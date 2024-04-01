SAMSUN SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.656
|Toplam Seçmen
|:
|1.038.991
|Açılan Sandık
|:
|2.859
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,20
|Kullanılan Oy
|:
|631.517
|Geçerli Oy
|:
|605.275
|Katılım Oranı
|:
|% 78,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİT DOĞAN
|% 41,67
|252.205
|CHP
|CEVAT ÖNCÜ
|% 26,99
|163.375
|İYİ PARTİ
|İMREN NİLAY TÜFEKCİ
|% 14,13
|85.540
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜNEY
|% 11,98
|72.530
|DİĞER
|% 2,12
|12.824
|ZAFER PARTİSİ
|BOZKURT OĞUZ SINAR
|% 1,04
|6.316
|DEM PARTİ
|İNCİ AYDIN
|% 0,22
|1.324
|BTP
|LİSAN YOLAY
|% 0,2
|1.236
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DİRİM
|% 0,2
|1.204
|MEMLEKET
|SEYİT AHMET KOÇAK
|% 0,19
|1.119
|DEVA PARTİSİ
|KEBİRE BİRER TÜRK
|% 0,14
|864
|GELECEK PARTİSİ
|MUSTAFA YEŞİLYURT
|% 0,14
|859
|BAĞIMSIZ
|ÜMİT HEKİM
|% 0,12
|723
|DP
|TİMUÇİN ÜK
|% 0,12
|708
|YTP
|FURKAN FIRAT
|% 0,11
|662
|HÜDA PAR
|KENAN ÇİL
|% 0,11
|644
|DSP
|MUSTAFA ARLI
|% 0,1
|624
|VATAN PARTİSİ
|HAYDAR ÇOLAK
|% 0,09
|539
|TKP
|İSA ŞAHİN
|% 0,07
|435
|ANAP
|İBRAHİM GÜNAL
|% 0,07
|411
|MİLLET
|ŞAHİN ÇETİN
|% 0,06
|386
|HKP
|REYCAN CANTAŞ ÇAKIR
|% 0,05
|289
|HAK-PAR
|NECATİ BAYRAM
|% 0,05
|269
|TKH
|MEHMET GÖKTEPE
|% 0,03
|189
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,48
|Katılım Oranı
|:
|% 80,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN TOPALOĞLU
|% 44,21
|5.860
|YENİDEN REFAH
|ŞABAN ŞENOCAK
|% 20,99
|2.783
|CHP
|YAKUP KONUŞ
|% 11,2
|1.485
|BAĞIMSIZ
|HALİL AKYÜZ
|% 9,26
|1.227
|İYİ PARTİ
|ERDAL KOÇBIYIK
|% 5,94
|788
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL TUNÇ
|% 4,51
|598
|SAADET
|YUSUF YARIM
|% 1,56
|207
|BTP
|SALİH KENDİRLİ
|% 1,28
|170
|DİĞER
|% 0,54
|71
|MİLLET
|AYKUT MELİH ÇELİK
|% 0,18
|24
|DSP
|NİĞMET US
|% 0,14
|18
|DP
|FATİH MIRIK
|% 0,12
|16
|HÜDA PAR
|ŞAHADET ZEYDAN KARASU
|% 0,07
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,42
|Katılım Oranı
|:
|% 94,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|RAMAZAN ÖZDEMİR
|% 32
|5.195
|CHP
|ZERGÜN DELİORMAN DEMİRCİ
|% 29,38
|4.769
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ERGİN
|% 19,36
|3.142
|DİĞER
|% 13,58
|2.204
|İYİ PARTİ
|ÖZKAN BOLAT
|% 2,95
|479
|DP
|CEVAT PAK
|% 0,8
|129
|SAADET
|EFKAN ALBAYRAK
|% 0,52
|85
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT SÜER
|% 0,45
|73
|TKP
|ÜMİT ŞENEL
|% 0,26
|42
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN ÇIRA
|% 0,23
|38
|HKP
|UĞUR TOKMAK
|% 0,17
|28
|BTP
|CAFER DURSUN
|% 0,15
|24
|HÜDA PAR
|KEREM TETİK
|% 0,15
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 74,55
|Katılım Oranı
|:
|% 86,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ŞERİF KILAĞUZ
|% 46,05
|3.502
|YENİDEN REFAH
|HİDAYET BELİK
|% 38,72
|2.944
|İYİ PARTİ
|BARIŞ OYPAN
|% 9,68
|736
|CHP
|ALİ ALTUNDAL
|% 1,92
|146
|DİĞER
|% 1,32
|100
|BÜYÜK BİRLİK
|BAYRAM KOCADAYI
|% 1,29
|98
|SAADET
|ÖMER FARUK KÖSEOĞLU
|% 0,63
|48
|ZAFER PARTİSİ
|ZAFER GÖĞNE
|% 0,26
|20
|DP
|ABDULVAHAP BOZKIR
|% 0,08
|6
|BTP
|MUSTAFA KURT
|% 0,05
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,11
|Katılım Oranı
|:
|% 73,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERHAT TÜRKEL
|% 46,47
|39.506
|AK PARTİ
|ÖZLEM MARAŞ
|% 29,79
|25.327
|İYİ PARTİ
|ADEM BEKTAŞ
|% 14,11
|11.996
|YENİDEN REFAH
|OKAN KESKİN
|% 3,56
|3.025
|ZAFER PARTİSİ
|TUGAY BAŞSAN
|% 1,99
|1.693
|DİĞER
|% 1,35
|1.148
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ÇAKIR
|% 0,67
|570
|SAADET
|SERDAR ŞEN
|% 0,46
|394
|TİP
|AYŞEGÜL CİVİL
|% 0,45
|382
|MEMLEKET
|HASAN MARAZ
|% 0,26
|224
|DEVA PARTİSİ
|EROL TAŞKARA
|% 0,23
|192
|TKP
|TOLGA YENİGÜN
|% 0,17
|144
|GELECEK PARTİSİ
|GÜNGÖR SOMUNCU
|% 0,17
|143
|BTP
|HÜSNÜYE KÖMÜRLÜ
|% 0,09
|78
|DP
|ÇAĞDAŞ BAŞ
|% 0,09
|74
|ANAP
|YASİN ÇAM
|% 0,07
|57
|MİLLİ YOL
|SEVDA GÜL
|% 0,04
|31
|DSP
|MEHMET KOÇ
|% 0,03
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,45
|Katılım Oranı
|:
|% 88,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|REFAHİTTİN ŞENCAN
|% 48,11
|6.067
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KESKİN
|% 44,88
|5.660
|CHP
|ZEYNEP TÖRE
|% 3,08
|388
|İYİ PARTİ
|İSMET ÇAPAŞ
|% 1,24
|156
|SAADET
|MUSTAFA ALTUNTAŞ
|% 0,9
|114
|BAĞIMSIZ
|HAKAN AVCI
|% 0,78
|98
|ZAFER PARTİSİ
|ESER KILIÇ
|% 0,68
|86
|BTP
|MEHMET AKİF YALÇIN
|% 0,21
|27
|DP
|SİNAN YILDIZOĞLU
|% 0,1
|13
|DİĞER
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80,51
|Katılım Oranı
|:
|% 82,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAMİT KILIÇ
|% 36,94
|26.005
|YENİDEN REFAH
|ŞÜKRÜ NEİŞ
|% 22,1
|15.555
|İYİ PARTİ
|HAMDİ YILDIZ
|% 21,93
|15.435
|CHP
|ÖZGÜR ÖNDER
|% 10,28
|7.235
|DİĞER
|% 6,3
|4.436
|ZAFER PARTİSİ
|SELMA ERSİN SİPER
|% 0,8
|561
|SAADET
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|% 0,73
|511
|BTP
|NURAN BALAKÇI
|% 0,18
|130
|DEVA PARTİSİ
|ERDİNÇ ÇAĞLAR
|% 0,14
|101
|DSP
|MURAT ARABACI
|% 0,11
|78
|BAĞIMSIZ
|NASUH YARAR
|% 0,11
|75
|DEM PARTİ
|SEVDA ÜNGÖR
|% 0,1
|73
|DP
|AYDIN ALKAN
|% 0,1
|69
|HÜDA PAR
|NAZİF AYDIN
|% 0,07
|53
|MİLLET
|YUNUS EMRE ÇELİK
|% 0,07
|48
|HKP
|ESMA ÖZKAHRAMAN
|% 0,04
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,76
|Katılım Oranı
|:
|% 72,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM SANDIKÇI
|% 39,9
|17.205
|YENİDEN REFAH
|YILMAZ HOCAOĞLU
|% 21,13
|9.112
|CHP
|ÖZLER YILMAZ
|% 18,85
|8.129
|İYİ PARTİ
|TURGAY ULUSOY
|% 11,53
|4.970
|BÜYÜK BİRLİK
|YUNİS EKER
|% 3,7
|1.593
|DİĞER
|% 1,74
|752
|ZAFER PARTİSİ
|MİTAT OYTUN
|% 1,08
|466
|SAADET
|AHMET KESER
|% 0,69
|296
|MEMLEKET
|FURKAN GÜLER
|% 0,46
|200
|DEVA PARTİSİ
|RIDVAN KUDU
|% 0,29
|123
|DEM PARTİ
|METİN BAYHAR
|% 0,19
|80
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET AKKAYA
|% 0,1
|41
|BTP
|MURAT DOLU
|% 0,09
|40
|DSP
|SERDAR FALCIOĞLU
|% 0,08
|36
|DP
|MEHMET ÇİMEN
|% 0,07
|31
|ANAP
|ŞUAYİP UYMAK
|% 0,06
|24
|HKP
|EDA GÜL ALSANCAK
|% 0,04
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 81,12
|Katılım Oranı
|:
|% 80,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN DÜNDAR
|% 43,67
|29.129
|AK PARTİ
|ENDER GÜR
|% 34,83
|23.231
|CHP
|İLHAN YÜRÜKCÜ
|% 9,56
|6.379
|YENİDEN REFAH
|NECATTİN ARPACI
|% 4,24
|2.824
|BTP
|BEKİR USLUCAN
|% 2,59
|1.728
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN KÖZ
|% 2,19
|1.461
|SAADET
|ZEKAİ SAPANCI
|% 1,46
|975
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ÇOLAK
|% 0,58
|386
|DİĞER
|% 0,2
|136
|DP
|SERHAT AYDIN
|% 0,16
|105
|HKP
|ESRA YILMAZ
|% 0,13
|84
|MİLLİ YOL
|YÜKSEL YİĞİT
|% 0,11
|76
|MİLLET
|MUSA DEMİREL
|% 0,1
|69
|DSP
|ALİ AK
|% 0,1
|65
|DEM PARTİ
|HELİZ KOLANÇ ŞERİFOĞLU
|% 0,08
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,17
|Katılım Oranı
|:
|% 82,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT İKİZ
|% 39,62
|6.530
|CHP
|ERTAŞ ÇOBAN
|% 32,03
|5.279
|YENİDEN REFAH
|ENGİN TOPRAK
|% 9,46
|1.560
|İYİ PARTİ
|SAFİ GÖKÇE
|% 8,97
|1.478
|BÜYÜK BİRLİK
|FERHAT GÜLTEKİN
|% 6,62
|1.091
|DİĞER
|% 0,87
|143
|SAADET
|ALİ OSMAN TEKKEŞİNOĞLU
|% 0,82
|135
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN DANIŞMAZ
|% 0,6
|99
|DP
|ZÜHAL KATKAT
|% 0,34
|56
|BTP
|HAYRİ AYAN
|% 0,29
|48
|DSP
|MUHARREM UĞUR YAVUZ
|% 0,22
|36
|HKP
|EMİN MUTLU CAN ALIÇLI
|% 0,16
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,31
|Katılım Oranı
|:
|% 73,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN KURNAZ
|% 32,17
|39.164
|İYİ PARTİ
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|% 26,18
|31.876
|CHP
|MURAT ŞENEL
|% 25,29
|30.791
|YENİDEN REFAH
|KEMALETTİN TANGAL
|% 9,12
|11.108
|DİĞER
|% 2,75
|3.344
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKNUR GÖĞNE
|% 1,28
|1.561
|SAADET
|MOHAMMED OKUTAN
|% 0,94
|1.145
|BAĞIMSIZ
|ZAHİDE SOYSAL
|% 0,55
|674
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER KÜÇÜK
|% 0,55
|673
|GELECEK PARTİSİ
|YAŞAR GÜNGÖR
|% 0,23
|278
|MEMLEKET
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|% 0,19
|230
|DEVA PARTİSİ
|SAMET MENTEŞOĞLU
|% 0,14
|173
|DEM PARTİ
|AHMET ŞAKAR
|% 0,14
|172
|MİLLİ YOL
|GÖKHAN CIGALI
|% 0,1
|119
|DP
|REMZİ DÜZGÜN
|% 0,09
|113
|BTP
|ŞUAYİP USLUCAN
|% 0,09
|102
|DSP
|MURAT FALCIOĞLU
|% 0,07
|81
|ANAP
|SONER BAKIR
|% 0,05
|65
|HKP
|ZEYNEP KIVILCIM ASLAN
|% 0,04
|49
|MİLLET
|MEHMET ŞEREF RAMAZANOĞLU
|% 0,03
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,32
|Katılım Oranı
|:
|% 88,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ŞERİF ÜN
|% 41,13
|4.769
|AK PARTİ
|İBRAHİM SARICAOĞLU
|% 30,41
|3.526
|İYİ PARTİ
|AHMET İÇLİ
|% 20,14
|2.335
|CHP
|MEHMET OZAN ASAR
|% 4,51
|523
|SAADET
|ENVER YILMAZ
|% 1,36
|158
|ZAFER PARTİSİ
|EFECAN ÖZTÜRK
|% 0,78
|90
|BÜYÜK BİRLİK
|YILMAZ AKKUŞ
|% 0,75
|87
|BTP
|SEYDİ AHMET ERAT
|% 0,39
|45
|DSP
|BÜNYAMİN DİKSOY
|% 0,26
|30
|DP
|NURCAN ATİK
|% 0,18
|21
|DİĞER
|% 0,09
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,18
|Katılım Oranı
|:
|% 84,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|ADNAN TOPAL
|% 41,48
|4.262
|AK PARTİ
|GÜRKAN ÖZEL
|% 35,63
|3.661
|CHP
|ÖZGÜR AY
|% 13,95
|1.434
|İYİ PARTİ
|SEYDAHMET SANCAK
|% 5,99
|616
|SAADET
|FATİH ÖNDER
|% 1,52
|156
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET DEVLETHAN
|% 0,67
|69
|BÜYÜK BİRLİK
|ERSAN GÖRGÜN
|% 0,43
|44
|BTP
|SÜLEYMAN KÖKSALAN
|% 0,18
|19
|DP
|AHMET KUMBASAR
|% 0,15
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,12
|Katılım Oranı
|:
|% 90,68
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN YÜKSEL
|% 32,87
|3.089
|BÜYÜK BİRLİK
|REFAETTİN KARACA
|% 30,73
|2.888
|YENİDEN REFAH
|ALİM ÇAKIR
|% 18,73
|1.760
|CHP
|AYHAN YAZAR
|% 9,02
|847
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|% 5,3
|498
|SAADET
|AHMET GÜR
|% 1,2
|113
|DP
|ÖMER KARAKUŞ
|% 0,92
|86
|BTP
|AYDIN BİRCAN
|% 0,84
|79
|HKP
|ERCAN GÜMÜŞ
|% 0,38
|36
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,17
|Katılım Oranı
|:
|% 87,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA CANDAL
|% 50,84
|15.365
|YENİDEN REFAH
|HASAN TOGAR
|% 38,18
|11.539
|CHP
|ÖZCAN BÜYÜK
|% 5,17
|1.562
|İYİ PARTİ
|EYÜP ELMAS
|% 2,02
|611
|SAADET
|KÜBRA KÖSE
|% 1,58
|478
|ZAFER PARTİSİ
|UMİT KILIÇ
|% 0,82
|248
|DİĞER
|% 0,54
|162
|BTP
|CEMAL PALA
|% 0,25
|75
|BÜYÜK BİRLİK
|İSA ŞÜKÜR
|% 0,24
|73
|DSP
|EMİNE YÜRÜKCÜ
|% 0,12
|37
|DP
|İSMAİL KARADEMİR
|% 0,09
|26
|HKP
|FATİH KILIÇ
|% 0,08
|25
|ANAP
|MERVE ÇAM
|% 0,07
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,35
|Katılım Oranı
|:
|% 81,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL KUL
|% 49,6
|17.208
|CHP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 35,79
|12.417
|YENİDEN REFAH
|BERAT ÇETİN
|% 6,73
|2.335
|İYİ PARTİ
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|% 3,06
|1.063
|SAADET
|AHMET KÖNEÇOĞLU
|% 1,89
|655
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH ÖZEN
|% 0,58
|202
|ZAFER PARTİSİ
|ERGİN GÜLLÜKAYA
|% 0,54
|186
|GELECEK PARTİSİ
|HACI BİLAL ASLAN
|% 0,46
|161
|DİĞER
|% 0,43
|151
|MEMLEKET
|FATİH KANCA
|% 0,33
|115
|DSP
|HÜSEYİN BOZ
|% 0,2
|68
|DP
|NURİ KABAOĞLU
|% 0,19
|66
|HKP
|SİMGE SERAY GENÇ
|% 0,11
|37
|BTP
|AHMET FENER
|% 0,09
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,78
|Katılım Oranı
|:
|% 81,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT GÜL
|% 44,72
|17.575
|YENİDEN REFAH
|HAVVA ŞEN SAYGIN
|% 38,5
|15.127
|CHP
|CEMAL TÜRKOĞLU
|% 7,54
|2.962
|İYİ PARTİ
|HASAN BUDAK
|% 3,06
|1.201
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ASLAN
|% 2,82
|1.110
|DİĞER
|% 1,23
|484
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ÇOBAN
|% 1,03
|404
|SAADET
|İBRAHİM DURMAZ
|% 0,72
|283
|BTP
|SEZAİ ŞAHİN
|% 0,16
|62
|DP
|MUSTAFA KIRICI
|% 0,09
|36
|DSP
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,07
|28
|HKP
|FATİH AKTAŞ
|% 0,06
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 83,87
|Katılım Oranı
|:
|% 81,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|% 49,88
|2.342
|AK PARTİ
|HÜSEYİN KIYMA
|% 38,62
|1.813
|CHP
|BURHAN BAYRAKDAR
|% 10,46
|491
|YENİDEN REFAH
|MURAT MARAP
|% 0,57
|27
|ZAFER PARTİSİ
|ALİ DİLSİZ
|% 0,11
|5
|BTP
|BÜLENT KÜÇÜKÇAKIR
|% 0,11
|5
|DİĞER
|% 0,11
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|YASİN SELVİ
|% 0,08
|4
|DP
|SONER ORAN
|% 0,06
|3
Son Dakika › Güncel › SAMSUN SON - Son Dakika
Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Selahattin Ekicioğlu, kesin olmayan sonuçlara göre 37 bin 240 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Osman Arslan ise 26 bin 368 oyda kaldı. Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış ve 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Kırşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Çorum Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Aşgın, 53 bin 612 oy alarak CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu'nu geride bıraktı. Aşgın, Çorum doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu ve Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi'nde din sosyolojisi alanında doktora derecesi bulunan Aşgın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde de AK Parti'den Çorum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Tahir Büyükakın, kesin olmayan sonuçlara göre 477 bin 41 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Atasoy Bilgin ise 299 bin 620 oy aldı. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmış ve ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında projeler hazırlamıştır. Evli ve 3 çocuk babası olan Büyükakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre 1 milyon 720 bin 993 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Turgut Altınok ise 922 bin 641 oy aldı. Yavaş, daha önce Beypazarı Belediye Başkanlığı görevini yürütmüş ve 2019'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
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