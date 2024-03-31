ŞANLIURFA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:15
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.427
Toplam Seçmen : 1.251.037
Açılan Sandık : 969
Açılan Sandık Oranı : % 21,89
Kullanılan Oy : 169.305
Geçerli Oy : 167.169
Katılım Oranı : % 72,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET KASIM GÜLPINAR% 36,4961.001
AK PARTİZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL% 34,8958.333
DEM PARTİCELALEDİN ERKMEN% 22,0436.851
DİĞER% 1,853.089
CHPMUSTAFA KOYUNCU% 1,32.165
HÜDA PAREMİN ÖZASLAN% 1,051.760
SAADETRESUL BEBE% 0,691.147
İYİ PARTİSİNAN ÇELİK% 0,57948
ZAFER PARTİSİSUPHİ KAYA% 0,2336
GELECEK PARTİSİFERİT ÇEVİK% 0,12203
DPABDİ YILDIZSOY% 0,11189
DSPMETİN KAPLAN% 0,11179
DEVA PARTİSİHASAN KAPLAN% 0,1168
HAK-PARAHMET ÇALIŞKAN% 0,09146
TKPHALİL ÇALIŞKAN% 0,08138
BTPMUZAFER YAĞMUR% 0,07111
HKPMEHMET KUŞCU% 0,0591
ANAPHALİL GÜNEŞ% 0,0578
YTPHALİL AKDAĞ% 0,0458
TKHALİ TUTUŞ% 0,0241
VATAN PARTİSİMUSTAFA ATACA% 0,0239
AB PARTİMEHMET AY% 0,0234
MİLLETÖMER HURMA% 0,0234
MİLLİ YOLABDULLAH AL% 0,0230
AKÇAKALE

Açılan Sandık Oranı : % 51,30
Katılım Oranı : % 79,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDÜLHAKİM AYHAN% 58,7113.167
YENİDEN REFAHMEHMET YALÇINKAYA% 38,738.686
İYİ PARTİİBRAHİM ÇILGI% 0,92206
CHPİSA GÜÇLÜ% 0,74167
DİĞER% 0,66149
BÜYÜK BİRLİKALİ TOKTİMUR% 0,1329
HÜDA PARHALİL AYDIN% 0,049
SAADETABDULLAH DİREK% 0,048
DPABDULKADİR GÜNGÖR% 0,013
DEVA PARTİSİİBRAHİM URAL% 0,013
BTPAHMET HAYDAR TUTUŞ% 0,012
BİRECİK

Açılan Sandık Oranı : % 22,54
Katılım Oranı : % 67,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET BEGİT% 51,664.110
AK PARTİMAHMUT MİRKELAM% 35,362.813
YENİDEN REFAHSALİH SEZEN% 6,32503
DİĞER% 2,36188
CHPSÜLEYMAN GÖK% 1,76140
HÜDA PARMURAT ÇİMENDER% 0,8568
İYİ PARTİHÜSEYİN SİRHAN GÖKDOĞAN% 0,6854
BÜYÜK BİRLİKMEHMET TARAKÇI% 0,4435
DEVA PARTİSİAVNİ AÇAR% 0,2520
BTPOSMAN GERGER% 0,1411
SAADETVAHDETTİN KORKMAZ% 0,119
AB PARTİTALAT DEMİR% 0,032
BAĞIMSIZMUZAFFER KIRĞIL% 0,032
BAĞIMSIZKEMAL GÜNEŞ% 0,011
BOZOVA

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 69,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUPHİ AKSOY% 37,374.787
DEM PARTİAYGÜL KAPIKAYALI% 35,494.546
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKCAN% 21,752.786
İYİ PARTİŞIHMÜSLÜM BAYAR% 2,04261
HÜDA PARABUZER ÖZAYDIN% 1,92246
CHPAHMET POLAT% 0,6381
SAADETİSMAİL ERCAN% 0,3444
BÜYÜK BİRLİKABDURRAHMAN ELÇİ% 0,1924
TKPMAHMUT KAYMAZ% 0,1316
DİĞER% 0,0810
BTPÜMİT OPAK% 0,068
CEYLANPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 38,64
Katılım Oranı : % 71,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİUĞUR KAHRAMAN% 53,917.509
AK PARTİSEYYİTHAN ATİLLA% 38,795.403
YENİDEN REFAHALİ DOĞAN% 6,84953
HÜDA PARADNAN SAĞLAM% 0,456
CHPAHMET ÇAĞRA% 0,057
TKPSEYDI BİNAY% 0,011
EYYÜBİYE

Açılan Sandık Oranı : % 14,01
Katılım Oranı : % 76,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET KUŞ% 45,947.754
YENİDEN REFAHMEHMET EKİNCİ% 32,055.410
DEM PARTİHALİL AKBAŞ% 11,371.919
DİĞER% 4,28723
HÜDA PARAHMET İDEM% 1,77298
SAADETMAHMUT DEMİR% 1,69286
CHPHALİL KARAKEÇİLİ% 0,83140
İYİ PARTİMEHMET HAMCAN% 0,4982
BÜYÜK BİRLİKAHMET TARHAN% 0,3560
TİPFADIL GÜÇLÜ% 0,3254
HKPALİ ÖZÇELİK% 0,2237
DEVA PARTİSİİHSAN CEYLAN% 0,1729
BTPMUHAMMED AKKUŞ% 0,1220
DPMAHMUT BAŞARAN% 0,1220
ANAPABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU% 0,1118
HAK-PARİSMAİL ÇEVİK% 0,0915
MİLLETCUMA ALTAY% 0,058
MİLLİ YOLÖMER ALDAĞ% 0,035
HALFETİ

Açılan Sandık Oranı : % 60,17
Katılım Oranı : % 60,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET KARAYILAN% 40,764.408
AK PARTİŞEREF ALBAYRAK% 35,023.788
YENİDEN REFAHNİHAT ARSLAN% 22,362.418
DİĞER% 0,8289
CHPADNAN BENGÜ% 0,5661
İYİ PARTİHASAN DURMAZ% 0,2628
BÜYÜK BİRLİKOĞUZ HAN ÇETİNTAŞ% 0,078
HÜDA PARSAİT ESEN% 0,078
BTPSALİH KAYIKÇI% 0,044
DEVA PARTİSİSUAT KART% 0,044
HALİLİYE

Açılan Sandık Oranı : % 9,61
Katılım Oranı : % 68,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CANPOLAT% 46,876.496
YENİDEN REFAHVEDAT DOĞAR% 31,424.355
DEM PARTİSUPHİ YİLANCI% 12,41.719
DİĞER% 3,79526
CHPMURAT KIZILKAYA% 1,82252
SAADETOSMAN YILDIRIM% 0,83115
HÜDA PARYAKUP ESMER% 0,81112
İYİ PARTİALİ EROĞLU% 0,5678
ZAFER PARTİSİMEHMET KAYA% 0,3853
DEVA PARTİSİHİDAYET HÜLAGÜ% 0,2534
ANAPMEHMET GÜNEŞ% 0,1723
BÜYÜK BİRLİKKADİR ÖZSOY% 0,1622
GELECEK PARTİSİMEHMET EMİN KANCUR% 0,1420
BTPAYGÜL GÖREN% 0,1217
DPREYHAN AKÇURA% 0,1115
EMEPFUNDA BAKIŞ% 0,069
DSPİBRAHİM HALİL YAVUZ% 0,068
MİLLETMEHMET ÖRGEN% 0,045
HKPSERCAN ŞENER% 0,011
HARRAN

Açılan Sandık Oranı : % 9,74
Katılım Oranı : % 90,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMAHMUT ÖZYAVUZ% 72,021.833
YENİDEN REFAHHAMİT ÖZYAVUZ% 17,84454
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ÖZYAVUZ% 8,17208
CHPMEHMET İNGİN% 0,5915
İYİ PARTİSÜLEYMAN GÜNEŞ% 0,3910
HÜDA PARMUSTAFA KEMAL BİNİCİ% 0,246
DPMAHMUT SANCAR% 0,236
SAADETİBRAHİM UĞUR AKDOĞAN% 0,25
BTPBÜŞRA KAYIKÇI% 0,164
DEVA PARTİSİAHMET SALIK% 0,164
HİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 18,55
Katılım Oranı : % 90,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİASLAN ALİ BAYIK% 48,821.098
DEM PARTİSERHAN PAYDAŞ% 20,5461
YENİDEN REFAHHANİF DÜZME% 12,89290
CHPMEHMET CELAL AVCI% 12,45280
HÜDA PARİMAM BAZİK% 2,8564
BAĞIMSIZAZİZ SALGIN% 0,9321
DİĞER% 0,8519
İYİ PARTİAYSEL PERTAV% 0,317
SAADETMUSA SAKINIŞ% 0,184
DPBÜNYAMİN ÖKTEN% 0,133
BTPNURULLAH KIRAN% 0,092
KARAKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 30,58
Katılım Oranı : % 68,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNİHAT ÇİFTÇİ% 41,1212.359
AK PARTİMETİN BAYDİLLİ% 33,8610.177
DEM PARTİRIDVAN YAVUZ% 17,315.204
CHPSELAMİ ŞAHİN% 1,62486
HÜDA PARİBRAHİM BAYRAM% 1,59477
DİĞER% 1,17352
SAADETKASIM KARADAŞ% 1,11333
BÜYÜK BİRLİKALİ TUTLUOĞLU% 0,55165
ZAFER PARTİSİREMZİ ASLAN% 0,5150
İYİ PARTİMURAT DENİZ SALINCAK% 0,45136
DEVA PARTİSİHAKAN GÜL% 0,1855
BTPAYŞE ASLANTÜRK% 0,1237
ANAPABDULKADİR BAŞ% 0,1236
GELECEK PARTİSİMÜSLÜM ONUR KAZ% 0,0927
HAK-PARKAZIM BURÇAK% 0,0721
MİLLETMÜSLÜM KAÇAN% 0,0517
MİLLİ YOLMEHMET CİHAT BUCAK% 0,0412
HKPHACI UYAR% 0,026
BAĞIMSIZAHMET SÜZEN% 0,026
BAĞIMSIZMEHMET ŞEKER% 0,012
SİVEREK

Açılan Sandık Oranı : % 16,43
Katılım Oranı : % 80,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MURAT BUCAK% 43,375.601
YENİDEN REFAHHASAN İZOL% 41,625.375
DEM PARTİALİ DUSAK% 13,171.701
HÜDA PARABDURRAHİM SIMAK% 0,5470
BÜYÜK BİRLİKNAZMİYE ÇAVCI% 0,3950
İYİ PARTİMEHMET SALİH ÇAKMAK% 0,3241
SAADETABDULLAH TÜYSÜZ% 0,2330
DEVA PARTİSİFERAT GÖZ% 0,1418
DİĞER% 0,1215
HKPANIL BERK TOPRAK% 0,0811
BTPAHMET İŞKURAN% 0,023
SURUÇ

Açılan Sandık Oranı : % 20,33
Katılım Oranı : % 63,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYTEN KAYA% 59,564.008
AK PARTİMUSTAFA YÜKSEL% 27,171.828
CHPBURHAN KILIÇ% 5,86394
YENİDEN REFAHMAKSUT ERGENE% 3,09208
HÜDA PARÖMER DURMAZ% 1,4195
GELECEK PARTİSİFEHMİ LAÇİN% 1,0369
İYİ PARTİMAHMUT TEKİN% 0,4933
DİĞER% 0,4631
DEVA PARTİSİNAHSAN ALAY% 0,3121
SAADETMAHMUT KOÇ% 0,3121
HAK-PARMÜSLÜM BARIŞ% 0,096
BTPAHMET AKBAŞ% 0,075
BÜYÜK BİRLİKÖMER YILDIRIM% 0,053
AB PARTİMEHMET DAMAR% 0,043
ANAPMÜSLÜM ÖZ% 0,032
MİLLETİBRAHİM HALİL ÖZÇELİK% 0,032
VİRANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 17,62
Katılım Oranı : % 81,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSERHAT DİCLE İNAN% 44,645.411
AK PARTİSALİH EKİNCİ% 29,473.572
YENİDEN REFAHHADİ DİKEN% 23,292.823
HÜDA PARKAMİL TAZE% 0,5971
CHPMEHMET NUR YAMAN% 0,5465
İYİ PARTİBUBO BÜYÜKTURAN% 0,4554
DİĞER% 0,3340
BÜYÜK BİRLİKHALİL ÇAKMAZ% 0,2530
BTPARİF YAĞMUR% 0,2328
SAADETYASİN KURT% 0,2126

Kaynak: AA

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