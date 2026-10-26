Sarı Yelekliler'in 24 Ekim eyleminde 267 kolluk ve 250'den fazla gösterici yaralandı - Son Dakika
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Sarı Yelekliler'in 24 Ekim eyleminde 267 kolluk ve 250'den fazla gösterici yaralandı

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Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 24 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinde 267 kolluk mensubu ve 250'den fazla göstericinin yaralandığını bildirdi. Nunez, hafta sonu eylemlerinde ülke genelinde 1435 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Sarı Yelekliler'in 24 Ekim'deki eylemlerinde 267 kolluk kuvveti mensubunun ve 250'den fazla göstericinin yaralandığını bildirdi.

Nunez, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, hayat pahalılığına karşı 24 Ekim'de sokağa inen Sarı Yelekliler'in eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu düzenlenen eylemler kapsamında ülke genelinde 1435 kişinin gözaltına alındığını belirten Nunez, 24 Ekim'de ciddi bir sorun yaşanmadığını savundu.

Nunez, kısmi sokağa çıkma kararlarının sahada kamu düzenini bozma riski bulunduğunda valilikler tarafından alındığına işaret ederek "Önümüzdeki günlerde durum fazla değişmeyecek." dedi.

Ülkede yaklaşık 10 yerde halen kısmi sokağa çıkma yasağı bulunduğunu kaydeden Nunez, belediyelerle iletişim halinde valiliklerin aldığı bu yasakların devam edeceğini aktardı.

Nunez, 24 Ekim'deki eylemler kapsamında 267 kolluk kuvveti mensubunun ve 250'den fazla göstericinin yaralandığını ifade ederek Toulouse, Reims ve Clermont-Ferrand kentlerinde toplam 3 ağır yaralı bulunduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Yvelines iline bağlı Trappes kentinde 23 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı hakkında Nunez, şöyle devam etti:

"Trappes'ta yaşananlar son derece ciddi. Bu, ırkçı bir terör saldırısıdır. Fail, yabancı kökenli oldukları için Fransız toplumuna entegre olmaması gerektiğini düşündüğü kişileri öldürmek için eyleme geçti."

Nunez, saldırganın şizofren olma ihtimalinin, yaşananların bir "terör saldırısı" olarak nitelendirilmesini değiştirmeyeceğini vurgulayarak "Nefret, ırkçılıkla harekete geçen bir kişi ve bu nedenle öldürdü. Bu, terördür." diye konuştu.

Sarı Yelekliler'in 17 Ekim'deki eylemlerinde yaşananlarla ilgili hatasını kabul ettiğini dile getiren Nunez, 24 Ekim'de Nice ve Montpellier gibi kentlerde eylemcilere saldıran karşıt görüşlü gruplar hakkında "Polisler onları (grupları) korumadı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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