81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SAKARYA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 481
Açılan Sandık Oranı : % 18,19
Kullanılan Oy : 104.465
Geçerli Oy : 102.828
Katılım Oranı : % 72,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 48,4349.798
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 18,0218.533
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 11,311.624
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 11,0211.333
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 3,833.936
DİĞER% 3,363.451
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 1,391.432
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 1,311.343
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,17176
MEMLEKETALİ SARI% 0,16162
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,12119
BTPEROL SAK% 0,11115
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,11113
ANAPHARUN AYKUL% 0,0988
DPCUMHUR ATAY% 0,0770
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,0767
TİPDİLEK KAÇAR% 0,0667
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,0660
DSPFATMA İP% 0,0556
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,0551
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,0550
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,0547
HKPRAMAZAN KAP% 0,0446
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,0225
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,0224
TKHMURAT TAKSİM% 0,0222
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,0220
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 0,79
Katılım Oranı : % 69,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 45,74467
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 22,92234
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 11,56118
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 8,0382
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 5,2954
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 3,7238
BTPİLKNUR EMANET% 0,788
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,788
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,394
DPBEHİYE ÇARK% 0,293
DSPÖMER ALTIN% 0,22
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,11
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,11
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,11
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 6,02
Katılım Oranı : % 74,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 50,21.631
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 28,07912
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,94323
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 5,79188
SAADETŞEREF TAN% 2,6887
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,3544
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 1,1136
DİĞER% 0,5217
MİLLETHASAN YAZICI% 0,227
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 0,124
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 8,77
Katılım Oranı : % 70,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 42,89850
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 13,87275
CHPZEKİ ÖZGÜR% 11,81234
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 10,55209
DİĞER% 8,73173
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 5,55110
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 2,4749
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 1,2124
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,1122
BTPİSHAK KOÇAK% 1,0120
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 0,459
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,24
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,153
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 14,42
Katılım Oranı : % 72,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 39,842.525
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 36,992.344
CHPLEVENT ŞENER% 8,08512
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 4,7298
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 2,98189
DİĞER% 2,7171
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 2,13135
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 0,8453
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 0,7950
BTPİLHAN AKIN% 0,3824
DSPMURAT YILMAZ% 0,1711
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,1610
ABPMEHMET BALCI% 0,085
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,064
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,064
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,021
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,021
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 7,69
Katılım Oranı : % 79,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ATA% 37,09207
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 36,92206
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 11,6565
CHPÖNDER BAHAR% 5,229
SAADETABDULLAH SATIR% 3,2218
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 2,6915
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 2,3313
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,543
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,181
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,181
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 10,76
Katılım Oranı : % 84,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ATALAY% 43,4727
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 26,03436
CHPGÜRKAN KAR% 25,85433
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 2,1536
SAADETFİKRET ÖZER% 2,0334
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,427
DSPFİKRET İP% 0,061
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,061
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 7,66
Katılım Oranı : % 77,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGUT BABAOĞLU% 40,591.451
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 30,11.076
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 17,03609
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 6,54234
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,1878
DİĞER% 1,2645
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 0,5921
BTPKADİR HOLAT% 0,518
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 0,4817
HKPCAFER AKAN% 0,228
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,176
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,114
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,114
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,062
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,062
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 2,86
Katılım Oranı : % 79,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜMİT BODUR% 5040
CHPVOLKAN DOĞAN% 3024
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 12,510
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 3,753
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 2,52
SAADETORHAN BİLİCİ% 1,251
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 10,67
Katılım Oranı : % 68,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 48,272.011
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 29,021.209
CHPUĞUR BÜYÜK% 13,94581
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 4,75198
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 3,65152
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,177
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 0,052
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,052
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,052
DİĞER% 0,052
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 7,5
Katılım Oranı : % 79,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 74,92693
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 25,08232
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 17,72
Katılım Oranı : % 73,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 39,111.112
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 32,39921
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 21,74618
CHPMİTHAT SARI% 6,19176
DİĞER% 0,329
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,144
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,113
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 13,79
Katılım Oranı : % 80,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 34,55830
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 33,26799
CHPECE SÖYLER% 23,31560
SAADETAHMET ŞEN% 4,58110
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 2,2153
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 1,2129
DİĞER% 0,4210
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 0,389
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,082
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 7,21
Katılım Oranı : % 85,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 39,94580
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 34,57502
DİĞER% 8,81128
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 5,5180
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 4,5566
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,9958
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 1,3119
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,8312
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,213
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,142
BTPTANJU BOZAN% 0,071
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,071
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 3,36
Katılım Oranı : % 71,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 37,02978
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 35,58940
DİĞER% 9,65255
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 7,04186
SAADETMECİT PARA% 5,45144
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 3,3388
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,7620
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,5715
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,4111
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,195
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 6,67
Katılım Oranı : % 83,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 57,83303
CHPERTEKİN SARI% 16,0384
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 15,8483
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 3,6319
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 2,6714
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 1,538
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 0,764
DİĞER% 0,573
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,382
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,382
DPALİ KÖKEN% 0,191
MİLLETMEHMET USTA% 0,191
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 92,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 53,31483
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 19,43176
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 12,8116
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 8,1774
CHPCEMAL DOĞAN% 2,3221
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 1,5514
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,2111
BTPMAHİR TOKAT% 0,555
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,333
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,222
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,111

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAKARYA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
    21:06 Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.

  • Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde
    21:06 Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.

  • Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde
    21:06 Adana'da yerel seçimlerde CHP adayı Zeydan Karalar önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    21:06 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ederken, açılan sandıklara göre Ünlüce önde görünüyor.

  • İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz
    21:05 İmamoğlu: Şu an görmüş olduğumuz fotoğraf bizi memnun etmekte ancak hiçbir seçim bitmeden sonuçlanmaz

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.

  • Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde
    21:05 Manisa'da CHP Adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

  • Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada
    21:05 Sinop'ta CHP Adayı Metin Gürbüz Birinci Sırada

    Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.

  • Sakarya'da oy sayımı devam ediyor
    21:03 Sakarya'da oy sayımı devam ediyor

    Sakarya'da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi sona erdi ve oy sayma işlemi başladı.


18:18 Yayın yasağı kalktı İşte ilk sonuçlar Yayın yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
18:11 Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül ile Mehmet Kasım Gülpınar arasında kıyasıya yarış
18:08 Sonuçlar geliyor İzmir’de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış Sonuçlar geliyor! İzmir'de Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında kıyasıya yarış
18:06 Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu İşte Ankara’daki yarışta son durum Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? İşte Ankara'daki yarışta son durum
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
20:51 Sandıkların yüzde 90’ı açıldı AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP’ye geçti Sandıkların yüzde 90'ı açıldı! AK Parti yönetimindeki Giresun, CHP'ye geçti
19:59 Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz Mansur Yavaş: Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz
19:07 İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın İlk sonuçları gören Özgür Özel: Asla rehavete kapılmayın
17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
17:30 Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti’den sert tepki Sandıkların açılmasına dakikalar kala paylaşılan ankete AK Parti'den sert tepki
15:56 Mardin’de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti Mardin'de AK Parti Belediye Başkan Adayı ve beraberindekiler, sandık görevlisini darbetti
15:51 DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
15:36 Bunu da gördük Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı Bunu da gördük! Oy kullanmak için kabine giren vatandaş ulumaya başladı
15:24 Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu Zeynep Bastık, oy kullanmak için sıraya asistanını koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2024 21:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: SAKARYA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement