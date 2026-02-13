Sanat Galerileri Buluşması 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sanat Galerileri Buluşması 2026

Sanat Galerileri Buluşması 2026
13.02.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Art Show 2026, Türkiye sanatı için uluslararası galerileri bir araya getiriyor.

Uluslararası Sanat Galerileri Derneği (USGD) çatısı altında düzenlenen "Art Show: Galeriler Buluşması 2026", 2Plan Terminal-Etiler'de sanatseverlerle buluştu.

"İstanbul'un Çağdaş Sanat Sahnesinde Deneysel ve Kolektif Bir Buluşma" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye sanat piyasasını uluslararası alanda temsil etme amacı güden galerileri bir araya getiriyor."

Etkinlik kapsamında AA muhabirine açıklamalarda bulunan USGD Başkanı Yeşim Turanlı, Art Show'un dernek bünyesinde düzenlendiğini belirterek, kurum olarak çok yönlü bir faaliyet alanı içinde hareket ettiklerini söyledi.

"Artan maliyetler, galerilerin uzun vadeli programlar kurmasını zorlaştırıyor"

Turanlı, derneklerinin tek bir etkinlik ya da proje etrafında değil, galericilik mesleğinin uzun vadeli ihtiyaçları doğrultusunda kurulduğunu anlattı.

Türkiye'de galerilerin uzun yıllar boyunca çoğu zaman yalnız hareket etmek zorunda kaldığına işaret eden Turanlı, "Oysa galericilik yalnızca ticari bir faaliyet değil, sanatçıyla, kurumlarla ve izleyiciyle kurulan ilişkiler üzerinden şekillenen kültürel bir meslek pratiği." dedi.

Turanlı, bugün galerilerin çok görünür olmasına rağmen, sanat dünyasının en kırılgan alanlarından birini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Artan maliyetler ve piyasanın kısa vadeli dinamikleri, galerilerin uzun vadeli programlar kurmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle dernek, galerilerin birlikte hareket edebildiği, bilgi paylaşabildiği ve daha dengeli bir yapı kurabildiği bir zemin oluşturmayı hedefliyor." diye konuştu.

Art Show'un kuruluş süreci hakkında bilgi veren Turanlı, şunları anlattı:

"Art Show, bir fuar olarak değil, galerilerin bir araya gelerek enerjilerini çoğaltmayı, birlikte düşünmeyi ve ortak bir zemin oluşturmayı amaçladığı bir 'Galeriler Buluşması' olarak ortaya çıktı. 2024 yılında galerilerin kendi inisiyatifleriyle düzenlediği ilk edisyon, bu kolektif yaklaşımın ne kadar ihtiyaç duyulan bir model olduğunu gösterdi."

Yeşim Turanlı, etkinliğin bu yıl ikinci edisyonuyla ziyaretçilerini ağırladığını dile getirerek, "Bu yılki ikinci edisyon, derneğimiz çatısı altında gerçekleşiyor. Bu sayede daha kurumsal, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yapı içinde ilerliyoruz. Bilinçli olarak benzer bir sanat takvimi etrafında yeniden bir araya gelmek, bu birlikteliğin sürekliliğini ve ortak iradesini vurguluyor." görüşlerini paylaştı.

"Yalnızca bir sergi alanı değil"

Etkinlikte bu yıl toplam 28 galeriyi ağırladıklarını aktaran Turanlı, şunları kaydetti:

"Yerleşim planı baştan itibaren homojen bir şekilde kurgulandı. Tüm galeriler aynı koşullarda ve eşit metrekarelerde yer alıyor. Bu yaklaşım, hiyerarşi üretmeyen ve izleyicinin serbestçe dolaşabildiği bir ortam oluşturuyor. Program yalnızca solo ve duo sunumlardan oluşuyor. Bu da galerilerin programlarını daha odaklı, daha düşünsel ve bağlamı güçlü biçimde sunmasına imkan tanıyor. Ayrıca sanatçı kitaplarına ayrılmış özel bir alan ve ulusal, uluslararası konuşmacıların katıldığı bir konuşma programı da etkinliğin önemli parçalarından biri. Bu yönüyle Art Show, yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda bir bilgi paylaşımı ve karşılaşma zemini sunuyor."

Turanlı, Türkiye'deki sanat hayatı ve galericiliğin durumuna dair ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün galeriler küresel ölçekte benzer sorunlarla karşı karşıya. Artan maliyetler, fuar merkezli bir sistem, görünürlük baskısı ve sürdürülebilir fon modellerinin eksikliği... Sanat piyasası büyüyor gibi görünse de bu büyümeden galerilerin büyük bölümü aynı ölçüde faydalanamıyor. Oysa orta ölçekli galeriler, sanat ekosisteminin omurgasını oluşturur. Eğer galeriler ayakta kalamazsa, yeni sanatçı kuşaklarının ortaya çıkması da zorlaşır. Bu nedenle dayanışma artık bir tercih değil, bir zorunluluk."

"Güçlü bir sanat ortamı, ancak güçlü galerilerle mümkün"

Turanlı, Art Show'un "deneysel ve özgür bir alan" oluşturma hedefine dikkati çekerek, "Art Show'un en önemli farklarından biri, galerilerin üzerindeki mali yükleri ciddi ölçüde azaltabilmiş olmamız. Bu sayede galeriler, daha ticari kaygılardan bağımsız, daha cesur ve deneysel sunumlar yapabiliyor. Bu yapı, galerilerin yalnızca satış odaklı değil, düşünsel ve üretim odaklı programlar kurmasına alan açıyor. Bir anlamda galeriler için daha özgür bir sergileme zemini oluşturuyoruz. Bu yaklaşımın uzun vadede yalnızca galerilere değil, sanatçılara ve izleyicilere de daha derinlikli bir deneyim sunduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanat galerilerinin Türkiye'nin sanat hayatı için önemli olduğunu söyleyen Yeşim Turanlı, "Uzun vadede sağlıklı bir sanat ekonomisi, piyasayı takip eden değil, nitelikli üretimle ona yön veren bir yapıya ihtiyaç duyar. Galerilerin yeniden kültürel aktörler olarak güçlendiği, bilgi paylaşımının arttığı ve farklı kuşaklara alan açan bir ekosistem, Türkiye sanat ortamının geleceği için en önemli meselelerden biri. Çünkü güçlü bir sanat ortamı, ancak güçlü galerilerle mümkün." diye konuştu.

Art Show iki gün boyunca önemli programlara ev sahipliği yapacak

Yapı Kredi Özel Bankacılık ana sponsorluğunda, bu yıl ikinci edisyonuyla sanatseverlerin karşısında olan Art Show kapsamında ziyaretçilere açık düzenlenmesi planlanan söyleşi programı, "Impossible Love" başlığı altında güncel sanat dünyasının küresel ve yerel dinamiklerini tartışmaya açıyor.

Bugün, Hou Hanru ve Kevser Güler'in katılımıyla "Making Big Exhibitions", Jessica Cerasi ile Duygu Demir'in konuşmacı olduğu "East is the New West!", Agah Uğur ve İnci Eviner'in yer aldığı "Video is Dead, Long Live Video" başlıklı oturumların yanı sıra Vatra Abrashi ve Deniz Erbaş'ın konuşmacı olduğu, moderatörlüğünü Christian Oxenius'in üstlendiği "Making a Biennale Outside the Cente" söyleşisi gerçekleştirilecek.

Etkinlikte yarın ise Tansa Mermerci ve Yasemin Vargı'nın panelist, moderatörlüğünü ise Merve Çağlar'ın yaptığı "Female Collectors Are Re-shaping the Scene" oturumunun yanı sıra OMUZ (Sevim Sancaktar) ve "Buradan Nereye Kolektifi"nden Aycan Gelekçi'nin katılımıyla, Emre Erbirer moderasyonunda gerçekleştirilecek "Artists' Rights" söyleşisi ile Osman Erden ve Evrim Altuğ'un yer aldığı "Art Criticism in Turkey" başlıklı konuşmalar düzenlenecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanat Galerileri Buluşması 2026 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu
Kanada’nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti Kanada'nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti
Rakiplerin zorluğu Montella’nın mutluluğuna engel olamadı Rakiplerin zorluğu Montella'nın mutluluğuna engel olamadı
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu Kilo vermek için eldiven taktı, Avrupa şampiyonu oldu

18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:45
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt’u Fenerbahçe kaptı
Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
14:15
Kenti hortum vurdu Besici ve üreticilerin kaybı büyük
Kenti hortum vurdu! Besici ve üreticilerin kaybı büyük
14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:23:06. #7.11#
SON DAKİKA: Sanat Galerileri Buluşması 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.