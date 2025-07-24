Samsun Merkezli Dolandırıcılık Operasyonu

SAMSUN merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Kendilerini 'bankada müşteri temsilcisi' ve 'genel müdürlük görevlisi' olarak tanıtıp, vatandaşları 'sigorta poliçeniz var, kullanılmayan sağlık sigortası hakkınız bulunmakta, para iadesi yapılacak' söylemleriyle kandırarak, TC kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, aile bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerini ele geçiren 25 şüpheli, tespit edildi.

30 FARKLI ADRESE BASKIN

Mağdurlar adına kredi kullanarak veya eksi bakiyeleri kullanıp, başka banka hesaplarına 5 milyon 300 bin lira aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun merkezli, Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt olmak üzere toplam 17 ildeki 30 farklı adrese 21 Temmuz'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.