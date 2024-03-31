ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 19:45  Güncelleme: 19:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 714
Açılan Sandık Oranı : % 16,13
Kullanılan Oy : 119.752
Geçerli Oy : 118.247
Katılım Oranı : % 72,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 36,2242.825
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 35,5442.024
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 22,3626.443
DİĞER% 1,351.592
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,271.506
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,031.213
SAADETRESUL BEBE% 0,61718
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,51607
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,18215
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,14161
DPABDİ YILDIZSOY% 0,12140
DSPMETİN KAPLAN% 0,12137
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,11127
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,1125
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,0784
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,0670
HKPMEHMET KUŞCU% 0,0451
YTPHALİL AKDAĞ% 0,0444
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,0342
TKHALİ TUTUŞ% 0,0228
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,0227
AB PARTİMEHMET AY% 0,0223
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,0223
MİLLETÖMER HURMA% 0,0222
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 46,09
Katılım Oranı : % 78,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 60,0912.157
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 38,357.758
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 1,01204
DİĞER% 0,2449
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,1225
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,121
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,037
SAADETABDULLAH DİREK% 0,037
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,012
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,011
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,011
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 15,49
Katılım Oranı : % 65,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 50,92.574
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 35,611.801
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 7,77393
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,8895
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 1,1558
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 0,7739
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,6734
DİĞER% 0,5528
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,3618
BTPOSMAN GERGER% 0,189
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,147
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,021
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 44,67
Katılım Oranı : % 69,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 36,853.642
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 34,753.434
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 22,942.267
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 2,16213
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 1,79177
CHPAHMET POLAT% 0,659
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,4241
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,2323
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1212
DİĞER% 0,110
BTPÜMİT OPAK% 0,044
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 25,57
Katılım Oranı : % 72,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 53,514.813
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 38,363.450
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 7,79701
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,2825
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,065
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 9,14
Katılım Oranı : % 75,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 52,565.157
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 31,873.127
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 9,73955
DİĞER% 1,67164
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,05103
SAADETMAHMUT DEMİR% 0,9290
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,6968
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,4241
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,3130
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,2120
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1111
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,110
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,099
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,088
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,077
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,077
MİLLETCUMA ALTAY% 0,055
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 50,85
Katılım Oranı : % 59,56

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 41,733.758
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 33,483.015
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 23,222.091
CHPADNAN BENGÜ% 0,6357
DİĞER% 0,4641
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,2724
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,19
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,044
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,044
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,033
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 5,74
Katılım Oranı : % 69,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 52,484.186
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 26,582.120
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 11,02879
DİĞER% 5,48437
CHPMURAT KIZILKAYA% 1,39111
SAADETOSMAN YILDIRIM% 0,7157
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,6451
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,4334
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,2923
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,2923
DPREYHAN AKÇURA% 0,1613
BTPAYGÜL GÖREN% 0,1411
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,119
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,097
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,097
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,054
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,032
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,022
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 9,74
Katılım Oranı : % 90,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 72,021.833
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 17,84454
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 8,17208
CHPMEHMET İNGİN% 0,5915
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,3910
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,246
DPMAHMUT SANCAR% 0,236
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,25
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,164
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,164
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 13,71
Katılım Oranı : % 91,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 48,1796
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 19,52323
CHPMEHMET CELAL AVCI% 15,04249
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 11182
HÜDA PARİMAM BAZİK% 3,5659
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 1,2120
DİĞER% 1,2120
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,244
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,122
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 17,81
Katılım Oranı : % 71,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 39,26.008
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 36,65.610
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,232.641
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,58243
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,51231
SAADETKASIM KARADAŞ% 1153
DİĞER% 0,79121
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,577
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,4772
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,4264
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,1930
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,1320
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,1218
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0812
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0610
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,046
HKPHACI UYAR% 0,035
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,034
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,023
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 10,89
Katılım Oranı : % 81,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 45,473.713
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 40,53.307
DEM PARTİALİ DUSAK% 12,14991
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 0,5545
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,4335
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,2722
DİĞER% 0,2621
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,216
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,119
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,065
BTPAHMET İŞKURAN% 0,011
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 13,28
Katılım Oranı : % 64,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 60,862.420
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 24,92991
CHPBURHAN KILIÇ% 6,24248
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 2,51100
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 2,1485
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 1,4658
DİĞER% 0,4518
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,3514
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,3514
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,2811
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,135
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,083
BTPAHMET AKBAŞ% 0,083
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,083
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,052
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,021
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 12,13
Katılım Oranı : % 82,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 45,423.384
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 29,822.222
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 22,641.687
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,5843
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,4433
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,3627
BTPARİF YAĞMUR% 0,2317
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,215
SAADETYASİN KURT% 0,1612
DİĞER% 0,1511

Kaynak: AA

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