Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Mersin\'de yeni projelerin açılışını yaptı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, küresel siyasi ve ekonomik dengeler her geçen gün değişirken, ülkemizde hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık. Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, sağlıktan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda 81 şehrimizi yatırımlarla ilmek ilmek dokuduk." dedi.

Kacır, Mersin Üniversitesi Gençlik Bilim Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde düzenlenen Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) projeleri açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Kacır, eşsiz tarihi, göz kamaştıran doğal güzellikleriyle Akdeniz'in incisi, ülkenin önemli liman kenti Mersin'e yeni projeler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mersin'in sanayisi, ticaret, kültür ve turizmiyle kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kacır, bugün kente değer katacak 19 projeyi Çukurova Kalkınma Ajansı eliyle hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kacır, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı ve güçlü liderliğiyle ülkeyi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, küresel siyasi ve ekonomik dengeler her geçen gün değişirken, ülkemizde hayalden gerçeğe dönüşen sayısız projeye, sayısız esere hep birlikte imza attık. Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan eğitime, sağlıktan çevre ve şehirciliğe kadar her alanda 81 şehrimizi yatırımlarla ilmek ilmek dokuduk. Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefimiz doğrultusunda eser ve hizmet siyasetinden ödün vermedik. 22 yıldır, durmadan, yorulmadan tüm kadrolarımızla önümüze vizyoner yeni hedefler, projeler ve programlar koymaya devam ettik. Kazanımlarımızı Cumhuriyetimizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı ile daha ileriye taşıyoruz. Tüm illerimizin mevcut kapasitesini, potansiyelini, o şehrin kendi kimliğiyle birlikte değerlendiriyor, harekete geçiriyoruz."

Kacır, Bakanlık olarak Mersin'i sanayisiyle, üretimiyle, istihdamıyla, sağladıkları yatırım teşvikleriyle desteklemeye devam ettiklerini dile getirdi.

Son 22 yılda Mersin'de 28 bin işletmeye 3,7 milyar lira ile KOSGEB katkısı

Ülke ekonomisinin lokomotif şehirlerinden Mersin'i yatırım teşvikleriyle geliştirmeye devam etiklerini anlatan Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 22 yılda şehrimizde yeni ya da ilave yatırımlar için 2 bin 483 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 371 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 51 bin 300 nitelikli istihdamın önünü açtık. Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi adına 5 yeni organize sanayi bölgesi ve 2 endüstri bölgesi kurduk. 24 bin 500 ilave istihdam oluşturduk. Şehirlerimizin kalkınmasının, sürdürülebilir büyümesinin teminatı olarak gördüğümüz KOBİ'lerin yanında olmaya devam ettik. Mersin'imizde 2002'ye kadar parmakla sayılabilecek kadar az sayıda KOBİ'miz KOSGEB desteklerinden yararlanmışken son 22 yılda Mersin'de 28 bin işletmeye 3,7 milyar lira ile KOSGEB katkısı verdik."

Kacır, katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını güçlendirmek adına Mersin'e 2 teknopark, 11 AR-GE merkezi ve 1 tasarım merkezi kazandırdıklarını, firmaların AR-GE ve teknoloji odaklı projelerine 2,8 milyar lira destek sağladıklarını dile getirdi.

Bilimsel araştırma ve AR-GE kapasitesini güçlendirmek üzere TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında 444 projeye ve 823 bilim insanına 1,3 milyar lira kaynak sağladıklarını belirten Kacır, "Türkiye'nin teknoloji üssü olma yolundaki yürüyüşünde Mersinli gençlerimizin de yer alması adına Mersin'de 2 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurduk. Gençlerimize, robotik kodlamadan, tasarım ve programlamaya, nesnelerin internetinden havacılık ve uzay teknolojilerine pek çok yenilikçi teknoloji alanında 3 yıllık ücretsiz eğitim imkanı sunuyoruz. Mersin'in yerel değerlerini, lezzetlerini coğrafi işaretle tescilledik, 22 yöresel ürünümüzü koruma altına aldık." diye konuştu.

Bakan Kacır, kalkınma ajansları programları vasıtasıyla, kamu kurumlarının, üniversitelerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının toplam 532 yerel kalkınma projesine 2,1 milyar lira destek sağlandığı bilgisini verdi.

"Mersin'i plan ve projelerimizle geliştirmeye devam edeceğiz"

Projelerin bazılarıyla ilgili bilgi veren Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Gilindire ve Silifke Astım mağaralarının doğal ve arkeolojik değerlerini koruyarak yeniden düzenliyoruz. Bu doğa harikası mağaralarımızı şehrimizin önemli turizm bölgeleri haline getiriyoruz. Mut Organize Sanayi Bölgesinin altyapısını gerçekleştirerek ilçemizde daha çok yatırım ve daha fazla istihdamın önünü açıyoruz. Erdemli'de 'Ekolojik Kamping' modelini hayata geçirerek, bölgede ekstrem sporlar ve macera turizminin geliştirilmesine katkı sağlayan bir turizm altyapısı kurmuş olduk. 'Üretimde Birlikteyiz Kadın Girişimi' projesiyle Anamur'da yöreye özgü tarımsal ürünlerin işlendiği, kurutulduğu, paketlendiği ve aromatik yağların çıkarıldığı bir tesis kurduk. Kadınlarımızın iş gücüne daha yoğun katılmasını mümkün kıldık. Akdeniz'in göz bebeği Mersin'imiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Daha güzel, daha müreffeh, daha yaşanılır bir Mersin hedefi doğrultusunda, Mersin'i plan ve projelerimizle geliştirmeye devam edeceğiz.

Mersin'de Türkiye Yüzyılı bayrağını en yukarılara hep birlikte çıkaracaklarının altını çizen Kacır, sözlerini, "İnanıyoruz ki 31 Mart'ta da Mersinli kardeşlerimiz mührü büyük ve güçlü Türkiye'ye vuracak. Mersin kazanacak, Türkiye kazanacak." diye tamamladı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da kalkınma ajanlarının bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak, illerdeki potansiyelleri ön plana çıkarmak ve o potansiyeller doğrultusunda projeler üretmek, geliştirmek ve uygulamak üzere kurulduğunu anlattı.

Kentin dahil olduğu Çukurova Kalkınma Ajansı bünyesinde Adana'nın da yer aldığını anımsatan Pehlivan, kaynakları iki il arasında etkin ve verimli bir şekilde paylaşma ve bu doğrultuda da projeler geliştirme üzere yola çıkan ajansın kentte 19 projeyi tamamladığını aktardı.

Pehlivan, projelerin Mersin'e hayırlı olmasını diledi.