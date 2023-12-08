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Kadıköy'de bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Temel Ünlü: Korktum ve yaya olarak kaçtım - Son Dakika
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Kadıköy'de bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Temel Ünlü: Korktum ve yaya olarak kaçtım

Kadıköy'de bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü, mahkemede "olası kastla öldürme" suçundan yargılanacak. Ünlü, savunmasında "Arabadan indim fakat çevrede başka bisikletli şahıslar vardı. Üzerime doğru yürüdüler, ben de korktum ve yaya olarak kaçtım. Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olamadım" ifadelerini kullandı.

08.12.2023 - 12:07,  Güncelleme: 15:55
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İstanbul Kadıköy'de bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olan Temel Ünlü (24), Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Temel Ünlü'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığı ancak suçunda "olası kastla öldürme" olduğunu belirterek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi. Düzenlenen iddianamede 9 yıla kadar hapsi istenen Temel Ünlü, 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılanmasına karar verilmesi halinde 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle yargılanacak."

"SÜRÜCÜ BELGEM YOK, ARABA BABAMA AİT"

Anadolu 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Temel Ünlü cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Ünlü, "O gece arkadaşın evinde bir iki bardak viski içtiğim doğrudur, ancak arabada herhangi bir şekilde içki içmedim. Uyuşturucu madde kullanmadım. Araba babama ait bir araçtır. Benim sürücü belgem yoktur, buna rağmen arabaya meraklı olduğum için kullanıyordum. Çorbacıya gitmek üzere arkadaşımla yola koyulduk, ben direksiyondaydım. Arabanın içine esrar bırakmadım" ifadelerini kullandı.

Bisiklet sporcusunun ölümüne neden olmuştu! Sanığın ifadesi davanın seyrini değiştirdi, dosya artık ağır cezada

"KORKTUĞUM İÇİN TESLİM OLMADIM"

Temel Ünlü savunmasının devamında, "Bostancı istikametine doğru seyir halindeyken polis uygulaması gördüm. Polis memuru başka bir araçla ilgileniyordu, benim de ehliyetim olmadığı için korktum. Aracımı hareket ettirip oradan ayrıldım. İskeleye yaklaştığım sırada yolda bir viraj vardı. Oraya girdiğim anda önümde bir bisiklet gördüm, frene bastım, direksiyonu sağa kırdım fakat duramadım. Arabadan indim fakat çevrede başka bisikletli şahıslar vardı. Üzerime doğru yürüdüler, ben de korktum ve yaya olarak kaçtım. Medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edilince korktuğum için hemen teslim olamadım. Daha sonra geldim ve teslim oldum. Pişmanım" dedi.

Bisiklet sporcusunun ölümüne neden olmuştu! Sanığın ifadesi davanın seyrini değiştirdi, dosya artık ağır cezada

25 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANABİLİR

Ara kararını açıklayan mahkeme, Temel Ünlü hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığını ancak sanığa yüklenen suçun "olası kastla öldürme" suçunu oluşturabileceğini belirterek görevsizlik kararı verdi. Ünlü'nün dosyası ağır ceza mahkemesine gönderildi. Böylelikle Temel Ünlü hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenirken, 'Olası kastla öldürme' suçundan yargılamasının yapılmasına karar verilmesi halinde 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. Ayrıca Temel Ünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından otomobilde bulunan Ceren K. ile, otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alınmıştı. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Can Ç., ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kadıköy\'de bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Temel Ünlü: Korktum ve yaya olarak kaçtım
Kaynak: DHA
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Kadıköy, Mahkeme, Ceza, Trafik, Kaza, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Temel Ünlü: Korktum ve yaya olarak kaçtım - Son Dakika
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