Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Ekonomiye güven göstergeleri yukarı yönlü seyrediyor

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Bu başarı; sanayicilerin, yatırımcıların ülkemize güveninin ve yatırım iştahının ne denli yüksek olduğunun, geleceğe ne denli büyük umutla ve heyecanla baktığının en önemli işareti." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Sakarya'da bir fabrikada gerçekleştirilen Ferizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplu açılış törenine katılan Kacır, ülkenin dört bir yanında sanayi ve teknoloji ekosistemine yeni tesisler ile altyapılar kazandırmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın, küresel boyutta birçok krizin ardı ardına yaşandığı zorlu dönemden geçtiğine işaret eden Kacır, "Korumacı politikalarla tedarik zincirleri baştan sona değişirken ticaretin vazedilmiş kuralları adeta yeniden yazılıyor. Bu tabloda Türkiye; son 22 yılda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa ettiğimiz siyasi istikrar iklimi, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi ve üretim altyapısı, güçlü AR-GE ve inovasyon ekosistemimizle küresel ekonominin parlayan yıldızı olarak öne çıkıyor. Son dönemde üretimde, istihdamda, ihracatta gördüğümüz tablo, bu gerçeğin yansımasıdır." diye konuştu.

"Üretim altyapılarını yeşil ve dijital dönüşüme uygun hale getirecek projelere imza attık"

Kacır, gayrisafi yurt içi hasılanın 14 çeyrektir kesintisiz büyüyerek Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 trilyon doların üzerine yükseldiğini aktararak şunları kaydetti:

"İhracatımız, kalkınmamızın lokomotifi imalat sanayinden aldığı güçle 255 milyar doları aştı. 32 milyon kişiyle istihdamda da tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladık. Ekonomiye ilişkin güven göstergeleri yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Bu başarı; sanayicilerin, yatırımcıların ülkemize güveninin ve yatırım iştahının ne denli yüksek olduğunun, geleceğe ne denli büyük umutla ve heyecanla baktığının en önemli işareti."

Vatan için alın teri döken, taş üstüne taş koyan her ferdin yanında olmaya devam ettiklerini, katma değerli üretimle kalkınan Türkiye'yi birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Kacır, sanayicilere altyapısı güçlü ve çevre dostu planlı sanayi alanları sunduklarını ifade etti.

Kacır, son 22 yılda 70 ilde 159 organize sanayi bölgesi projesi (OSB) için 58 milyar lira, 61 ilde 139 modern sanayi sitesi projesi için yaklaşık 25 milyar lira kaynak kullandırdıklarını belirterek bu kaynaklarla müteşebbisler için alt ve üstyapısı tamamlanmış, ulaşım imkanları gelişmiş sanayi alanları oluşturduklarını, emekçilerin hayatlarını kolaylaştıracak tesisleri şehirlere kazandırdıklarını anlattı.

Nitelikli insan kaynağını güçlendirecek, üretim altyapılarını yeşil ve dijital dönüşüme uygun hale getirecek projelere imza attıklarını aktaran Kacır, yıllar içinde gerçekleştirdikleri tüm bu projeler ve mevzuat düzenlemeleriyle OSB'lerin ülkenin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyümesinin anahtarı haline geldiğini belirtti.

Bakan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşacağımız Ulusal Sanayi Alanları Master Planı ile lojistik bağlantıları dikkate alarak kümelenme anlayışına uygun sürdürülebilir, yeni yeşil sanayi alanları oluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'de halihazırda sanayi alanlarının yüzölçümümüzdeki payı yüzde 0,36 düzeyinde. Bunu rakiplerimizle bazı Avrupa ülkeleriyle mukayese ettiğimizde yükseltmek zorunda olduğumuzu görüyoruz. Sanayi alanlarını artırmak için elbette şimdiye kadar olduğu gibi organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri yatırımlarını sürdüreceğiz."

Bugün yürüttükleri planlı sanayileşme hamlesiyle Anadolu'nun dört bir yanında yeni üretim üsleri kurduklarından bahseden Kacır, Sakarya'nın da bunlardan biri olduğunu kaydetti.

Sakarya'da 2002'de 3 organize sanayi bölgesi varken 1 milyar liranın üzerinde altyapı yatırımıyla kente 6 yeni OSB ve 2 endüstri bölgesi kazandırdıklarını belirten Kacır, "Böylece Sakarya 'sanayi şehri' kimliğine kavuştu ve mevcut istihdamı yaklaşık 10 misline çıkardık; 26 binden fazla nitelikli istihdamı organize sanayi bölgelerinde oluşturduk. Sakarya'yı katma değerli ve teknoloji odaklı üretimin merkezi haline getirdik. Sakarya, Türkiye'nin üretimine yaptığı katkıyla yüz akı illerimizden biri. Sakarya'ya her geldiğimizde organize sanayi bölgelerimizde gördüğümüz yeni yatırımlar bizleri gururlandırıyor." dedi.

Kacır, bugün de toplam 1,2 milyar lirayı aşan yatırımla hayata geçirilen 5 fabrika ve OSB itfaiye merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getirerek ağaçtan metale, otomotivden zirai ürünlere geniş yelpazede faaliyet yürüten ve yatırım teşvikleriyle hayata geçen bu üretim tesislerinin tam kapasite üretime geçtiklerinde 400 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını dile getirdi.

"AR-GE teşviklerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz"

Sanayicilere çağrıda bulunan Bakan Kacır, şöyle devam etti:

"Günümüz ekonomisinin rekabetçi yapısında var olmanın yolu, sadece maliyet avantajı sağlamanın ötesinde güçlü üretim kabiliyetlerinizi yüksek teknoloji odaklı AR-GE ve yenilikçilik yaklaşımlarıyla buluşturmaktan geçiyor. Bu anlayışla yaptığınız yatırımları güçlü AR-GE ve inovasyon altyapısıyla kuvvetlendirmenizi bekliyoruz. Katma değerli üretim yolculuğunuzda her zaman yanındayız. Bunun için Sakarya'mıza 24 AR-GE ve 5 tasarım merkezi kurduk. Sanayicilerimizin katma değerli AR-GE ve yenilik odaklı projelerine 8,7 milyar lira destek olduk. Gerçekleştirdiğiniz bu yatırımlarda, teşviklerimizle nasıl yanınızda olduysak ülkemizin AR-GE ve inovasyon kapasitesini güçlendirecek her adımınızda AR-GE teşviklerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz."

Savunma sanayisinde paradigma değişimlerini doğru zamanda yakalayarak Türkiye'yi dünyada insansız hava aracı üretiminde liderliğe taşıdıklarında işaret eden Kacır, bu başarı hikayesinin benzerlerini birçok alanda gerçekleştirmelerinin mümkün olduğunu kaydetti.

Bunun için gerekli siyasi iradenin, AR-GE ve üretim kabiliyetinin, nitelikli insan kaynağının bulunduğunu aktaran Kacır, Togg'un bu yaklaşımın sivil alandaki ilk örneği olduğunu söyledi.

Kacır, Türkiye'nin otomotivde kendi milli markasını hem de yeni nesil teknolojilerle yollara çıkarmayı başardığını, küresel rekabet sahnesinde yerlerini aldıklarını, 60 yıl aradan sonra "Devrim" otomobili rüyasını devrin otomobiliyle gerçeğe dönüştürdüklerini anlatarak "Şunun fakındayız, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji alanında sıçrama yapabilmesi için bir tek Togg yetmez. Önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz etkin sanayi politikalarıyla 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgar türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar pek çok alanda büyük bir atılım dönemine adım atmayı hedefliyoruz."

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz de son dönemde yatırım akını yaşanan kentin bugün her yönüyle bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini belirterek emeği geçen iş insanlarına ve işçilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın dualarıyla kurdele kesilerek toplu açılış gerçekleştirildi.

Törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, sanayiciler ve çalışanlar katıldı.