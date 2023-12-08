Kadıköy\'de bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Temel Ünlü: Korktum ve yaya olarak kaçtım

İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24), Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Temel Ünlü'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığı ancak suçunda "olası kastla öldürme" olduğunu belirterek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Düzenlenen iddianamede 9 yıla kadar hapsi istenen Temel Ünlü, 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılanmasına karar verilmesi halinde 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle yargılanacak."

"SÜRÜCÜ BELGEM YOK, ARABA BABAMA AİT"

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Ünlü, "O gece arkadaşın evinde bir iki bardak viski içtiğim doğrudur, ancak arabada herhangi bir şekilde içki içmedim. Uyuşturucu madde kullanmadım. Araba babama ait bir araçtır. Benim sürücü belgem yoktur, buna rağmen arabaya meraklı olduğum için kullanıyordum. Çorbacıya gitmek üzere arkadaşımla yola koyulduk, ben direksiyondaydım. Arabanın içine esrar bırakmadım" ifadelerini kullandı.

"KORKTUĞUM İÇİN TESLİM OLMADIM"

Temel Ünlü savunmasının devamında, "Bostancı istikametine doğru seyir halindeyken polis uygulaması gördüm. Polis memuru başka bir araçla ilgileniyordu, benim de ehliyetim olmadığı için korktum. Aracımı hareket ettirip oradan ayrıldım. İskeleye yaklaştığım sırada yolda bir viraj vardı. Oraya girdiğim anda önümde bir bisiklet gördüm, frene bastım, direksiyonu sağa kırdım fakat duramadım. Arabadan indim fakat çevrede başka bisikletli şahıslar vardı. Üzerime doğru yürüdüler, ben de korktum ve yaya olarak kaçtım. Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olamadım. Daha sonra geldim ve teslim oldum. Pişmanım" dedi.

25 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANABİLİR

Ara kararını açıklayan mahkeme, Temel Ünlü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığını ancak sanığa yüklenen suçun "olası kastla öldürme" suçunu oluşturabileceğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Ünlü'nün dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Böylelikle Temel Ünlü hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılamasının yapılmasına karar verilmesi halinde 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Ayrıca Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verildi.