yönünden birbirinden farkı yoktur. FETÖ terör örgütünün devleti ele geçirme gayesiyle yaptığı tüm girişimlerde yine ülkemiz üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen emperyalistlerin maşalığını yapmaktan başka bir şey değildi. Önce dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gözaltına alınmak istenmesi, gezi olayları 17-25 Aralık 2013 tarihinde bazı kabine üyelerine yaptırım yapılmak istenmesi ve son olarak da 15 Temmuz 2016'da yapılmak istenen darbe teşebbüsü başka ülkelerin bu emellerine hizmet eden hainlik hareketleridir. Ülkemizin ve milletimizin üstün feraseti yıllardır değişik şekillerde devam eden tüm saldırıları sonuçsuz kılmıştır" şeklinde konuştu.