Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

17.10.2025 13:21
Şanlıurfa'da, lokantalarda ve düğün yemeklerinde servis edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 1 ton bozuk tirit, kelle paça ve kuşbaşı eti ele geçirildi. Depolar, mühürlenirken kokmuş ve bozulmuş etler imha edildi.

Şanlıurfa'da halk sağlığını tehdit eden ürünlere yönelik önemli bir denetim gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Haliliye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ile birlikte, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) Perakendeciler Sitesi'nde bulunan et depolarına kapsamlı bir denetim düzenledi.

TAM 1 TON ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin de destek verdiği denetimlerde, halkın tüketimine sunulmak üzere hazırlanan sağlıksız ve bozulmuş etler ele geçirildi. Denetimler sırasında tek tek açılan et depolarında yapılan kontroller sonucunda, hijyenik olmayan şartlarda saklanan, kokmuş ve bozulmuş etlere rastlandı. Uzman ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerde, ele geçirilen yaklaşık 1 ton etin insan sağlığına kesinlikle uygun olmadığı belirlendi.

LOKANTALARA VERECEKLERDİ

Bozuk etlerin özellikle lokanta ve benzeri toplu tüketim yapılan işletmelerde, vatandaşlara yedirilmek üzere hazırlandığı tespit edildi. Ele geçirilen bozuk etler, zabıta ve gıda kontrol ekipleri tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çöp Merkezi'ne götürülerek burada usulüne uygun şekilde imha edildi. Halk sağlığını hiçe sayan bu girişime karşı sert önlemler alındı. Denetim sonrası sağlıksız etlerin bulunduğu depolar, mühürlenerek faaliyetten men edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan depo sahiplerine yönelik olarak da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

