ŞANLIURFA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|4.427
|Toplam Seçmen
|:
|1.251.037
|Açılan Sandık
|:
|969
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 21,89
|Kullanılan Oy
|:
|169.305
|Geçerli Oy
|:
|167.169
|Katılım Oranı
|:
|% 72,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MEHMET KASIM GÜLPINAR
|% 36,49
|61.001
|AK PARTİ
|ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL
|% 34,89
|58.333
|DEM PARTİ
|CELALEDİN ERKMEN
|% 22,04
|36.851
|DİĞER
|% 1,85
|3.089
|CHP
|MUSTAFA KOYUNCU
|% 1,3
|2.165
|HÜDA PAR
|EMİN ÖZASLAN
|% 1,05
|1.760
|SAADET
|RESUL BEBE
|% 0,69
|1.147
|İYİ PARTİ
|SİNAN ÇELİK
|% 0,57
|948
|ZAFER PARTİSİ
|SUPHİ KAYA
|% 0,2
|336
|GELECEK PARTİSİ
|FERİT ÇEVİK
|% 0,12
|203
|DP
|ABDİ YILDIZSOY
|% 0,11
|189
|DSP
|METİN KAPLAN
|% 0,11
|179
|DEVA PARTİSİ
|HASAN KAPLAN
|% 0,1
|168
|HAK-PAR
|AHMET ÇALIŞKAN
|% 0,09
|146
|TKP
|HALİL ÇALIŞKAN
|% 0,08
|138
|BTP
|MUZAFER YAĞMUR
|% 0,07
|111
|HKP
|MEHMET KUŞCU
|% 0,05
|91
|ANAP
|HALİL GÜNEŞ
|% 0,05
|78
|YTP
|HALİL AKDAĞ
|% 0,04
|58
|TKH
|ALİ TUTUŞ
|% 0,02
|41
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA ATACA
|% 0,02
|39
|AB PARTİ
|MEHMET AY
|% 0,02
|34
|MİLLET
|ÖMER HURMA
|% 0,02
|34
|MİLLİ YOL
|ABDULLAH AL
|% 0,02
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 51,30
|Katılım Oranı
|:
|% 79,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|% 58,71
|13.167
|YENİDEN REFAH
|MEHMET YALÇINKAYA
|% 38,73
|8.686
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ÇILGI
|% 0,92
|206
|CHP
|İSA GÜÇLÜ
|% 0,74
|167
|DİĞER
|% 0,66
|149
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TOKTİMUR
|% 0,13
|29
|HÜDA PAR
|HALİL AYDIN
|% 0,04
|9
|SAADET
|ABDULLAH DİREK
|% 0,04
|8
|DP
|ABDULKADİR GÜNGÖR
|% 0,01
|3
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM URAL
|% 0,01
|3
|BTP
|AHMET HAYDAR TUTUŞ
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 22,54
|Katılım Oranı
|:
|% 67,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET BEGİT
|% 51,66
|4.110
|AK PARTİ
|MAHMUT MİRKELAM
|% 35,36
|2.813
|YENİDEN REFAH
|SALİH SEZEN
|% 6,32
|503
|DİĞER
|% 2,36
|188
|CHP
|SÜLEYMAN GÖK
|% 1,76
|140
|HÜDA PAR
|MURAT ÇİMENDER
|% 0,85
|68
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN
|% 0,68
|54
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET TARAKÇI
|% 0,44
|35
|DEVA PARTİSİ
|AVNİ AÇAR
|% 0,25
|20
|BTP
|OSMAN GERGER
|% 0,14
|11
|SAADET
|VAHDETTİN KORKMAZ
|% 0,11
|9
|AB PARTİ
|TALAT DEMİR
|% 0,03
|2
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER KIRĞIL
|% 0,03
|2
|BAĞIMSIZ
|KEMAL GÜNEŞ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56
|Katılım Oranı
|:
|% 69,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SUPHİ AKSOY
|% 37,37
|4.787
|DEM PARTİ
|AYGÜL KAPIKAYALI
|% 35,49
|4.546
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM HALİL AKCAN
|% 21,75
|2.786
|İYİ PARTİ
|ŞIHMÜSLÜM BAYAR
|% 2,04
|261
|HÜDA PAR
|ABUZER ÖZAYDIN
|% 1,92
|246
|CHP
|AHMET POLAT
|% 0,63
|81
|SAADET
|İSMAİL ERCAN
|% 0,34
|44
|BÜYÜK BİRLİK
|ABDURRAHMAN ELÇİ
|% 0,19
|24
|TKP
|MAHMUT KAYMAZ
|% 0,13
|16
|DİĞER
|% 0,08
|10
|BTP
|ÜMİT OPAK
|% 0,06
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,64
|Katılım Oranı
|:
|% 71,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|UĞUR KAHRAMAN
|% 53,91
|7.509
|AK PARTİ
|SEYYİTHAN ATİLLA
|% 38,79
|5.403
|YENİDEN REFAH
|ALİ DOĞAN
|% 6,84
|953
|HÜDA PAR
|ADNAN SAĞLAM
|% 0,4
|56
|CHP
|AHMET ÇAĞRA
|% 0,05
|7
|TKP
|SEYDI BİNAY
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,01
|Katılım Oranı
|:
|% 76,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET KUŞ
|% 45,94
|7.754
|YENİDEN REFAH
|MEHMET EKİNCİ
|% 32,05
|5.410
|DEM PARTİ
|HALİL AKBAŞ
|% 11,37
|1.919
|DİĞER
|% 4,28
|723
|HÜDA PAR
|AHMET İDEM
|% 1,77
|298
|SAADET
|MAHMUT DEMİR
|% 1,69
|286
|CHP
|HALİL KARAKEÇİLİ
|% 0,83
|140
|İYİ PARTİ
|MEHMET HAMCAN
|% 0,49
|82
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET TARHAN
|% 0,35
|60
|TİP
|FADIL GÜÇLÜ
|% 0,32
|54
|HKP
|ALİ ÖZÇELİK
|% 0,22
|37
|DEVA PARTİSİ
|İHSAN CEYLAN
|% 0,17
|29
|BTP
|MUHAMMED AKKUŞ
|% 0,12
|20
|DP
|MAHMUT BAŞARAN
|% 0,12
|20
|ANAP
|ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU
|% 0,11
|18
|HAK-PAR
|İSMAİL ÇEVİK
|% 0,09
|15
|MİLLET
|CUMA ALTAY
|% 0,05
|8
|MİLLİ YOL
|ÖMER ALDAĞ
|% 0,03
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 60,17
|Katılım Oranı
|:
|% 60,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET KARAYILAN
|% 40,76
|4.408
|AK PARTİ
|ŞEREF ALBAYRAK
|% 35,02
|3.788
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ARSLAN
|% 22,36
|2.418
|DİĞER
|% 0,82
|89
|CHP
|ADNAN BENGÜ
|% 0,56
|61
|İYİ PARTİ
|HASAN DURMAZ
|% 0,26
|28
|BÜYÜK BİRLİK
|OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
|% 0,07
|8
|HÜDA PAR
|SAİT ESEN
|% 0,07
|8
|BTP
|SALİH KAYIKÇI
|% 0,04
|4
|DEVA PARTİSİ
|SUAT KART
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,61
|Katılım Oranı
|:
|% 68,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET CANPOLAT
|% 46,87
|6.496
|YENİDEN REFAH
|VEDAT DOĞAR
|% 31,42
|4.355
|DEM PARTİ
|SUPHİ YİLANCI
|% 12,4
|1.719
|DİĞER
|% 3,79
|526
|CHP
|MURAT KIZILKAYA
|% 1,82
|252
|SAADET
|OSMAN YILDIRIM
|% 0,83
|115
|HÜDA PAR
|YAKUP ESMER
|% 0,81
|112
|İYİ PARTİ
|ALİ EROĞLU
|% 0,56
|78
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,38
|53
|DEVA PARTİSİ
|HİDAYET HÜLAGÜ
|% 0,25
|34
|ANAP
|MEHMET GÜNEŞ
|% 0,17
|23
|BÜYÜK BİRLİK
|KADİR ÖZSOY
|% 0,16
|22
|GELECEK PARTİSİ
|MEHMET EMİN KANCUR
|% 0,14
|20
|BTP
|AYGÜL GÖREN
|% 0,12
|17
|DP
|REYHAN AKÇURA
|% 0,11
|15
|EMEP
|FUNDA BAKIŞ
|% 0,06
|9
|DSP
|İBRAHİM HALİL YAVUZ
|% 0,06
|8
|MİLLET
|MEHMET ÖRGEN
|% 0,04
|5
|HKP
|SERCAN ŞENER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 9,74
|Katılım Oranı
|:
|% 90,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MAHMUT ÖZYAVUZ
|% 72,02
|1.833
|YENİDEN REFAH
|HAMİT ÖZYAVUZ
|% 17,84
|454
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ÖZYAVUZ
|% 8,17
|208
|CHP
|MEHMET İNGİN
|% 0,59
|15
|İYİ PARTİ
|SÜLEYMAN GÜNEŞ
|% 0,39
|10
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KEMAL BİNİCİ
|% 0,24
|6
|DP
|MAHMUT SANCAR
|% 0,23
|6
|SAADET
|İBRAHİM UĞUR AKDOĞAN
|% 0,2
|5
|BTP
|BÜŞRA KAYIKÇI
|% 0,16
|4
|DEVA PARTİSİ
|AHMET SALIK
|% 0,16
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,55
|Katılım Oranı
|:
|% 90,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ASLAN ALİ BAYIK
|% 48,82
|1.098
|DEM PARTİ
|SERHAN PAYDAŞ
|% 20,5
|461
|YENİDEN REFAH
|HANİF DÜZME
|% 12,89
|290
|CHP
|MEHMET CELAL AVCI
|% 12,45
|280
|HÜDA PAR
|İMAM BAZİK
|% 2,85
|64
|BAĞIMSIZ
|AZİZ SALGIN
|% 0,93
|21
|DİĞER
|% 0,85
|19
|İYİ PARTİ
|AYSEL PERTAV
|% 0,31
|7
|SAADET
|MUSA SAKINIŞ
|% 0,18
|4
|DP
|BÜNYAMİN ÖKTEN
|% 0,13
|3
|BTP
|NURULLAH KIRAN
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,58
|Katılım Oranı
|:
|% 68,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NİHAT ÇİFTÇİ
|% 41,12
|12.359
|AK PARTİ
|METİN BAYDİLLİ
|% 33,86
|10.177
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAVUZ
|% 17,31
|5.204
|CHP
|SELAMİ ŞAHİN
|% 1,62
|486
|HÜDA PAR
|İBRAHİM BAYRAM
|% 1,59
|477
|DİĞER
|% 1,17
|352
|SAADET
|KASIM KARADAŞ
|% 1,11
|333
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ TUTLUOĞLU
|% 0,55
|165
|ZAFER PARTİSİ
|REMZİ ASLAN
|% 0,5
|150
|İYİ PARTİ
|MURAT DENİZ SALINCAK
|% 0,45
|136
|DEVA PARTİSİ
|HAKAN GÜL
|% 0,18
|55
|BTP
|AYŞE ASLANTÜRK
|% 0,12
|37
|ANAP
|ABDULKADİR BAŞ
|% 0,12
|36
|GELECEK PARTİSİ
|MÜSLÜM ONUR KAZ
|% 0,09
|27
|HAK-PAR
|KAZIM BURÇAK
|% 0,07
|21
|MİLLET
|MÜSLÜM KAÇAN
|% 0,05
|17
|MİLLİ YOL
|MEHMET CİHAT BUCAK
|% 0,04
|12
|HKP
|HACI UYAR
|% 0,02
|6
|BAĞIMSIZ
|AHMET SÜZEN
|% 0,02
|6
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ŞEKER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,43
|Katılım Oranı
|:
|% 80,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ MURAT BUCAK
|% 43,37
|5.601
|YENİDEN REFAH
|HASAN İZOL
|% 41,62
|5.375
|DEM PARTİ
|ALİ DUSAK
|% 13,17
|1.701
|HÜDA PAR
|ABDURRAHİM SIMAK
|% 0,54
|70
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZMİYE ÇAVCI
|% 0,39
|50
|İYİ PARTİ
|MEHMET SALİH ÇAKMAK
|% 0,32
|41
|SAADET
|ABDULLAH TÜYSÜZ
|% 0,23
|30
|DEVA PARTİSİ
|FERAT GÖZ
|% 0,14
|18
|DİĞER
|% 0,12
|15
|HKP
|ANIL BERK TOPRAK
|% 0,08
|11
|BTP
|AHMET İŞKURAN
|% 0,02
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20,33
|Katılım Oranı
|:
|% 63,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|AYTEN KAYA
|% 59,56
|4.008
|AK PARTİ
|MUSTAFA YÜKSEL
|% 27,17
|1.828
|CHP
|BURHAN KILIÇ
|% 5,86
|394
|YENİDEN REFAH
|MAKSUT ERGENE
|% 3,09
|208
|HÜDA PAR
|ÖMER DURMAZ
|% 1,41
|95
|GELECEK PARTİSİ
|FEHMİ LAÇİN
|% 1,03
|69
|İYİ PARTİ
|MAHMUT TEKİN
|% 0,49
|33
|DİĞER
|% 0,46
|31
|DEVA PARTİSİ
|NAHSAN ALAY
|% 0,31
|21
|SAADET
|MAHMUT KOÇ
|% 0,31
|21
|HAK-PAR
|MÜSLÜM BARIŞ
|% 0,09
|6
|BTP
|AHMET AKBAŞ
|% 0,07
|5
|BÜYÜK BİRLİK
|ÖMER YILDIRIM
|% 0,05
|3
|AB PARTİ
|MEHMET DAMAR
|% 0,04
|3
|ANAP
|MÜSLÜM ÖZ
|% 0,03
|2
|MİLLET
|İBRAHİM HALİL ÖZÇELİK
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 17,62
|Katılım Oranı
|:
|% 81,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SERHAT DİCLE İNAN
|% 44,64
|5.411
|AK PARTİ
|SALİH EKİNCİ
|% 29,47
|3.572
|YENİDEN REFAH
|HADİ DİKEN
|% 23,29
|2.823
|HÜDA PAR
|KAMİL TAZE
|% 0,59
|71
|CHP
|MEHMET NUR YAMAN
|% 0,54
|65
|İYİ PARTİ
|BUBO BÜYÜKTURAN
|% 0,45
|54
|DİĞER
|% 0,33
|40
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİL ÇAKMAZ
|% 0,25
|30
|BTP
|ARİF YAĞMUR
|% 0,23
|28
|SAADET
|YASİN KURT
|% 0,21
|26
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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