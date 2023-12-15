 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'nda konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'nda konuştu

Bakan Kacır, yenilenebilir enerji projelerine sağlanan teşviklerle elektrikteki yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 55'e ulaştığını ve önümüzdeki 12 yılda bu kapasitenin üç katına çıkarılarak sürdürülebilir enerji gelişimlerinin sağlanacağını belirtti.

15.12.2023 - 11:24,
Abone Ol

SANAYİ ve Tekonloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'nda konuştu. Yenilenebilir enerji projelerine 30 milyar doları aşan teşvikler sağlandığını ifade eden Kacır, 'Bu teşvikler sayesinde bugün elektrikte kurulu kapasite gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Önümüzdeki 12 yılda yenilenebilir enerjide bu kapasitemizi üç katına çıkararak sürdürülebilir enerji gelişimlerini sağlamayı ve enerji arzımızı güvenceye almayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleştirilen "Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'na katıldı. Yeşil enerji, geri dönüşüm, sanayi tesislerinde sıfır karbon hedefi, su tasarrufu ve atık suların geri kazanımı konularının tartışıldığı programda, Bakan Kacır konuşma gerçekleştirdi.

"YENİLENEBİLİR ENERJİMİZİ 3 KATINA ÇIKARARAK ENERJİ ARZIMIZI GÜVENCE ALTINA ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

Konuşmasını İngilizce gerçekleştiren Bakan Kacır, 'Yenilenebilir enerji ve depolama teknolojileri yatırımlarına 30 milyar doları aşan teşvikler sağladık. Bu teşvikler sayesinde bugün elektrikte kurulu kapasite gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Önümüzdeki 12 yılda yenilenebilir enerjide bu kapasitemizi üç katına çıkararak sürdürülebilir enerji gelişimlerini sağlamayı ve enerji arzımızı güvenceye almayı hedefliyoruz. Türkiye'nin güçlü üretim yetenekleri, iddialı hedeflerimize ulaşmamızda önemli bir etkendir" diye konuştu.

'AVRUPA'NIN BİR NUMARALI GÜNEŞ PANELİ ÜRETİCİSİYİZ"

Bakan Kacır, 'Avrupa'nın bir numaralı güneş paneli üreticisiyiz. Rüzgar sektöründe Avrupa'nın 5'inci büyük üretim üssü haline gelmeyi başardık. Yenilenebilir enerjiye olan bağlılığımız perspektifinde, Türkiye sadece güçlü üretim yeteneklerinden ve uzmanlığından yararlanmakla kalmıyor, aynı zamanda imalat sanayimizin yeşil dönüşümünü hedefleyen aktif politikalar ve projeler de geliştiriyor. Bu girişim, çeşitli sektörlerde yeşil büyümeye yönelik teknolojik ihtiyaçları belirlemek ve Ar-Ge ve inovasyon desteği için özel zeminler oluşturmak amacıyla tasarlanan 'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritaları'nın tanıtımı ve kapsamını da içeriyor. Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) projesi, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve yeniden kullanıma yönelik tesislerin genişletilmesinin yanı sıra biyogaz altyapılarının ve güneş enerjisi sistemlerinin geliştirilmesini de hedefliyor. Ayrıca, Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirilen 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesiö de yeşil dönüşüm çalışmalarımızın bir diğer önemli yönünü temsil ediyor. 450 milyon dolarlık bütçeye sahip bu proje, sanayi sektörümüzün net sıfır emisyon hedefine hazırlanması amacıyla büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu\'nda konuştu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'nda konuştu - Son Dakika


11:24
Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü
11:12
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51
Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
11:24 Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü
11:12 Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:51 Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gerek dış borç 220 milyar dolara dayandı
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:41:43. #1.11#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk-Alman İş Birliğinde Sanayinin Yeşil Dönüşümü ve Dekarbonizasyon Sempozyumu'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement