SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 351
Açılan Sandık Oranı : % 9,60
Kullanılan Oy : 71.540
Geçerli Oy : 70.263
Katılım Oranı : % 76,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 39,5827.809
CHPCEVAT ÖNCÜ% 29,0120.380
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 13,999.828
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 10,437.329
DİĞER% 5,053.551
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 0,71496
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,44312
BTPLİSAN YOLAY% 0,173
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,169
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,0963
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,0751
TKPİSA ŞAHİN% 0,0538
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,0534
DPTİMUÇİN ÜK% 0,0532
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,0431
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,0428
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,0427
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,0324
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,0324
YTPFURKAN FIRAT% 0,0323
DSPMUSTAFA ARLI% 0,0213
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,0213
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,0210
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,015
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 1,23
Katılım Oranı : % 77,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 59,91127
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 33,0270
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 3,37
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 2,365
CHPYAKUP KONUŞ% 1,413
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 7,37
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 36,13431
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 27,99334
DİĞER% 19,03227
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 16,43196
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 0,425
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 14,55
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 54,88708
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 29,07375
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 8,99116
DİĞER% 5,7474
CHPALİ ALTUNDAL% 1,0914
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 0,233
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 0,75
Katılım Oranı : % 75,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 49,11497
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 22,83231
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 17,29175
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 4,1542
DİĞER% 2,8629
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 1,3814
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,596
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,394
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,33
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,22
DSPMEHMET KOÇ% 0,22
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,22
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,22
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,11
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,11
SAADETSERDAR ŞEN% 0,11
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 4,55
Katılım Oranı : % 88,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 52,42271
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 37,14192
CHPZEYNEP TÖRE% 7,1537
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,749
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,774
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,392
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 0,392
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 2,78
Katılım Oranı : % 86,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 49,7900
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 16,56300
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 16,45298
DİĞER% 9,5172
CHPÖZGÜR ÖNDER% 7,29132
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,173
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,173
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 0,112
DPAYDIN ALKAN% 0,051
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 2,99
Katılım Oranı : % 68,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,46569
CHPÖZLER YILMAZ% 22,26321
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 19,76285
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 11,65168
DİĞER% 4,362
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 1,8727
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,213
SAADETAHMET KESER% 0,213
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 0,142
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,071
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,071
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 1,33
Katılım Oranı : % 94,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENDER GÜR% 43,38334
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 34,93269
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,4873
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 6,147
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,9923
BTPBEKİR USLUCAN% 1,9515
SAADETZEKAİ SAPANCI% 0,786
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,131
HKPESRA YILMAZ% 0,131
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,131
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 8,28
Katılım Oranı : % 74,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 43,72334
CHPERTAŞ ÇOBAN% 32,2246
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 9,9576
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,6974
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 3,5327
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,393
BTPHAYRİ AYAN% 0,262
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,131
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,131
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 0,41
Katılım Oranı : % 61,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 35,73214
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 31,55189
CHPMURAT ŞENEL% 21,03126
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 9,6858
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 1,8411
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,171
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 8,77
Katılım Oranı : % 84,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 35,34200
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 32,16182
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 25,79146
CHPMEHMET OZAN ASAR% 317
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,714
SAADETENVER YILMAZ% 0,714
DİĞER% 0,714
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,533
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,352
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,352
DPNURCAN ATİK% 0,352
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 28,92
Katılım Oranı : % 74,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 39,27706
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 38,26688
CHPÖZGÜR AY% 12,63227
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 7,84141
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,7814
SAADETFATİH ÖNDER% 0,6111
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,336
DPAHMET KUMBASAR% 0,224
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,061
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TERME

Açılan Sandık Oranı : % 2,33
Katılım Oranı : % 83,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 46,24430
CHPİBRAHİM YAVUZ% 36,99344
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 8,3978
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,0128
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 2,0419
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 1,514
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,868
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,545
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,212
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,111
DPNURİ KABAOĞLU% 0,111
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 3,24
Katılım Oranı : % 80,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 42,81268
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,02238
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 12,377
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 3,0319
DİĞER% 1,610
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 0,966
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,644
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,322
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 0,322
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 12,90
Katılım Oranı : % 82,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 59,85322
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 35,69192
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 3,921
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,372
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,191

Kaynak: AA

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