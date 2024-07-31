Şanlıurfa'da Polis Kıyafeti Giyen Şüpheliler Kuyumcuyu Soydu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Polis Kıyafeti Giyen Şüpheliler Kuyumcuyu Soydu

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Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyerek şafak vakti evine gittikleri kuyumcu ile kuzenini kelepçeleyen 7 şüpheli, 2 kilo 300 gram altın ve 10 bin TL çaldı. Şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

31.07.2024 15:10
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ŞANLIURFA'da polis kıyafeti giyerek şafak vakti evine gittikleri kuyumcu ile kuzenini kelepçeleyen 7 şüpheli, 2 kilo 300 gram altın ve 10 bin TL çaldı. Şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumculuk yapan Vahit E. yanında kuzeni Naci S. ile birlikte evde bulunduğu sırada saat 05.00 sıralarında zil çalınca kapıyı açtı. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp, kelepçeleyerek evde aramaya yapacaklarını söyledi. Evi arayan 7 kişi, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şüpheliler, buradaki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., polis sandığı şüphelilerin kendilerini almadan ayrılmalarından bir süre sonra komşularından yardım istedi. Durumun bildirilmesinin ardından eve gelen polis ekipleri, kuyumcuya herhangi bir operasyon yapılmadığını ve soyulduğunu söyledi. Çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 7 şüphelinin kimliğini saptadı. Ekipler kent merkezi ve Harran ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlar ile şüpheliler F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa\'da Polis Kıyafeti Giyen Şüpheliler Kuyumcuyu Soydu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da Polis Kıyafeti Giyen Şüpheliler Kuyumcuyu Soydu - Son Dakika

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