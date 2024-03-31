SAKARYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:29
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.644
Toplam Seçmen : 796.924
Açılan Sandık : 746
Açılan Sandık Oranı : % 28,21
Kullanılan Oy : 165.384
Geçerli Oy : 162.464
Katılım Oranı : % 73,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ALEMDAR% 47,0576.430
CHPAZİZE ÇEROĞLU% 18,9330.748
SAADETÖMER ABDULLAH AYHAN% 12,0219.530
YENİDEN REFAHSELÇUK GEYVELİ% 11,0117.885
İYİ PARTİSELÇUK KILIÇASLAN% 3,716.021
DİĞER% 2,944.783
ZAFER PARTİSİCİHAN KOLİP% 1,682.720
DEM PARTİENGİN GÜLESER% 1,161.881
DEVA PARTİSİMEHMET ERDOĞAN% 0,21345
MEMLEKETALİ SARI% 0,19314
BTPEROL SAK% 0,12200
DSPFATMA İP% 0,09148
DPCUMHUR ATAY% 0,09148
HÜDA PARVEYSEL YAVUZ% 0,09147
TİPDİLEK KAÇAR% 0,09146
YTPMUSTAFA YASİN YAY% 0,09140
ANAPHARUN AYKUL% 0,08124
HKPRAMAZAN KAP% 0,07107
SOL PARTİKAZIM BİBİNOĞLU% 0,0696
TKPFİRDEVS YILDIRIM% 0,0588
MİLLETİSMET ERGEZEN% 0,0588
BAĞIMSIZMUSTAFA KAŞKAŞ% 0,0583
MİLLİ YOLHÜDAVERDİ KERVANKIRAN% 0,0470
TKHMURAT TAKSİM% 0,0467
VATAN PARTİSİBAHTİYAR BODUR% 0,0462
HAK-PARHAYDAR BEYSÜLEN% 0,0354
EMEPHÜSEYİN ATILGAN% 0,0239
ADAPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 6,33
Katılım Oranı : % 69,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUTLU IŞIKSU% 42,23.608
CHPSABRİ ANIL ÖZKAN% 23,952.047
YENİDEN REFAHBİRAN YASA% 12,451.064
SAADETAYTAÇ ÇAKIROĞLU% 8,76749
İYİ PARTİTÜRKER ERGÜL% 4,84414
ZAFER PARTİSİBURCU KÜNTECİ ÖZKUL% 4,75406
DEVA PARTİSİERCAN BAŞNUH% 0,7161
BTPİLKNUR EMANET% 0,4337
DİĞER% 0,3933
TİPELİF PARLA KURTAY% 0,3832
DPBEHİYE ÇARK% 0,2824
HÜDA PARSUAT NOĞAY% 0,2723
MİLLETOKTAY ÇETİN% 0,2320
DSPÖMER ALTIN% 0,1412
HKPNEVİN ŞARKAYA% 0,098
MİLLİ YOLFATİH YILMAZER% 0,087
ABPÇETİN GEDİK% 0,054
AKYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 10,84
Katılım Oranı : % 73,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBİLAL SOYKAN% 50,652.995
BÜYÜK BİRLİKOSMAN KARAOĞLAN% 28,231.669
YENİDEN REFAHHASAN AKCAN% 9,55565
CHPHAYRETTİN SEZGİN% 5,99354
SAADETŞEREF TAN% 2,11125
DİĞER% 1,483
İYİ PARTİHAKAN BAYKAL% 1,3982
HÜDA PARRAMAZAN AKÇA% 0,6337
BTPHÜSEYİN GÖÇER% 0,032
ZAFER PARTİSİTURGAY KAĞAN AYVAZ% 0,021
ARİFİYE

Açılan Sandık Oranı : % 15,79
Katılım Oranı : % 76,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL KARAKULLUKÇU% 40,681.686
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ GÖZYUMAN% 13,51560
BAĞIMSIZHAKAN YAZICI% 11,97496
CHPZEKİ ÖZGÜR% 10,67442
DİĞER% 10,35429
DEM PARTİCİHAN KARABEY% 5,26218
İYİ PARTİİRFAN ÖMÜR% 2,1589
DEVA PARTİSİSELEN ÖZYİLDİRİM% 1,8878
ZAFER PARTİSİAHMET GÜNAL% 1,3857
GELECEK PARTİSİMETİN DEMİRKOL% 1,0945
BTPİSHAK KOÇAK% 0,7732
ABPMUHAMMET YAŞAR KOÇ% 0,229
HÜDA PARMEHMET SAMİ SAYILGAN% 0,073
ERENLER

Açılan Sandık Oranı : % 26,44
Katılım Oranı : % 72,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ ŞENGÜL% 38,514.652
BÜYÜK BİRLİKŞENOL DİNÇ% 36,364.392
CHPLEVENT ŞENER% 8,341.008
YENİDEN REFAHSELÇUK ÇİÇEK% 6,18747
SAADETMUHAMMED EKŞİOĞLU% 3,77455
İYİ PARTİOĞUZ SAVTEKİN% 2,04246
DİĞER% 1,42171
ZAFER PARTİSİMELTEM İNCEYER% 1,24150
DEM PARTİSILA ÖZTÜRK% 1,11134
DEVA PARTİSİSEDAT ASLANBOĞA% 0,3644
BTPİLHAN AKIN% 0,3137
DSPMURAT YILMAZ% 0,112
ABPMEHMET BALCI% 0,0911
DPCİHAN NALBUROĞLU% 0,079
MİLLETBÜLENT ÇAĞLAR% 0,056
HÜDA PARSEYİD MUHAMMED YUSUF İPTAŞ% 0,045
BAĞIMSIZÖZCAN BOL% 0,011
FERİZLİ

Açılan Sandık Oranı : % 12,82
Katılım Oranı : % 81,04

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET ATA% 38,12308
AK PARTİİSMAİL GÜNDOĞDU% 33,04267
YENİDEN REFAHSERCAN EĞİN% 12,0197
CHPÖNDER BAHAR% 5,4544
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL KUDU% 4,738
ZAFER PARTİSİAYFER AYDIN% 2,621
SAADETABDULLAH SATIR% 2,621
DEVA PARTİSİYAKUP KOTAMAN% 0,625
HÜDA PARYUSUF YAVUZ% 0,373
DSPÖZBAY ŞAHİN% 0,252
BTPOKAN TEZCAN% 0,121
MİLLETRASİM USTA% 0,121
GEYVE

Açılan Sandık Oranı : % 23,42
Katılım Oranı : % 82,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN ATALAY% 38,432.285
YENİDEN REFAHSELÇUK YILDIZ% 31,421.868
CHPGÜRKAN KAR% 25,581.521
İYİ PARTİYUSUF BARAN% 2,57153
SAADETFİKRET ÖZER% 1,6196
ZAFER PARTİSİOĞUZ MAYATUN% 0,2314
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÇELİK% 0,074
BTPMUSTAFA YILMAZER% 0,053
DSPFİKRET İP% 0,021
HÜDA PARYASİN AKÇA% 0,021
HENDEK

Açılan Sandık Oranı : % 14,89
Katılım Oranı : % 77,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGUT BABAOĞLU% 36,52.675
BÜYÜK BİRLİKİRFAN PÜSKÜLLÜ% 29,12.133
CHPNİHAT BAYRAKTAR% 20,591.509
YENİDEN REFAHMENDERES AYVAZ% 6,81499
İYİ PARTİFATİH BAYINDIR% 2,77203
DİĞER% 1,1987
SAADETSERDAR BÜYÜKER% 1,0980
ZAFER PARTİSİİSMAİL BEYAZKOÇ% 0,7857
BTPKADİR HOLAT% 0,3929
DEM PARTİAZAT AYNA% 0,2317
HKPCAFER AKAN% 0,1511
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN IŞIK% 0,1511
DEVA PARTİSİNESLİHAN ÖNAL% 0,1511
MİLLETABDULLAH YUSUF ERGEZEN% 0,075
BAĞIMSIZYAŞAR ALTINDAL% 0,032
KARAPÜRÇEK

Açılan Sandık Oranı : % 8,57
Katılım Oranı : % 86,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜMİT BODUR% 48,28294
YENİDEN REFAHMEHMET MURAT ÇORUHLU% 39,41240
CHPVOLKAN DOĞAN% 7,2244
SAADETORHAN BİLİCİ% 3,4521
TKPHÜSEYİN KARAHASAN% 0,664
ZAFER PARTİSİFURKAN YAYLA% 0,664
MİLLETİBRAHİM CAN SARUHAN% 0,161
MİLLİ YOLMUHAMMET KÜRŞAT BİLGİLİ% 0,161
KARASU

Açılan Sandık Oranı : % 20,79
Katılım Oranı : % 66,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSHAK SARI% 47,473.803
YENİDEN REFAHRECEP ÖZDEMİR% 29,422.357
CHPUĞUR BÜYÜK% 13,891.113
İYİ PARTİHASAN SARIOĞLU% 5,29424
SAADETOĞUZHAN COŞKUN% 2,88231
BTPSİNAN ÖZDEMİR% 0,4637
DEM PARTİŞAKİR ÇELİK% 0,324
ZAFER PARTİSİKEREM ÇİFTÇİ% 0,216
MİLLİ YOLŞEFİK ARMAN% 0,032
DEVA PARTİSİABDULLAH ÇATALBAŞ% 0,032
DİĞER% 0,022
HÜDA PARESEDULLAH KAYA% 0,011
KAYNARCA

Açılan Sandık Oranı : % 35
Katılım Oranı : % 75,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 51,382.475
YENİDEN REFAHKADİR YAZGAN% 48,352.329
SAADETMUSTAFA TAN% 0,178
CHPERSAN CEYLAN% 0,063
ZAFER PARTİSİAYKUT AKMAN% 0,021
MİLLETABDULLAH TİRYAKİ% 0,021
KOCAALİ

Açılan Sandık Oranı : % 26,58
Katılım Oranı : % 75,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİTURAN YÜZÜCÜ% 39,181.699
İYİ PARTİYAVUZ SELİM DİN% 30,111.306
YENİDEN REFAHRECEP ERDOĞAN% 24,11.045
CHPMİTHAT SARI% 6,04262
DİĞER% 0,2310
BAĞIMSIZBAHADIR MUSLU% 0,167
ZAFER PARTİSİEMRAH ALTIOK% 0,094
HÜDA PARMUSTAFA NOĞAY% 0,052
BTPSONER ERÖZ% 0,021
DEVA PARTİSİGÖKHAN ÇATALBAŞ% 0,021
PAMUKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 43,68
Katılım Oranı : % 78,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATİH AKIN% 383.114
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ İRİ% 32,332.649
CHPECE SÖYLER% 20,931.715
SAADETAHMET ŞEN% 4,57374
YENİDEN REFAHÖNDER BİLALOĞLU% 1,5123
BAĞIMSIZCEVAT KESER% 1,47120
DEVA PARTİSİİRFAN METİN% 0,3730
ZAFER PARTİSİEMRE KAŞIK% 0,2420
HÜDA PARMEHMET HÜSEYİN YALÇİN% 0,2420
BTPSAMET KAPLAN% 0,1714
DİĞER% 0,1311
MİLLETİBİL BEKTAŞ% 0,043
DSPRİTVAN YILDIZ% 0,011
SAPANCA

Açılan Sandık Oranı : % 31,53
Katılım Oranı : % 79,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNİHAT ARDA ŞAHİN% 41,833.229
AK PARTİRECAYİ ÇAPOĞLU% 39,863.077
İYİ PARTİSENEM KILIÇ% 5,56429
DİĞER% 4,02310
YENİDEN REFAHFATİH BEKİR% 3,38261
SAADETAVNİ ÇÖMLEKÇİOĞLU% 3,01232
BÜYÜK BİRLİKUMUT ÖRSEL% 1,0682
DEM PARTİÜMİT BAŞ% 0,6349
ZAFER PARTİSİHALİT MÜFTÜOĞLU% 0,3628
BTPTANJU BOZAN% 0,1310
DEVA PARTİSİASLI KAYMAKCI% 0,1310
MİLLETAYKUT KAAN SARUHAN% 0,032
SERDİVAN

Açılan Sandık Oranı : % 19,27
Katılım Oranı : % 71,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN ÇELİK% 41,176.052
CHPAYDOĞAN ARSLAN% 39,045.740
YENİDEN REFAHEBUBEKİR ERBAKAN YAŞAR% 8,241.211
SAADETMECİT PARA% 4,16611
İYİ PARTİSERBÜLENT GÖKHAN BEYAZ% 3,2470
DİĞER% 2,44359
DEM PARTİFELEK ZIRIĞ% 0,73108
DEVA PARTİSİMURAT DURAK% 0,344
TİPELİF AYŞE ÖNCEL% 0,230
DPTURGAY DEMİRGÖVDE% 0,1623
MİLLETSEMİH ÖREN% 0,1421
DSPSELAHATTİN DEMİR% 0,0914
BTPVEDAT ARAPOĞLU% 0,0710
HÜDA PARMUHAMMED YÜCE% 0,057
HKPMUZAFFER ŞARKAYA% 0,011
SÖĞÜTLÜ

Açılan Sandık Oranı : % 17,78
Katılım Oranı : % 88,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSELÇUK KURT% 63,07987
BÜYÜK BİRLİKKORAY OKTAY ÖZTEN% 14,51227
CHPERTEKİN SARI% 9,27145
YENİDEN REFAHAHMET EMİN KURUOĞLU% 5,4385
SAADETÖZDEMİR ÖZCAN% 3,5255
İYİ PARTİVOLKAN DENİZ% 1,9831
ZAFER PARTİSİBAHADIR YETİM% 1,2119
DEVA PARTİSİMURAT AKTÜRK% 0,386
BTPÖZER ÇALIŞKANER% 0,193
DİĞER% 0,193
MİLLETMEHMET USTA% 0,132
HÜDA PARMEHMET EMİN KÖLGE% 0,061
DPALİ KÖKEN% 0,061
TARAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 92,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM PİLAVCI% 46,3751
BÜYÜK BİRLİKRUHİ AVDAN% 24,29394
YENİDEN REFAHERDAL ÖZEN% 12,83208
BAĞIMSIZTACETTİN ÖZKARAMAN% 9146
CHPCEMAL DOĞAN% 3,0850
İYİ PARTİŞAHİN AKI% 1,626
SAADETİSMAİL GÜVEN% 1,4824
BTPMAHİR TOKAT% 0,437
DEVA PARTİSİVEDAT ÖNAL% 0,437
ZAFER PARTİSİEYÜP GÜZEL% 0,315
HÜDA PARNİMETULLAH ARSLAN% 0,132
MİLLETYUSUF BEKTAŞ% 0,122

Kaynak: AA

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