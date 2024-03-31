SAKARYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 654
Açılan Sandık Oranı : % 24,74
Kullanılan Oy : 143.752
Geçerli Oy : 141.213
Katılım Oranı : % 73,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 47,7467.410
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 18,5826.235
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 11,7616.612
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 10,8615.342
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 3,725.257
DİĞER% 2,964.175
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 1,672.351
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 1,221.722
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,21300
MEMLEKETALİ SARI% 0,17240
BTPEROL SAK% 0,13176
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,1138
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,09133
TİPDİLEK KAÇAR% 0,09131
DPCUMHUR ATAY% 0,09126
ANAPHARUN AYKUL% 0,08117
DSPFATMA İP% 0,08110
HKPRAMAZAN KAP% 0,0798
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,0680
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,0679
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,0577
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,0572
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,0463
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,0452
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,0346
TKHMURAT TAKSİM% 0,0337
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,0234
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 3,48
Katılım Oranı : % 69,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 40,941.920
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 24,991.172
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 12,07566
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 8,89417
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 5,44255
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 4,52212
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,8138
BTPİLKNUR EMANET% 0,5124
DPBEHİYE ÇARK% 0,4119
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,3416
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,3215
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,3215
DİĞER% 0,178
DSPÖMER ALTIN% 0,136
ABPÇETİN GEDİK% 0,063
MİLLİ YOLFATİH YILMAZER% 0,063
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,021
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 10,44
Katılım Oranı : % 73,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 51,222.877
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 28,181.583
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,69544
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 6,09342
SAADETŞEREF TAN% 2,21124
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,3777
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 0,6436
DİĞER% 0,4123
MİLLETHASAN YAZICI% 0,127
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 0,074
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 12,28
Katılım Oranı : % 72,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 45,031.338
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 14,14420
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 11,28335
CHPZEKİ ÖZGÜR% 10,94325
DİĞER% 6,6196
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 5,28157
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 2,3670
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,4844
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 1,0431
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 0,8124
BTPİSHAK KOÇAK% 0,6720
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,278
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,13
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 22,60
Katılım Oranı : % 71,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 38,773.923
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 35,743.616
CHPLEVENT ŞENER% 8,73883
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 5,72579
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 4,04409
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 2,05208
DİĞER% 1,69171
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 1,22124
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 0,9798
BTPİLHAN AKIN% 0,3434
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,3434
DSPMURAT YILMAZ% 0,1111
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,099
ABPMEHMET BALCI% 0,088
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,066
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,044
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,011
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 11,54
Katılım Oranı : % 80,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ATA% 38,11306
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 33265
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 12,0897
CHPÖNDER BAHAR% 5,4844
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 4,7338
SAADETABDULLAH SATIR% 2,6221
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 2,4920
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,625
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,373
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,252
BTPOKAN TEZCAN% 0,131
MİLLETRASİM USTA% 0,121
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 17,09
Katılım Oranı : % 82,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ATALAY% 41,111.417
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 29,421.014
CHPGÜRKAN KAR% 25,04863
SAADETFİKRET ÖZER% 2,1775
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 1,8865
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,238
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,062
DSPFİKRET İP% 0,031
BTPMUSTAFA YILMAZER% 0,031
HÜDA PARYASİN AKÇA% 0,031
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 11,49
Katılım Oranı : % 76,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGUT BABAOĞLU% 38,272.105
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 29,741.636
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 18,911.040
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 6,56361
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,44134
DİĞER% 1,2971
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 1,0256
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 0,5530
BTPKADİR HOLAT% 0,422
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,2413
HKPCAFER AKAN% 0,211
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,148
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,137
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,074
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,042
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 8,57
Katılım Oranı : % 86,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜMİT BODUR% 48,28294
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 39,41240
CHPVOLKAN DOĞAN% 7,2244
SAADETORHAN BİLİCİ% 3,4521
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 0,664
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 0,664
MİLLETİBRAHİM CAN SARUHAN% 0,161
MİLLİ YOLMUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ% 0,161
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 19,10
Katılım Oranı : % 66,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 47,513.480
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 29,312.147
CHPUĞUR BÜYÜK% 13,921.020
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 5,27386
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 2,92214
BTPSİNAN ÖZDEMİR% 0,4835
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,2720
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 0,2216
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,032
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,032
DİĞER% 0,032
HÜDA PARESEDULLAH KAYA% 0,011
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 31,25
Katılım Oranı : % 76,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 51,742.198
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 47,952.037
SAADETMUSTAFA TAN% 0,198
CHPERSAN CEYLAN% 0,073
ZAFER PARTİSİAYKUT AKMAN% 0,031
MİLLETABDULLAH TİRYAKİ% 0,021
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 22,78
Katılım Oranı : % 74,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 39,411.464
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 30,281.125
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 23,55875
CHPMİTHAT SARI% 6,33235
DİĞER% 0,249
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,114
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,083
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 31,03
Katılım Oranı : % 78,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 37,322.180
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 31,271.827
CHPECE SÖYLER% 22,031.287
SAADETAHMET ŞEN% 4,93288
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 1,76103
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 1,6194
HÜDA PARMEHMET HÜSEYİN YALÇİN% 0,3420
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 0,2615
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,2112
DİĞER% 0,1710
BTPSAMET KAPLAN% 0,074
MİLLETİBİL BEKTAŞ% 0,032
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 20,72
Katılım Oranı : % 81,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 40,421.942
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 39,841.914
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 5,66272
DİĞER% 4,91236
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 3,58172
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,25156
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 1,4268
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,3115
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,2512
BTPTANJU BOZAN% 0,199
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,157
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,021
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 12,23
Katılım Oranı : % 72,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 41,053.857
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 39,443.706
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 8,15766
SAADETMECİT PARA% 4,38412
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 2,92274
DİĞER% 2,38224
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,6763
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,2624
DPTURGAY DEMİRGÖVDE% 0,2523
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,2221
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,1817
HÜDA PARMUHAMMED YÜCE% 0,077
DSPSELAHATTİN DEMİR% 0,022
HKPMUZAFFER ŞARKAYA% 0,011
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 13,33
Katılım Oranı : % 86,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 63,97758
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 15,53184
CHPERTEKİN SARI% 10,72127
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 3,5442
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 2,1926
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 1,7721
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 1,1814
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,344
DİĞER% 0,253
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,172
MİLLETMEHMET USTA% 0,172
HÜDA PARMEHMET EMİN KÖLGE% 0,091
DPALİ KÖKEN% 0,081
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 35,71
Katılım Oranı : % 92,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 48,08650
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 22,49304
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 13,54183
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 8,51115
CHPCEMAL DOĞAN% 3,2544
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 1,4820
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,1816
BTPMAHİR TOKAT% 0,446
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,446
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,375
HÜDA PARNİMETULLAH ARSLAN% 0,152
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,071

Kaynak: AA

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