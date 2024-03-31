SAKARYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.644
|Toplam Seçmen
|:
|796.924
|Açılan Sandık
|:
|654
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 24,74
|Kullanılan Oy
|:
|143.752
|Geçerli Oy
|:
|141.213
|Katılım Oranı
|:
|% 73,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF ALEMDAR
|% 47,74
|67.410
|CHP
|AZİZE ÇEROĞLU
|% 18,58
|26.235
|SAADET
|ÖMER ABDULLAH AYHAN
|% 11,76
|16.612
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK GEYVELİ
|% 10,86
|15.342
|İYİ PARTİ
|SELÇUK KILIÇASLAN
|% 3,72
|5.257
|DİĞER
|% 2,96
|4.175
|ZAFER PARTİSİ
|CİHAN KOLİP
|% 1,67
|2.351
|DEM PARTİ
|ENGİN GÜLESER
|% 1,22
|1.722
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ERDOĞAN
|% 0,21
|300
|MEMLEKET
|ALİ SARI
|% 0,17
|240
|BTP
|EROL SAK
|% 0,13
|176
|HÜDA PAR
|VEYSEL YAVUZ
|% 0,1
|138
|YTP
|MUSTAFA YASİN YAY
|% 0,09
|133
|TİP
|DİLEK KAÇAR
|% 0,09
|131
|DP
|CUMHUR ATAY
|% 0,09
|126
|ANAP
|HARUN AYKUL
|% 0,08
|117
|DSP
|FATMA İP
|% 0,08
|110
|HKP
|RAMAZAN KAP
|% 0,07
|98
|SOL PARTİ
|KAZIM BİBİNOĞLU
|% 0,06
|80
|TKP
|FİRDEVS YILDIRIM
|% 0,06
|79
|MİLLET
|İSMET ERGEZEN
|% 0,05
|77
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA KAŞKAŞ
|% 0,05
|72
|MİLLİ YOL
|HÜDAVERDİ KERVANKIRAN
|% 0,04
|63
|VATAN PARTİSİ
|BAHTİYAR BODUR
|% 0,04
|52
|HAK-PAR
|HAYDAR BEYSÜLEN
|% 0,03
|46
|TKH
|MURAT TAKSİM
|% 0,03
|37
|EMEP
|HÜSEYİN ATILGAN
|% 0,02
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 3,48
|Katılım Oranı
|:
|% 69,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUTLU IŞIKSU
|% 40,94
|1.920
|CHP
|SABRİ ANIL ÖZKAN
|% 24,99
|1.172
|YENİDEN REFAH
|BİRAN YASA
|% 12,07
|566
|SAADET
|AYTAÇ ÇAKIROĞLU
|% 8,89
|417
|İYİ PARTİ
|TÜRKER ERGÜL
|% 5,44
|255
|ZAFER PARTİSİ
|BURCU KÜNTECİ ÖZKUL
|% 4,52
|212
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN BAŞNUH
|% 0,81
|38
|BTP
|İLKNUR EMANET
|% 0,51
|24
|DP
|BEHİYE ÇARK
|% 0,41
|19
|HÜDA PAR
|SUAT NOĞAY
|% 0,34
|16
|MİLLET
|OKTAY ÇETİN
|% 0,32
|15
|TİP
|ELİF PARLA KURTAY
|% 0,32
|15
|DİĞER
|% 0,17
|8
|DSP
|ÖMER ALTIN
|% 0,13
|6
|ABP
|ÇETİN GEDİK
|% 0,06
|3
|MİLLİ YOL
|FATİH YILMAZER
|% 0,06
|3
|HKP
|NEVİN ŞARKAYA
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 10,44
|Katılım Oranı
|:
|% 73,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BİLAL SOYKAN
|% 51,22
|2.877
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN KARAOĞLAN
|% 28,18
|1.583
|YENİDEN REFAH
|HASAN AKCAN
|% 9,69
|544
|CHP
|HAYRETTİN SEZGİN
|% 6,09
|342
|SAADET
|ŞEREF TAN
|% 2,21
|124
|İYİ PARTİ
|HAKAN BAYKAL
|% 1,37
|77
|HÜDA PAR
|RAMAZAN AKÇA
|% 0,64
|36
|DİĞER
|% 0,41
|23
|MİLLET
|HASAN YAZICI
|% 0,12
|7
|ZAFER PARTİSİ
|TURGAY KAĞAN AYVAZ
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,28
|Katılım Oranı
|:
|% 72,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL KARAKULLUKÇU
|% 45,03
|1.338
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ GÖZYUMAN
|% 14,14
|420
|BAĞIMSIZ
|HAKAN YAZICI
|% 11,28
|335
|CHP
|ZEKİ ÖZGÜR
|% 10,94
|325
|DİĞER
|% 6,6
|196
|DEM PARTİ
|CİHAN KARABEY
|% 5,28
|157
|İYİ PARTİ
|İRFAN ÖMÜR
|% 2,36
|70
|DEVA PARTİSİ
|SELEN ÖZYİLDİRİM
|% 1,48
|44
|GELECEK PARTİSİ
|METİN DEMİRKOL
|% 1,04
|31
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET GÜNAL
|% 0,81
|24
|BTP
|İSHAK KOÇAK
|% 0,67
|20
|ABP
|MUHAMMET YAŞAR KOÇ
|% 0,27
|8
|HÜDA PAR
|MEHMET SAMİ SAYILGAN
|% 0,1
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,60
|Katılım Oranı
|:
|% 71,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ ŞENGÜL
|% 38,77
|3.923
|BÜYÜK BİRLİK
|ŞENOL DİNÇ
|% 35,74
|3.616
|CHP
|LEVENT ŞENER
|% 8,73
|883
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK ÇİÇEK
|% 5,72
|579
|SAADET
|MUHAMMED EKŞİOĞLU
|% 4,04
|409
|İYİ PARTİ
|OĞUZ SAVTEKİN
|% 2,05
|208
|DİĞER
|% 1,69
|171
|ZAFER PARTİSİ
|MELTEM İNCEYER
|% 1,22
|124
|DEM PARTİ
|SILA ÖZTÜRK
|% 0,97
|98
|BTP
|İLHAN AKIN
|% 0,34
|34
|DEVA PARTİSİ
|SEDAT ASLANBOĞA
|% 0,34
|34
|DSP
|MURAT YILMAZ
|% 0,11
|11
|DP
|CİHAN NALBUROĞLU
|% 0,09
|9
|ABP
|MEHMET BALCI
|% 0,08
|8
|MİLLET
|BÜLENT ÇAĞLAR
|% 0,06
|6
|HÜDA PAR
|SEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ
|% 0,04
|4
|BAĞIMSIZ
|ÖZCAN BOL
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,54
|Katılım Oranı
|:
|% 80,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MEHMET ATA
|% 38,11
|306
|AK PARTİ
|İSMAİL GÜNDOĞDU
|% 33
|265
|YENİDEN REFAH
|SERCAN EĞİN
|% 12,08
|97
|CHP
|ÖNDER BAHAR
|% 5,48
|44
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL KUDU
|% 4,73
|38
|SAADET
|ABDULLAH SATIR
|% 2,62
|21
|ZAFER PARTİSİ
|AYFER AYDIN
|% 2,49
|20
|DEVA PARTİSİ
|YAKUP KOTAMAN
|% 0,62
|5
|HÜDA PAR
|YUSUF YAVUZ
|% 0,37
|3
|DSP
|ÖZBAY ŞAHİN
|% 0,25
|2
|BTP
|OKAN TEZCAN
|% 0,13
|1
|MİLLET
|RASİM USTA
|% 0,12
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,09
|Katılım Oranı
|:
|% 82,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN ATALAY
|% 41,11
|1.417
|YENİDEN REFAH
|SELÇUK YILDIZ
|% 29,42
|1.014
|CHP
|GÜRKAN KAR
|% 25,04
|863
|SAADET
|FİKRET ÖZER
|% 2,17
|75
|İYİ PARTİ
|YUSUF BARAN
|% 1,88
|65
|ZAFER PARTİSİ
|OĞUZ MAYATUN
|% 0,23
|8
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,06
|2
|DSP
|FİKRET İP
|% 0,03
|1
|BTP
|MUSTAFA YILMAZER
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|YASİN AKÇA
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 11,49
|Katılım Oranı
|:
|% 76,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURGUT BABAOĞLU
|% 38,27
|2.105
|BÜYÜK BİRLİK
|İRFAN PÜSKÜLLÜ
|% 29,74
|1.636
|CHP
|NİHAT BAYRAKTAR
|% 18,91
|1.040
|YENİDEN REFAH
|MENDERES AYVAZ
|% 6,56
|361
|İYİ PARTİ
|FATİH BAYINDIR
|% 2,44
|134
|DİĞER
|% 1,29
|71
|SAADET
|SERDAR BÜYÜKER
|% 1,02
|56
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL BEYAZKOÇ
|% 0,55
|30
|BTP
|KADİR HOLAT
|% 0,4
|22
|DEM PARTİ
|AZAT AYNA
|% 0,24
|13
|HKP
|CAFER AKAN
|% 0,2
|11
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN IŞIK
|% 0,14
|8
|DEVA PARTİSİ
|NESLİHAN ÖNAL
|% 0,13
|7
|MİLLET
|ABDULLAH YUSUF ERGEZEN
|% 0,07
|4
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR ALTINDAL
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 8,57
|Katılım Oranı
|:
|% 86,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÜMİT BODUR
|% 48,28
|294
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MURAT ÇORUHLU
|% 39,41
|240
|CHP
|VOLKAN DOĞAN
|% 7,22
|44
|SAADET
|ORHAN BİLİCİ
|% 3,45
|21
|TKP
|HÜSEYİN KARAHASAN
|% 0,66
|4
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN YAYLA
|% 0,66
|4
|MİLLET
|İBRAHİM CAN SARUHAN
|% 0,16
|1
|MİLLİ YOL
|MUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,10
|Katılım Oranı
|:
|% 66,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSHAK SARI
|% 47,51
|3.480
|YENİDEN REFAH
|RECEP ÖZDEMİR
|% 29,31
|2.147
|CHP
|UĞUR BÜYÜK
|% 13,92
|1.020
|İYİ PARTİ
|HASAN SARIOĞLU
|% 5,27
|386
|SAADET
|OĞUZHAN COŞKUN
|% 2,92
|214
|BTP
|SİNAN ÖZDEMİR
|% 0,48
|35
|DEM PARTİ
|ŞAKİR ÇELİK
|% 0,27
|20
|ZAFER PARTİSİ
|KEREM ÇİFTÇİ
|% 0,22
|16
|MİLLİ YOL
|ŞEFİK ARMAN
|% 0,03
|2
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH ÇATALBAŞ
|% 0,03
|2
|DİĞER
|% 0,03
|2
|HÜDA PAR
|ESEDULLAH KAYA
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,25
|Katılım Oranı
|:
|% 76,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÖZER
|% 51,74
|2.198
|YENİDEN REFAH
|KADİR YAZGAN
|% 47,95
|2.037
|SAADET
|MUSTAFA TAN
|% 0,19
|8
|CHP
|ERSAN CEYLAN
|% 0,07
|3
|ZAFER PARTİSİ
|AYKUT AKMAN
|% 0,03
|1
|MİLLET
|ABDULLAH TİRYAKİ
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,78
|Katılım Oranı
|:
|% 74,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TURAN YÜZÜCÜ
|% 39,41
|1.464
|İYİ PARTİ
|YAVUZ SELİM DİN
|% 30,28
|1.125
|YENİDEN REFAH
|RECEP ERDOĞAN
|% 23,55
|875
|CHP
|MİTHAT SARI
|% 6,33
|235
|DİĞER
|% 0,24
|9
|ZAFER PARTİSİ
|EMRAH ALTIOK
|% 0,11
|4
|BAĞIMSIZ
|BAHADIR MUSLU
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,03
|Katılım Oranı
|:
|% 78,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FATİH AKIN
|% 37,32
|2.180
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ İRİ
|% 31,27
|1.827
|CHP
|ECE SÖYLER
|% 22,03
|1.287
|SAADET
|AHMET ŞEN
|% 4,93
|288
|BAĞIMSIZ
|CEVAT KESER
|% 1,76
|103
|YENİDEN REFAH
|ÖNDER BİLALOĞLU
|% 1,61
|94
|HÜDA PAR
|MEHMET HÜSEYİN YALÇİN
|% 0,34
|20
|DEVA PARTİSİ
|İRFAN METİN
|% 0,26
|15
|ZAFER PARTİSİ
|EMRE KAŞIK
|% 0,21
|12
|DİĞER
|% 0,17
|10
|BTP
|SAMET KAPLAN
|% 0,07
|4
|MİLLET
|İBİL BEKTAŞ
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,72
|Katılım Oranı
|:
|% 81,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NİHAT ARDA ŞAHİN
|% 40,42
|1.942
|AK PARTİ
|RECAYİ ÇAPOĞLU
|% 39,84
|1.914
|İYİ PARTİ
|SENEM KILIÇ
|% 5,66
|272
|DİĞER
|% 4,91
|236
|YENİDEN REFAH
|FATİH BEKİR
|% 3,58
|172
|SAADET
|AVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU
|% 3,25
|156
|BÜYÜK BİRLİK
|UMUT ÖRSEL
|% 1,42
|68
|DEM PARTİ
|ÜMİT BAŞ
|% 0,31
|15
|ZAFER PARTİSİ
|HALİT MÜFTÜOĞLU
|% 0,25
|12
|BTP
|TANJU BOZAN
|% 0,19
|9
|DEVA PARTİSİ
|ASLI KAYMAKCI
|% 0,15
|7
|MİLLET
|AYKUT KAAN SARUHAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 12,23
|Katılım Oranı
|:
|% 72,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN ÇELİK
|% 41,05
|3.857
|CHP
|AYDOĞAN ARSLAN
|% 39,44
|3.706
|YENİDEN REFAH
|EBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR
|% 8,15
|766
|SAADET
|MECİT PARA
|% 4,38
|412
|İYİ PARTİ
|SERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ
|% 2,92
|274
|DİĞER
|% 2,38
|224
|DEM PARTİ
|FELEK ZIRIĞ
|% 0,67
|63
|DEVA PARTİSİ
|MURAT DURAK
|% 0,26
|24
|DP
|TURGAY DEMİRGÖVDE
|% 0,25
|23
|MİLLET
|SEMİH ÖREN
|% 0,22
|21
|TİP
|ELİF AYŞE ÖNCEL
|% 0,18
|17
|HÜDA PAR
|MUHAMMED YÜCE
|% 0,07
|7
|DSP
|SELAHATTİN DEMİR
|% 0,02
|2
|HKP
|MUZAFFER ŞARKAYA
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 13,33
|Katılım Oranı
|:
|% 86,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SELÇUK KURT
|% 63,97
|758
|BÜYÜK BİRLİK
|KORAY OKTAY ÖZTEN
|% 15,53
|184
|CHP
|ERTEKİN SARI
|% 10,72
|127
|YENİDEN REFAH
|AHMET EMİN KURUOĞLU
|% 3,54
|42
|SAADET
|ÖZDEMİR ÖZCAN
|% 2,19
|26
|İYİ PARTİ
|VOLKAN DENİZ
|% 1,77
|21
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR YETİM
|% 1,18
|14
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AKTÜRK
|% 0,34
|4
|DİĞER
|% 0,25
|3
|BTP
|ÖZER ÇALIŞKANER
|% 0,17
|2
|MİLLET
|MEHMET USTA
|% 0,17
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET EMİN KÖLGE
|% 0,09
|1
|DP
|ALİ KÖKEN
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 35,71
|Katılım Oranı
|:
|% 92,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM PİLAVCI
|% 48,08
|650
|BÜYÜK BİRLİK
|RUHİ AVDAN
|% 22,49
|304
|YENİDEN REFAH
|ERDAL ÖZEN
|% 13,54
|183
|BAĞIMSIZ
|TACETTİN ÖZKARAMAN
|% 8,51
|115
|CHP
|CEMAL DOĞAN
|% 3,25
|44
|İYİ PARTİ
|ŞAHİN AKI
|% 1,48
|20
|SAADET
|İSMAİL GÜVEN
|% 1,18
|16
|BTP
|MAHİR TOKAT
|% 0,44
|6
|DEVA PARTİSİ
|VEDAT ÖNAL
|% 0,44
|6
|ZAFER PARTİSİ
|EYÜP GÜZEL
|% 0,37
|5
|HÜDA PAR
|NİMETULLAH ARSLAN
|% 0,15
|2
|MİLLET
|YUSUF BEKTAŞ
|% 0,07
|1
Son Dakika › Güncel › SAKARYA SON - Son Dakika
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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