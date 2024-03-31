SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:29
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 672
Açılan Sandık Oranı : % 18,38
Kullanılan Oy : 143.744
Geçerli Oy : 140.465
Katılım Oranı : % 75,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 38,5454.139
CHPCEVAT ÖNCÜ% 30,7743.226
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,8420.850
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 9,5313.385
DİĞER% 4,045.671
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 0,851.195
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,27376
YTPFURKAN FIRAT% 0,14196
BTPLİSAN YOLAY% 0,14191
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,11155
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,1140
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,09129
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,09123
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,08110
DPTİMUÇİN ÜK% 0,08108
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,0680
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,0577
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,0572
TKPİSA ŞAHİN% 0,0464
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,0455
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,0347
DSPMUSTAFA ARLI% 0,0342
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,0222
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,0112
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 7,41
Katılım Oranı : % 78,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 45,83572
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 24,2302
CHPYAKUP KONUŞ% 10,42130
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 7,6996
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 5,6971
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 4,4956
SAADETYUSUF YARIM% 0,810
BTPSALİH KENDİRLİ% 0,45
DSPNİĞMET US% 0,243
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,081
DPFATİH MIRIK% 0,081
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,081
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 14,74
Katılım Oranı : % 100

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 35,781.077
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 25,15757
DİĞER% 20,53618
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 17,51527
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 0,927
DPCEVAT PAK% 0,134
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 16,36
Katılım Oranı : % 84,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 54,72742
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 29,72403
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 8,7118
DİĞER% 5,4674
CHPALİ ALTUNDAL% 1,1115
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 0,294
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 6,04
Katılım Oranı : % 70,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,313.468
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 28,232.114
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,71.101
DİĞER% 5,32398
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 2,67200
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 1,0679
SAADETSERDAR ŞEN% 0,4131
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,3123
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,2418
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,215
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,1914
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,1511
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,075
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,054
DSPMEHMET KOÇ% 0,043
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,043
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,011
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 13,64
Katılım Oranı : % 88,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 48,41865
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 43,65780
CHPZEYNEP TÖRE% 3,3660
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,8533
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,7814
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 0,7814
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,59
DİĞER% 0,59
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,173
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 5,32
Katılım Oranı : % 86,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 44,261.559
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 21,04741
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 16,67587
DİĞER% 10,82381
CHPÖZGÜR ÖNDER% 6,5229
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,3111
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 0,114
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,093
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,083
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,062
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,031
DPAYDIN ALKAN% 0,031
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 14,53
Katılım Oranı : % 67,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,822.916
CHPÖZLER YILMAZ% 22,331.635
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 20,391.493
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 12,97950
DİĞER% 2,34171
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 1,48108
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 0,2619
SAADETAHMET KESER% 0,2317
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,118
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,054
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,011
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,011
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 7,45
Katılım Oranı : % 78,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 47,32.684
AK PARTİENDER GÜR% 31,711.799
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,52540
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 3,86219
BTPBEKİR USLUCAN% 2,94167
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,22126
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,268
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,5833
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,127
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,127
HKPESRA YILMAZ% 0,116
DPSERHAT AYDIN% 0,116
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,095
DİĞER% 0,095
DSPALİ AK% 0,032
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 12,41
Katılım Oranı : % 75,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 50,18708
CHPERTAŞ ÇOBAN% 26,65376
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 10,14143
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,85139
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 2,6938
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,213
BTPHAYRİ AYAN% 0,142
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,071
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,071
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 4,10
Katılım Oranı : % 71,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 34,572.237
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 28,081.817
CHPMURAT ŞENEL% 20,621.334
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 8,52551
DİĞER% 6,14397
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 0,7347
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 0,4630
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,2919
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,2617
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,085
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,064
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,064
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,032
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,032
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,032
ANAPSONER BAKIR% 0,021
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,021
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 14,04
Katılım Oranı : % 83,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 37,01409
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 33,12366
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 21,63239
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,4449
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,9110
SAADETENVER YILMAZ% 0,9110
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,455
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,455
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,364
DPNURCAN ATİK% 0,364
DİĞER% 0,364
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 39,76
Katılım Oranı : % 77,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 42,251.423
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 38,061.282
CHPÖZGÜR AY% 11,61391
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 6,18208
SAADETFATİH ÖNDER% 0,7425
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,6823
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,310
DPAHMET KUMBASAR% 0,124
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,062
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 2,90
Katılım Oranı : % 86,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN YÜKSEL% 37,61164
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 29,82130
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 22,0296
CHPAYHAN YAZAR% 4,1318
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 3,2114
SAADETAHMET GÜR% 2,069
BTPAYDIN BİRCAN% 0,693
DPÖMER KARAKUŞ% 0,462
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 16,56
Katılım Oranı : % 84,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 48,123.228
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 37,182.494
DİĞER% 12,48837
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 0,9463
CHPÖZCAN BÜYÜK% 0,8557
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,2114
SAADETKÜBRA KÖSE% 0,096
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,075
BTPCEMAL PALA% 0,032
ANAPMERVE ÇAM% 0,021
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,011
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 9,30
Katılım Oranı : % 78,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 46,11.903
CHPİBRAHİM YAVUZ% 38,131.574
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,74278
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3124
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 2,2593
DİĞER% 0,9941
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,8736
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,6828
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,4619
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,2912
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,198
DPNURİ KABAOĞLU% 0,156
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,14
BTPAHMET FENER% 0,052
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 6,83
Katılım Oranı : % 77,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,63685
AK PARTİMURAT GÜL% 37656
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 15,12268
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 4,8586
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 1,9234
DİĞER% 0,9617
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,8515
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 0,285
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,173
HKPFATİH AKTAŞ% 0,112
DPMUSTAFA KIRICI% 0,112
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 19,35
Katılım Oranı : % 79,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 66,2574
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 29,99260
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 3,4630
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,232
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,121

Kaynak: AA

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