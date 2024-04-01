SAMSUN SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:21  Güncelleme: 00:24
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.656
Toplam Seçmen : 1.038.991
Açılan Sandık : 2.859
Açılan Sandık Oranı : % 78,20
Kullanılan Oy : 631.517
Geçerli Oy : 605.275
Katılım Oranı : % 78,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİT DOĞAN% 41,67252.205
CHPCEVAT ÖNCÜ% 26,99163.375
İYİ PARTİİMREN NİLAY TÜFEKCİ% 14,1385.540
YENİDEN REFAHADEM GÜNEY% 11,9872.530
DİĞER% 2,1212.824
ZAFER PARTİSİBOZKURT OĞUZ SINAR% 1,046.316
DEM PARTİİNCİ AYDIN% 0,221.324
BTPLİSAN YOLAY% 0,21.236
BAĞIMSIZMUSTAFA DİRİM% 0,21.204
MEMLEKETSEYİT AHMET KOÇAK% 0,191.119
DEVA PARTİSİKEBİRE BİRER TÜRK% 0,14864
GELECEK PARTİSİMUSTAFA YEŞİLYURT% 0,14859
BAĞIMSIZÜMİT HEKİM% 0,12723
DPTİMUÇİN ÜK% 0,12708
YTPFURKAN FIRAT% 0,11662
HÜDA PARKENAN ÇİL% 0,11644
DSPMUSTAFA ARLI% 0,1624
VATAN PARTİSİHAYDAR ÇOLAK% 0,09539
TKPİSA ŞAHİN% 0,07435
ANAPİBRAHİM GÜNAL% 0,07411
MİLLETŞAHİN ÇETİN% 0,06386
HKPREYCAN CANTAŞ ÇAKIR% 0,05289
HAK-PARNECATİ BAYRAM% 0,05269
TKHMEHMET GÖKTEPE% 0,03189
19 Mayıs

Açılan Sandık Oranı : % 81,48
Katılım Oranı : % 80,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN TOPALOĞLU% 44,215.860
YENİDEN REFAHŞABAN ŞENOCAK% 20,992.783
CHPYAKUP KONUŞ% 11,21.485
BAĞIMSIZHALİL AKYÜZ% 9,261.227
İYİ PARTİERDAL KOÇBIYIK% 5,94788
BÜYÜK BİRLİKHALİL TUNÇ% 4,51598
SAADETYUSUF YARIM% 1,56207
BTPSALİH KENDİRLİ% 1,28170
DİĞER% 0,5471
MİLLETAYKUT MELİH ÇELİK% 0,1824
DSPNİĞMET US% 0,1418
DPFATİH MIRIK% 0,1216
HÜDA PARŞAHADET ZEYDAN KARASU% 0,079
ALAÇAM

Açılan Sandık Oranı : % 88,42
Katılım Oranı : % 94,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPRAMAZAN ÖZDEMİR% 325.195
CHPZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ% 29,384.769
YENİDEN REFAHMUHAMMET ERGİN% 19,363.142
DİĞER% 13,582.204
İYİ PARTİÖZKAN BOLAT% 2,95479
DPCEVAT PAK% 0,8129
SAADETEFKAN ALBAYRAK% 0,5285
BÜYÜK BİRLİKFERHAT SÜER% 0,4573
TKPÜMİT ŞENEL% 0,2642
ZAFER PARTİSİALPEREN ÇIRA% 0,2338
HKPUĞUR TOKMAK% 0,1728
BTPCAFER DURSUN% 0,1524
HÜDA PARKEREM TETİK% 0,1524
ASARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 74,55
Katılım Oranı : % 86,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPŞERİF KILAĞUZ% 46,053.502
YENİDEN REFAHHİDAYET BELİK% 38,722.944
İYİ PARTİBARIŞ OYPAN% 9,68736
CHPALİ ALTUNDAL% 1,92146
DİĞER% 1,32100
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM KOCADAYI% 1,2998
SAADETÖMER FARUK KÖSEOĞLU% 0,6348
ZAFER PARTİSİZAFER GÖĞNE% 0,2620
DPABDULVAHAP BOZKIR% 0,086
BTPMUSTAFA KURT% 0,054
ATAKUM

Açılan Sandık Oranı : % 68,11
Katılım Oranı : % 73,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERHAT TÜRKEL% 46,4739.506
AK PARTİÖZLEM MARAŞ% 29,7925.327
İYİ PARTİADEM BEKTAŞ% 14,1111.996
YENİDEN REFAHOKAN KESKİN% 3,563.025
ZAFER PARTİSİTUGAY BAŞSAN% 1,991.693
DİĞER% 1,351.148
BÜYÜK BİRLİKRECEP ÇAKIR% 0,67570
SAADETSERDAR ŞEN% 0,46394
TİPAYŞEGÜL CİVİL% 0,45382
MEMLEKETHASAN MARAZ% 0,26224
DEVA PARTİSİEROL TAŞKARA% 0,23192
TKPTOLGA YENİGÜN% 0,17144
GELECEK PARTİSİGÜNGÖR SOMUNCU% 0,17143
BTPHÜSNÜYE KÖMÜRLÜ% 0,0978
DPÇAĞDAŞ BAŞ% 0,0974
ANAPYASİN ÇAM% 0,0757
MİLLİ YOLSEVDA GÜL% 0,0431
DSPMEHMET KOÇ% 0,0327
AYVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHREFAHİTTİN ŞENCAN% 48,116.067
AK PARTİHÜSEYİN KESKİN% 44,885.660
CHPZEYNEP TÖRE% 3,08388
İYİ PARTİİSMET ÇAPAŞ% 1,24156
SAADETMUSTAFA ALTUNTAŞ% 0,9114
BAĞIMSIZHAKAN AVCI% 0,7898
ZAFER PARTİSİESER KILIÇ% 0,6886
BTPMEHMET AKİF YALÇIN% 0,2127
DPSİNAN YILDIZOĞLU% 0,113
DİĞER% 0,023
BAFRA

Açılan Sandık Oranı : % 80,51
Katılım Oranı : % 82,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAMİT KILIÇ% 36,9426.005
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ NEİŞ% 22,115.555
İYİ PARTİHAMDİ YILDIZ% 21,9315.435
CHPÖZGÜR ÖNDER% 10,287.235
DİĞER% 6,34.436
ZAFER PARTİSİSELMA ERSİN SİPER% 0,8561
SAADETŞÜKRÜ ARSLAN% 0,73511
BTPNURAN BALAKÇI% 0,18130
DEVA PARTİSİERDİNÇ ÇAĞLAR% 0,14101
DSPMURAT ARABACI% 0,1178
BAĞIMSIZNASUH YARAR% 0,1175
DEM PARTİSEVDA ÜNGÖR% 0,173
DPAYDIN ALKAN% 0,169
HÜDA PARNAZİF AYDIN% 0,0753
MİLLETYUNUS EMRE ÇELİK% 0,0748
HKPESMA ÖZKAHRAMAN% 0,0432
CANİK

Açılan Sandık Oranı : % 83,76
Katılım Oranı : % 72,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM SANDIKÇI% 39,917.205
YENİDEN REFAHYILMAZ HOCAOĞLU% 21,139.112
CHPÖZLER YILMAZ% 18,858.129
İYİ PARTİTURGAY ULUSOY% 11,534.970
BÜYÜK BİRLİKYUNİS EKER% 3,71.593
DİĞER% 1,74752
ZAFER PARTİSİMİTAT OYTUN% 1,08466
SAADETAHMET KESER% 0,69296
MEMLEKETFURKAN GÜLER% 0,46200
DEVA PARTİSİRIDVAN KUDU% 0,29123
DEM PARTİMETİN BAYHAR% 0,1980
GELECEK PARTİSİMEHMET AKKAYA% 0,141
BTPMURAT DOLU% 0,0940
DSPSERDAR FALCIOĞLU% 0,0836
DPMEHMET ÇİMEN% 0,0731
ANAPŞUAYİP UYMAK% 0,0624
HKPEDA GÜL ALSANCAK% 0,0418
ÇARŞAMBA

Açılan Sandık Oranı : % 81,12
Katılım Oranı : % 80,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZHÜSEYİN DÜNDAR% 43,6729.129
AK PARTİENDER GÜR% 34,8323.231
CHPİLHAN YÜRÜKCÜ% 9,566.379
YENİDEN REFAHNECATTİN ARPACI% 4,242.824
BTPBEKİR USLUCAN% 2,591.728
İYİ PARTİHÜSEYİN KÖZ% 2,191.461
SAADETZEKAİ SAPANCI% 1,46975
ZAFER PARTİSİMEHMET ÇOLAK% 0,58386
DİĞER% 0,2136
DPSERHAT AYDIN% 0,16105
HKPESRA YILMAZ% 0,1384
MİLLİ YOLYÜKSEL YİĞİT% 0,1176
MİLLETMUSA DEMİREL% 0,169
DSPALİ AK% 0,165
DEM PARTİHELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU% 0,0851
HAVZA

Açılan Sandık Oranı : % 75,17
Katılım Oranı : % 82,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT İKİZ% 39,626.530
CHPERTAŞ ÇOBAN% 32,035.279
YENİDEN REFAHENGİN TOPRAK% 9,461.560
İYİ PARTİSAFİ GÖKÇE% 8,971.478
BÜYÜK BİRLİKFERHAT GÜLTEKİN% 6,621.091
DİĞER% 0,87143
SAADETALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU% 0,82135
ZAFER PARTİSİFURKAN DANIŞMAZ% 0,699
DPZÜHAL KATKAT% 0,3456
BTPHAYRİ AYAN% 0,2948
DSPMUHARREM UĞUR YAVUZ% 0,2236
HKPEMİN MUTLU CAN ALIÇLI% 0,1626
İLKADIM

Açılan Sandık Oranı : % 71,31
Katılım Oranı : % 73,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN KURNAZ% 32,1739.164
İYİ PARTİNECATTİN DEMİRTAŞ% 26,1831.876
CHPMURAT ŞENEL% 25,2930.791
YENİDEN REFAHKEMALETTİN TANGAL% 9,1211.108
DİĞER% 2,753.344
ZAFER PARTİSİGÖKNUR GÖĞNE% 1,281.561
SAADETMOHAMMED OKUTAN% 0,941.145
BAĞIMSIZZAHİDE SOYSAL% 0,55674
BÜYÜK BİRLİKSONER KÜÇÜK% 0,55673
GELECEK PARTİSİYAŞAR GÜNGÖR% 0,23278
MEMLEKETYEŞİM EMRİYE KADIOĞLU% 0,19230
DEVA PARTİSİSAMET MENTEŞOĞLU% 0,14173
DEM PARTİAHMET ŞAKAR% 0,14172
MİLLİ YOLGÖKHAN CIGALI% 0,1119
DPREMZİ DÜZGÜN% 0,09113
BTPŞUAYİP USLUCAN% 0,09102
DSPMURAT FALCIOĞLU% 0,0781
ANAPSONER BAKIR% 0,0565
HKPZEYNEP KIVILCIM ASLAN% 0,0449
MİLLETMEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU% 0,0341
KAVAK

Açılan Sandık Oranı : % 76,32
Katılım Oranı : % 88,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHŞERİF ÜN% 41,134.769
AK PARTİİBRAHİM SARICAOĞLU% 30,413.526
İYİ PARTİAHMET İÇLİ% 20,142.335
CHPMEHMET OZAN ASAR% 4,51523
SAADETENVER YILMAZ% 1,36158
ZAFER PARTİSİEFECAN ÖZTÜRK% 0,7890
BÜYÜK BİRLİKYILMAZ AKKUŞ% 0,7587
BTPSEYDİ AHMET ERAT% 0,3945
DSPBÜNYAMİN DİKSOY% 0,2630
DPNURCAN ATİK% 0,1821
DİĞER% 0,0911
LADİK

Açılan Sandık Oranı : % 95,18
Katılım Oranı : % 84,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHADNAN TOPAL% 41,484.262
AK PARTİGÜRKAN ÖZEL% 35,633.661
CHPÖZGÜR AY% 13,951.434
İYİ PARTİSEYDAHMET SANCAK% 5,99616
SAADETFATİH ÖNDER% 1,52156
ZAFER PARTİSİAHMET DEVLETHAN% 0,6769
BÜYÜK BİRLİKERSAN GÖRGÜN% 0,4344
BTPSÜLEYMAN KÖKSALAN% 0,1819
DPAHMET KUMBASAR% 0,1515
SALIPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 68,12
Katılım Oranı : % 90,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN YÜKSEL% 32,873.089
BÜYÜK BİRLİKREFAETTİN KARACA% 30,732.888
YENİDEN REFAHALİM ÇAKIR% 18,731.760
CHPAYHAN YAZAR% 9,02847
İYİ PARTİİSMAİL KAHRAMANOĞLU% 5,3498
SAADETAHMET GÜR% 1,2113
DPÖMER KARAKUŞ% 0,9286
BTPAYDIN BİRCAN% 0,8479
HKPERCAN GÜMÜŞ% 0,3836
DİĞER% 0,011
TEKKEKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 82,17
Katılım Oranı : % 87,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA CANDAL% 50,8415.365
YENİDEN REFAHHASAN TOGAR% 38,1811.539
CHPÖZCAN BÜYÜK% 5,171.562
İYİ PARTİEYÜP ELMAS% 2,02611
SAADETKÜBRA KÖSE% 1,58478
ZAFER PARTİSİUMİT KILIÇ% 0,82248
DİĞER% 0,54162
BTPCEMAL PALA% 0,2575
BÜYÜK BİRLİKİSA ŞÜKÜR% 0,2473
DSPEMİNE YÜRÜKCÜ% 0,1237
DPİSMAİL KARADEMİR% 0,0926
HKPFATİH KILIÇ% 0,0825
ANAPMERVE ÇAM% 0,0720
TERME

Açılan Sandık Oranı : % 75,35
Katılım Oranı : % 81,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL KUL% 49,617.208
CHPİBRAHİM YAVUZ% 35,7912.417
YENİDEN REFAHBERAT ÇETİN% 6,732.335
İYİ PARTİZİKRİ OĞUZ PAMUK% 3,061.063
SAADETAHMET KÖNEÇOĞLU% 1,89655
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖZEN% 0,58202
ZAFER PARTİSİERGİN GÜLLÜKAYA% 0,54186
GELECEK PARTİSİHACI BİLAL ASLAN% 0,46161
DİĞER% 0,43151
MEMLEKETFATİH KANCA% 0,33115
DSPHÜSEYİN BOZ% 0,268
DPNURİ KABAOĞLU% 0,1966
HKPSİMGE SERAY GENÇ% 0,1137
BTPAHMET FENER% 0,0930
VEZİRKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 78,78
Katılım Oranı : % 81,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT GÜL% 44,7217.575
YENİDEN REFAHHAVVA ŞEN SAYGIN% 38,515.127
CHPCEMAL TÜRKOĞLU% 7,542.962
İYİ PARTİHASAN BUDAK% 3,061.201
BÜYÜK BİRLİKRECEP ASLAN% 2,821.110
DİĞER% 1,23484
BAĞIMSIZMUSTAFA ÇOBAN% 1,03404
SAADETİBRAHİM DURMAZ% 0,72283
BTPSEZAİ ŞAHİN% 0,1662
DPMUSTAFA KIRICI% 0,0936
DSPMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,0728
HKPFATİH AKTAŞ% 0,0624
YAKAKENT

Açılan Sandık Oranı : % 83,87
Katılım Oranı : % 81,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİŞERAFETTİN AYDOĞDU% 49,882.342
AK PARTİHÜSEYİN KIYMA% 38,621.813
CHPBURHAN BAYRAKDAR% 10,46491
YENİDEN REFAHMURAT MARAP% 0,5727
ZAFER PARTİSİALİ DİLSİZ% 0,115
BTPBÜLENT KÜÇÜKÇAKIR% 0,115
DİĞER% 0,115
BÜYÜK BİRLİKYASİN SELVİ% 0,084
DPSONER ORAN% 0,063

Kaynak: AA

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